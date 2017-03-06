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Rekabet Kurumu, Yandex'in şikayeti ile Google’a soruşturma başlattı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine Google’ın Türkiye’de rekabet kanununu ihlal edip etmediğinin araştırılması için teknoloji devi hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
2 yıl
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9
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Rekabet Kurumu’nun resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre Google Inc, Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Açıklamada teknoloji devinin mobil iletişim sistemi (Android), mobil uygulama ile hizmetlerinin sunumuna dair davranışlarının (Google Play) ve orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"u ihlal edip etmediğinin tespit edileceği ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Microsft Windows güncelleme boyutları yüzde 35 oranında azalıyor"
Hatırlayacağınız gibi 2015 yılının başında Google’ı şikayet eden Yandex, konum sağlayıcı olarak gelen "Network Location Provider" sayesinde tüm Google uygulamalarının birbirine bağlandığını ve böylelikle reklamlardan, uygulama içerisinde gerçekleştirilen aramalardan gelir elde edildiğini, gelir paylaşımında Google’ın adeta rakiplerini saf dışı bıraktığını iddia etmişti.

İki sene önce gerçekleştirilen ön araştırmada Google’ın faaliyetlerini inceleyen Rekabet Kurumu, soruşturma açılmasına gerek duyulmadığına ancak Google'ın görüş bildirmesine karar verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürürlüğü durdurmasıyla yapılan ikinci değerlendirmede ise bu kez soruşturma açılması yönünde farklı bir karar verildi. Bakalım süreç ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek...

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şu şekilde:

"Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, GOOGLE’ın faaliyetleri incelenerek; 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, aynı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca GOOGLE’a görüş bildirilmesine karar verilmişti.

Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile; GOOGLE’ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 09.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

- Google Inc.

- Google International LLC

- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı."  

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Google-Inc-Google-International-LLC-ve-Google-Reklamcilik-ve-Pazarlama-Ltd-Sti-Hakkinda-Sorusturma-Acildi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
İl teber 2 yıl en beğenilen
Yandex rekabet kurumuna başvuruyor.
Rekabet kurumu yandexi reddediyor
Yandex mahkemeye gidiyor
Mahkeme red kararını iptal ediyor.
Rekabet kurumu kararını tekrar değerlendiriyor
Bu sefer Google'a soruşturmayı açıyore.
Yandex rekabet kurumuna başvuruyor.Rekabet kurumu yandexi reddediyorYandex mahkemeye gidiyorMahkeme red kararını iptal ediyor.Rekabet kur...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Akasha_Ether 2 yıl
Adalet sistemimiz o kadar mükemmel ki yabancı şirketler yabancı şirketleri bize şikayet eder olmuş 😂😂
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harunveli 2 yıl
yaani.com için pazar aralanıyor:)
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Soul741 2 yıl
Peki kimse Yandex'e dava acacak mi? Bedava uygulamalar icerisinde "caktirmadan" kendisini kurdurtmak, tarayicilarin arama saglayicisini ele gecirmek ve bilincsiz kullanicidan kar etmek. Bunlar da suc sayilmaz mi?
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MonsterKill88 2 yıl
O değil de bu tür yüksek seviye konularda mahkeme kimi bilirkişi atıyor ?
Bu tür konularda bilgisi yüksek bilirkişiler var mı bizde ?
İsim vs. öğrenmemiz mümkün mü acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
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DEMİRCİEFE 2 yıl MonsterKill88
MonsterKill88
O değil de bu tür yüksek seviye konularda mahkeme kimi bilirkişi atıyor ?
Bu tür konularda bilgisi yüksek bilirkişiler var mı bizde ?
İsim vs. öğrenmemiz mümkün mü acaba ?

evet, en önemli konu, bu işi bilenler ne derece var...
Yanıtla +2
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Akasha_Ether 2 yıl
Adalet sistemimiz o kadar mükemmel ki yabancı şirketler yabancı şirketleri bize şikayet eder olmuş 😂😂
Yanıtla +6
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MaRQuE 2 yıl
Bir platform oluşturuyorsun, diğer üreticileri bu platforma içerik oluşturmaları için teşviklendiriyorsun ve sözleşme yapıyorsun ama bu sözleşmeye karşı geliyorsun. Umarım doğru değildir. Doğruysa cezasız kalmamalı.
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İl teber 2 yıl en beğenilen
Yandex rekabet kurumuna başvuruyor.
Rekabet kurumu yandexi reddediyor
Yandex mahkemeye gidiyor
Mahkeme red kararını iptal ediyor.
Rekabet kurumu kararını tekrar değerlendiriyor
Bu sefer Google'a soruşturmayı açıyore.
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl İl teber
Anlaşılan rekabet kurulu kim bakacak bu davaya diye reddetmiş ama daha sonra mecbur kalmış.
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9600_G_T 2 yıl
Bizim rekabet kurulumu dava acmis
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