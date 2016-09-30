Hidrojen ile çalışan ilk yolcu treni Almanya'da tanıtıldı

Haber Editörü
Tüm büyük şehirleri kapsayan muazzam bir demiryolu ağına sahip olan Avrupa'da trenler en çok kullanılan ulaşım araçlarının başında geliyor. Bu yüzden de Avrupa'daki trenler, diğer bölgelere kıyasla çok daha konforlu, çok daha güvenilir hale gelmiş durumda. Üstelik tüm Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ulaşım ağı her geçen gün daha gelişmiş, daha modern bir hal alıyor.
Avrupa'da halihazırda kullanılmakta olan dizel motorlu trenlerin yerini önümüzdeki yıllarda yeşil enerji ile çalışan modern trenler alacak. Bir süredir bu yeni trenler üzerinde çalışmakta olan Fransız tren üreticisi Alstom, dünyanın tamamen hidrojenle çalışan ilk treni olan Coradia iLint'i, geçtiğimiz hafta Berlin'de düzenlenen InnoTrans'ta tanıttı.
Coradia iLint üzerinde iki yıldır çalışmakta olan Alstom, hidrojenle çalışan trenin 2017 yılının aralık ayında Almanya'nın Aşağı Saksonya eyalinte kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Alstom CEO'su Henri Poupart-Lafarge, temiz ulaşıma katkı sağlayacak böylesine önemli bir yeniliğe imza attıkları için gurur duyduklarını ifade etti.
Günümüzde kullanılan lokomotiflerin hemen hemen hepsi elektrikle çalışıyor. Asıl sorun ise bu elektriğinin ne şekilde elde edildiği. Trenler genellikle elektriği dizel yakıtlı motorlardan alıyorlar. Kimi zamansa bunun yerine trenlerin üstüne çekilen elektrik hatları kullanılıyor. Hidrojen ile çalışan bu yeni tren ise, hem tren hattına çekilecek elektrik kablolarını ihtiyaç duymuyor, hem de dizel motorlarda olduğu gibi hava kirliliğine neden olmuyor.
Coradia iLint'in üst kısmında hidrojen tankları yer alıyor ve yakıtını bu tanklardan alan tren tek seferde 800 kilometre yol alabiliyor. Trenin ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 140 kilometre. Ayrıca Coradia iLint, dizel yakıtlı trenlere kıyasla çok daha sessiz bir yolculuk sunuyor.
http://gas2.org/2016/09/25/first-hydrogen-powered-passenger-train-germany/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte bu habere güler geçerim. Resmen fiyasko. Almanya'nın gündem yapma oyunlarından yemezler. Güya teknolojik faaliyet adı altında propaganda yapacak avrupada itibar tazeleyecek güç gösterisi yapacak bizim editörde bu kirli propagandaya alet oluyor ama yemezler. Bizim 3.havalimanıyla Sultan selim köprüsü bunların baya moralini bozmuş anlaşılan.Onun içindir ki saçma sapan bir projeyle gösteriş yapıyorlar. Yahu bu hidrojen iyi bir halt olsaydı Amerika var Rusya var Japonya var Çin var sana gelene kadar Almanya. Bunlar aptal sen zekisin öyle mi?
Merkel böyle ucuz hidrojen numaralarıyla alman seçmenini tavlarım diyorsan yanılıyorsun.
Ben olsaydım Merkel'in yerinde,
Hamburg - Münih arası duble yol yapardım. Almanya'nın en kuzeyiyle en güneyini kavuşturan bu projeye
asrın projesi deyip bir de
kuzeyle güney kavuşuyor yeter gayrı bitsin bu hasret sloganıyla da gönülleri fethetmeyi amaçlardım. Büyük bir açılış düzenlerdim. Açılışta ise
Eyy Çuvaşistan
Eyy Kabartay Balkar
Eyy Antigua ve Barbuda ....diye söze başlar
Ne diyor lan bu ? diye kendi kendine soru soran bir kitleye devamında
Aaah alman kardeşim ahhh ! dertliyim dertli
bir duble yolu çok gördüler bu memlekete .Neymiş hidrojenli tren varken duble yol ahmaklıkmış.
Aaah alman kardeşim ahhh ! İçim yanıyor içim .
Siz bunları bilmezsiniz. Şimdi ben size soruyorum hidrojenli tren yaparsak bu kadar araba fabrikalarını neremize sokacağız afedersin. Hiç bunu hesap ediyorlar mı ? Bunlar hesap bilmez. Bunlara koyun bile emanet edilmez. Biz devlet yönetiyoruz devlet bakkal dükkânı değil.
Şimdi almanyanın kuzeyiyle güneyini birleştirdik hamdolsun. Anaları babaları evlatlarına ,kardeşleri kardeşlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Duble yolumuz bayramlarda ücretsizdir diğer günlerde ise 1000 euro evet evet yanlış duymadınız 1000 euro geçiş ücreti alacağız.Bu duble yolu öncelikli hâle getirmek için diğer otobanları da iptal etmeyi unutmadık.
Herşey halkımız için. Herşey milletimiz için.Bize herşey sizi hatırlatıyor...deyip kurdeleyi kesiceksin tabii keserken de 1200 kanal birden canlı yayın şart.Sadece bu da değil ki ya yatırımlar
Berlin'e çok katlı otopark müjdesi
Münih'e çocuk parkı müjdesi
Frankfurt 'a çim saha müjdesi
Stuttgart 'a ise iki AVM müjdesi..... Bitmedi
Kamuda büyük personel alımı hamlesi
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı istihdam paketi.
Okullarda temizlik işinde
Karayollarında yol bakım işinde ve
Park bahçe temizliğinde altı aylığına çalışacak personel alınacak.
Alman alman olalı hiç bu kadar ağır bir şekilde aşağılanmamıştır herhalde,
hiç bu kadar aptal yerine konmamıştır herhalde
HAYIR HAYIR OLAMAZZZ!!!
Derken alman uykusundan uyanıyor daha doğrusu kâbustan. Sağına soluna bakıyor kendini cimcikliyor. Bir bardak su içip kendine gelmeye çalışıyor ama olmuyor. Bu rüyanın bir anlamı olmalı diyor ve sabahın köründe şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şey yapıyor kilisenin yolunu tutuyor. Papaz efendiye diyor ki ben böyle bir kâbus gördüm ne anlama geliyor. Papaz efendi diyor ki senin ilacın bende değil evlat en yakın camiye git müslüman bir hocadan nasihat al. Camiye varıyor hocaya anlatıyor durumu alman. Hocam diyor nedir bu olayın alameti. Hocamız diyor ki,
Yunus süresi 100.ayet:
'' Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik yağdırır.''
uyu uyu uyu güzel ülkem
Hüloğğğ
Patlamasın sonra