HIS, Radeon HD 6970 IceQ ve Radeon HD 6970 IceQ Turbo modellerini duyurdu

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan donanım üreticilerinden HIS, yüksek performans segmenti için geliştirdiği Radeon HD 697 IceQ ve Radeon HD 6970 IceQ Turbo modellerini duyurdu. Her ikisi de AMD'nin 40nm Cayman XT GPU'sundan güç alan ve aynı soğutucu tasarımını kullanan kartlar arasındaki farkı çalışma hızları belirtliyor. Standart modelden farklı olarak Radeon HD 6970 IceQ Turbo fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak 900MHz GPU ve 5600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Model isminde Turbo uzantısı olmayan kart ise 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Her ikisi de HIS'in dört adet ısı borusu ile donattığı yeni IceQ soğutucusu ile serinletilen ekran kartlarının, referans tasarıma sahip modellerle ile kıyaslandığında 23 dereceye kadar daha serin çalıştıkları belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartları, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyorlar. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine yer verilen yüksek performans ve hız aşırtma odaklı yeni IceQ modellerinin çıkış tarihleri ve fiyatları ise açıklanmadı.