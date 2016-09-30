Hidrojen ile çalışan ilk yolcu treni Almanya'da tanıtıldı

Tüm büyük şehirleri kapsayan muazzam bir demiryolu ağına sahip olan Avrupa'da trenler en çok kullanılan ulaşım araçlarının başında geliyor. Bu yüzden de Avrupa'daki trenler, diğer bölgelere kıyasla çok daha konforlu, çok daha güvenilir hale gelmiş durumda. Üstelik tüm Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ulaşım ağı her geçen gün daha gelişmiş, daha modern bir hal alıyor.

Avrupa'da halihazırda kullanılmakta olan dizel motorlu trenlerin yerini önümüzdeki yıllarda yeşil enerji ile çalışan modern trenler alacak. Bir süredir bu yeni trenler üzerinde çalışmakta olan Fransız tren üreticisi Alstom, dünyanın tamamen hidrojenle çalışan ilk treni olan Coradia iLint'i, geçtiğimiz hafta Berlin'de düzenlenen InnoTrans'ta tanıttı.

Coradia iLint üzerinde iki yıldır çalışmakta olan Alstom, hidrojenle çalışan trenin 2017 yılının aralık ayında Almanya'nın Aşağı Saksonya eyalinte kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Alstom CEO'su Henri Poupart-Lafarge, temiz ulaşıma katkı sağlayacak böylesine önemli bir yeniliğe imza attıkları için gurur duyduklarını ifade etti.

Günümüzde kullanılan lokomotiflerin hemen hemen hepsi elektrikle çalışıyor. Asıl sorun ise bu elektriğinin ne şekilde elde edildiği. Trenler genellikle elektriği dizel yakıtlı motorlardan alıyorlar. Kimi zamansa bunun yerine trenlerin üstüne çekilen elektrik hatları kullanılıyor. Hidrojen ile çalışan bu yeni tren ise, hem tren hattına çekilecek elektrik kablolarını ihtiyaç duymuyor, hem de dizel motorlarda olduğu gibi hava kirliliğine neden olmuyor.

Coradia iLint'in üst kısmında hidrojen tankları yer alıyor ve yakıtını bu tanklardan alan tren tek seferde 800 kilometre yol alabiliyor. Trenin ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 140 kilometre. Ayrıca Coradia iLint, dizel yakıtlı trenlere kıyasla çok daha sessiz bir yolculuk sunuyor.

http://gas2.org/2016/09/25/first-hydrogen-powered-passenger-train-germany/