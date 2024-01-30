Yeni Deus Ex oyunu iptal edildi: İşten çıkarmalar var

Yeni bir Deus Ex oyunu görmeyeceğiz
İşten çıkarmalar ve iki yıldır geliştirilen Deus Ex oyununun iptalinin ardından Eidos, artık orijinal bir seriye odaklanacak. Aktarılanlara göre geliştirilmekte olan Deus Ex oyununun geliştirilme süreci ise bu yıl başlayacaktı. Serinin en son ana oyunu 2016 yapımı Deus Ex: Mankind Divided'dı.
Pandemi sırasında satın almalar yoluyla agresif bir şekilde büyüyen Embracer Group, geçen yıl çalkantılı bir döneme girmişti. Şirket, adı açıklanmayan bir ortağın altı yıl içinde 2 milyar dolar kazandıracak planlı bir anlaşmadan çekilmesinin ardından Haziran 2023'te bir yeniden yapılanma planı açıkladı.
Bu yeniden yapılanma planından sonra Embracer, Saints Row serisinin arkasındaki stüdyo olan Volition'ın kapandığını duyurdu. Ana şirket Eylül ayında yaklaşık 900 çalışanını ve Chorus'un geliştiricisi Fishlabs'ta çalışan 50 kişiyi daha işten çıkardı. Bu ayın başlarında Embracer, Tiny Tina's Wonderland'in yapımcısı Lost Boys Interactive'i kapattı.
Embracer yeniden yapılanma sürecinin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Şirket, 15 Şubat'ta yayınlayacağı bir sonraki üç aylık rapor da dahil olmak üzere, süreçle ilgili düzenli güncellemeler sağlayacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.