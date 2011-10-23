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HIS'den Deus EX ve Dirt 3 oyunlarıyla gelen yeni Radeon HD 6950 IceQ

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17b
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20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi HIS, özel tasarımlı modellerinden Radeon HD 6950 IceQ'nun yeni bir versiyonunu hazırladı. Tasarım ve teknik özellik anlamında var olan model ile herhangi bir farklılık içermeyen ekran kartının öne çıktığı detay kutu içeriği oluyor zira HIS yeni model ile birlikte kullanıcılara Deus EX ve Dirt 3 oyunlarını hediye ediyor.
AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, dört adet bakır ısı borusuna sahip özel IceQ soğutması sayesinde, referans tasarımlı Radeon HD 6950'ler  ile kıyaslandığında hem daha yüksek soğutma performansı sağlıyor hem de 18 db daha sessiz çalışıyor. 
256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine, 88x doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olan ekran kartı 2GB GDDR5 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X çoklu GPU teknolojisine de destek sunuyor.
Çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan kart, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisiyle de uyumlu.  HIS'in kutu içeriği ile öne çıkan sınırlı sayıdaki yeni Radeon HD 6950 IceQ modeli yurt dışında 360$ seviyesinden listelere girmiş durumda. 

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Master_Evil 8 yıl en beğenilen
nerede o eski iceq'ler
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OverClocK1ng 8 yıl
İşte benim dediğime geldi yine herkes. Ben daha önceki His konusunda da o kadar tartıştım. Şu anki o 4 ısı borulu sistemi eski şeffaf olan IceQ4 teki kasaya koyacaklardı. Görünüm aynı olacaktı ama sadece ısı boruları falan eklenmiş olacaktı. Eski soğutucu zaten iyi soğutuyordu. Isı boruları da eklenince çok daha iyi soğutacaktı. Eski güzel görünüm de korunmuş olacaktı. Ama nerdeee. Ben o kadar söylüyorum ama bazı arkadaşlar yeni tasarım şeffaf olmayanı daha çok beğenmişler...
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Egzap 8 yıl
İlk defa gördüm. Eski İceQ'lar daha iyi bir tasarıma sahip gibi sanki?
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umutarslan.com 8 yıl
kart bozulduğunda dışındaki naylon kabı eskicide mandala çevirebiliriz.Oldum olası sevemiyorum şu malzemesini.Hoş kasanın içinde görünmüyor ama..
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teddybear01 8 yıl
Fanindan endwise ediyorum
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checkich 8 yıl
Bir zamanlar 3870 iceq3 kullanıyordum ve o plastik kısımlar uv duyarlıydı. Bu da öyle mi acaba?
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Sunstorms 8 yıl
fan ünitesi çok uzun ve fazladan yer işgal ediyor bence bu bile hiç hoş değil
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sinanozk 8 yıl
IceQ tasarımları zaten iyidir bundan önceki tasarımlarda da plastik kullanılıyordu.önemli olan performans gerisi takıntı meselesi :)
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Rwenzori 8 yıl
Geri dönüş sinyalleri güzel.
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Guest-AC328C9C2 8 yıl
adam dışını plastik yaptıysa elbette düşünmüştür eriyip erimeyeceğini.demekki kart gerçekten soğuk.
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highgen 8 yıl
soğutma gayet başarılı


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Batuist 8 yıl
dirt2 oyunu daha güzeldi.. oyunları içine katıp satacağına koymadan satsın fiyatını düşürsün. bence daha mantıklı olur..
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Applejack 8 yıl
bune ya, eski ICEQ' lar böyle miydi..
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İstan34bul 8 yıl
Dış kapak çok kalitesiz görünüyor.Sanki ısıdan eriyecek yamulacak gibi görünüyor.
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Elessar Eredhian 8 yıl
Bu IceQ'ların tasarımları hiç hoşuma gitmiyor nedense.
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Jinnet 8 yıl Elessar Eredhian
frkndgr

Bu IceQ'ların tasarımları hiç hoşuma gitmiyor nedense.


Tasarım güzel erimez ancak fandan gelecek sesi merak ediyorum
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