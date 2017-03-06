Uber'de bedava yolculuk yapmayı sağlayan güvenlik açığı bulundu

Dijital güvenlik alanında çalışan Anand Prakash isimli bir araştırmacı, Uber’de hiçbir ücret ödemeden yolculuk yapılabilmesini sağlayan güvenlik açığı keşfetti. Kişisel sitesinden konuyla ilgili paylaşımda bulunan Prakash, Uber’den resmi izinleri alarak Amerika ve Hindistan’da testler yaptığını ifade ediyor.

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Her iki ülkede de Uber’i kullandığını fakat açık sayesinde hiçbirbelirten araştırmacı, geçtiğimiz ağustos ayında tespit ettiği sorunu henüz yeni yayınlamaya karar vermiş. Yöntemin çalışma mantığı aslında oldukça basit. Öyle ki güzergah bilgilerini seçtikten sonra ödeme ekranındakoduyla rastgele karakterlerden oluşangirildiğinde, algoritma ücretin ödendiğini düşünüyor ve yolcudan ek bir para talep etmiyor.YouTube'da yayınladığı video ile kodun çalışma mantığını uygulamalı şekilde gösteren Anand Prakash'e açık bulma programı kapsamında 100 dolar ile 10 bin dolar arasındaverileceği ve açığın ise çok kısa bir süre içerisinde kapatıldığı duyuruldu.