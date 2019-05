HIS'den Deus EX ve Dirt 3 oyunlarıyla gelen yeni Radeon HD 6950 IceQ

Ekran kartı üreticisi HIS, özel tasarımlı modellerinden Radeon HD 6950 IceQ'nun yeni bir versiyonunu hazırladı. Tasarım ve teknik özellik anlamında var olan model ile herhangi bir farklılık içermeyen ekran kartının öne çıktığı detay kutu içeriği oluyor zira HIS yeni model ile birlikte kullanıcılara Deus EX ve Dirt 3 oyunlarını hediye ediyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, dört adet bakır ısı borusuna sahip özel IceQ soğutması sayesinde, referans tasarımlı Radeon HD 6950'ler ile kıyaslandığında hem daha yüksek soğutma performansı sağlıyor hem de 18 db daha sessiz çalışıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine, 88x doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olan ekran kartı 2GB GDDR5 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 5000MHz'de görev yapan ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X çoklu GPU teknolojisine de destek sunuyor.

Çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan kart, çoklu monitör kullanımı için Eyefinity teknolojisiyle de uyumlu. HIS'in kutu içeriği ile öne çıkan sınırlı sayıdaki yeni Radeon HD 6950 IceQ modeli yurt dışında 360$ seviyesinden listelere girmiş durumda.