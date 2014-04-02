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Hider 2 uygulaması ile Mac sistemlerde veri güvenliği kolaylaşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hider 2 uygulaması ile Mac sistemlerde veri güvenliği kolaylaşıyor
OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Hider 2, veri güvenliği noktasında yeni bir alternatif oluşturuyor.
Karşılama ekranı dahil gri rengin ağır bastığı bir arayüzle hazırlanan Hider 2, içerisine atılan her türlü dosyayı "AES-256" ile şifreleyebiliyor ve bu dosyaların "Finder" aramasında çıkmamasını sağlayabiliyor. Saklanan dosyaları rahat bulunması için kategorilere ayırabilen ve dahili arama motoruyla gelen uygulama, etiket tabanlı ayırma da yapabiliyor ve direkt olarak kendi içerisinde notlar alınmasına imkan tanıyor.
Kişisel veri güvenliği açısından kuvvetli ve kullanışlı bir alternatif oluşturan Hider 2, kısa bir süre için %50 indirimle 20,99 TL'ye buradan elde edilebiliyor. 
 
Hider 2 uygulaması ile Mac sistemlerde veri güvenliği kolaylaşıyor

https://itunes.apple.com/tr/app/id780544053?mt=12 Yorum Yaz
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