Tam Boyutta Gör Yeniden yapılanma sürecindeki İsveçli holding şirketi Embracer Group'un bir Deus Ex oyununu iptal ettiği bildirildi. Aktarılanlara göre geliştiriciler iki yıldır duyurulmamış bu oyun üzerinde çalışıyordu. Ne Embracer ne de geliştirici Eidos bildirilen iptal hakkında detay vermedi ancak Deus Ex geliştiricisi Eidos Montreal'de 97 çalışanı işten çıkardıklarını doğruladılar.

Yeni bir Deus Ex oyunu görmeyeceğiz

İşten çıkarmalar ve iki yıldır geliştirilen Deus Ex oyununun iptalinin ardından Eidos, artık orijinal bir seriye odaklanacak. Aktarılanlara göre geliştirilmekte olan Deus Ex oyununun geliştirilme süreci ise bu yıl başlayacaktı. Serinin en son ana oyunu 2016 yapımı Deus Ex: Mankind Divided'dı.

Pandemi sırasında satın almalar yoluyla agresif bir şekilde büyüyen Embracer Group, geçen yıl çalkantılı bir döneme girmişti. Şirket, adı açıklanmayan bir ortağın altı yıl içinde 2 milyar dolar kazandıracak planlı bir anlaşmadan çekilmesinin ardından Haziran 2023'te bir yeniden yapılanma planı açıkladı.

Bu yeniden yapılanma planından sonra Embracer, Saints Row serisinin arkasındaki stüdyo olan Volition'ın kapandığını duyurdu. Ana şirket Eylül ayında yaklaşık 900 çalışanını ve Chorus'un geliştiricisi Fishlabs'ta çalışan 50 kişiyi daha işten çıkardı. Bu ayın başlarında Embracer, Tiny Tina's Wonderland'in yapımcısı Lost Boys Interactive'i kapattı.

Embracer yeniden yapılanma sürecinin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Şirket, 15 Şubat'ta yayınlayacağı bir sonraki üç aylık rapor da dahil olmak üzere, süreçle ilgili düzenli güncellemeler sağlayacağını belirtiyor.

Yeni Deus Ex oyunu iptal edildi: İşten çıkarmalar var