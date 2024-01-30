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    Anlık Bildirim

    Yeni Deus Ex oyunu iptal edildi: İşten çıkarmalar var

    Embracer krizi nedeniyle yeni bir Deus Ex oyununun iptal edildiği bildirildi. Geliştirici Eidos, 97 çalışanın işten çıkarılmasına yönelik zor bir kararın alındığını doğruladı.
    Yeni Deus Ex oyunu iptal edildi: İşten çıkarmalar var Tam Boyutta Gör
    Yeniden yapılanma sürecindeki İsveçli holding şirketi Embracer Group'un bir Deus Ex oyununu iptal ettiği bildirildi. Aktarılanlara göre geliştiriciler iki yıldır duyurulmamış bu oyun üzerinde çalışıyordu. Ne Embracer ne de geliştirici Eidos bildirilen iptal hakkında detay vermedi ancak Deus Ex geliştiricisi Eidos Montreal'de 97 çalışanı işten çıkardıklarını doğruladılar.

    Yeni bir Deus Ex oyunu görmeyeceğiz

    İşten çıkarmalar ve iki yıldır geliştirilen Deus Ex oyununun iptalinin ardından Eidos, artık orijinal bir seriye odaklanacak. Aktarılanlara göre geliştirilmekte olan Deus Ex oyununun geliştirilme süreci ise bu yıl başlayacaktı. Serinin en son ana oyunu 2016 yapımı Deus Ex: Mankind Divided'dı.

    Pandemi sırasında satın almalar yoluyla agresif bir şekilde büyüyen Embracer Group, geçen yıl çalkantılı bir döneme girmişti. Şirket, adı açıklanmayan bir ortağın altı yıl içinde 2 milyar dolar kazandıracak planlı bir anlaşmadan çekilmesinin ardından Haziran 2023'te bir yeniden yapılanma planı açıkladı.

    Bu yeniden yapılanma planından sonra Embracer, Saints Row serisinin arkasındaki stüdyo olan Volition'ın kapandığını duyurdu. Ana şirket Eylül ayında yaklaşık 900 çalışanını ve Chorus'un geliştiricisi Fishlabs'ta çalışan 50 kişiyi daha işten çıkardı. Bu ayın başlarında Embracer, Tiny Tina's Wonderland'in yapımcısı Lost Boys Interactive'i kapattı.

    Embracer yeniden yapılanma sürecinin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Şirket, 15 Şubat'ta yayınlayacağı bir sonraki üç aylık rapor da dahil olmak üzere, süreçle ilgili düzenli güncellemeler sağlayacağını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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