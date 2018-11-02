Tek şarjla 365 gün kullanım: Anker EufyCam güvenlik kamerası

Şarj ürünleri ve çevre birimleri konusunda yakından tanıdığımız Anker, uzun kullanım süreleri sunan kablosuz güvenlik kamerası ile Kickstarter üzerinde en çok yatırım alan akıllı ev ürünü olmayı başardı.

Anker EufyCam özellikleri ve fiyatı

Anker EufyCam adındaki ürün güvenlik kameraları alanında yeni bir dönemin kapılarını açacak. Tutturma aparatını yapışkan yüzeyi ile her türlü düz zemine yerleştirdikten sonra güvenlik kamerasını aparatın üst kısmındaki manyetik uca tutturuyorsunuz.

Böylece kolay bir şekilde yerleştirilen Anker EufyCam kablosuz güvenlik kamerası tek şarj ile tam 365 gün kullanım süresi sunuyor. Kablosuz olması sayesinde evinizde istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz.

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Kamera Full HD Sony Exmor sensöre sahip. Ayrıca 140 derece geniş açı sunuyor. Yine gece görüşü ile 24 saat kullanılabiliyor. Mobil uygulama üzerinden canlı yayın yapılabilirken hoparlör-mikrofon seti ile karşıdaki kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz. IP66 sertifikası ile de suya dayanıklılık sunuyor.

Anker EufyCam yapay zekâ sayesinde gelişmiş bir yüz tanıma sunuyor. Kedi, köpek gibi evcil hayvanları ya da yaprak gibi nesneleri tespit ederek insanlardan ayırabiliyor. Bunun için kızılötesi sensör ile birlikte çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Güvenlik kamerasının en önemli kısmı aslında bağlantı istasyonu. Yapay zekâ işlemleri istasyonda gerçekleşiyor. Kullanıcılar 16GB SD kart takarak belirli sürelerde kayıt alabiliyor. İstasyon içerisinde bir web sunucu var ve kameradaki görüntüleri bu ara yüzden görebiliyorsunuz. Mobil cihazlar bu istasyona bağlanıyor.

Kamera sadece izleme modundayken düşük güçte WiFi, kayıt modundayken 2.4GHz WiFi üzerinden istasyonla iletişime geçiyor. Böylece en verimli enerji kullanımı sağlanıyor. İstasyon elektrikler kesildiğinde 2 güne kadar çalıştıracak bir bataryaya da sahip.

Anker EufyCam modeli 3 milyon dolar üzerinde bir bağış ile Kickstarter rekoru kırdı. Dağıtımlar başlamış durumda. İstasyon ve kamera seti 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İki kamera ve istasyon için 329$ isteniyor. Ülkemizde de yıl sonunda satışlar başlayacak.