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    Dünyanın ilk 3D yazıcı ile inşa edilen tren istasyonu

    Japon JR West, dünyada bir ilk olduğunu söylediği 3D baskılı bir tren istasyonunun tamamlandığını duyurdu. İstasyonun inşasının ise sadece üç saat sürdüğü açıklandı.
    Dünyanın ilk 3D yazıcı ile inşa edilen tren istasyonu Tam Boyutta Gör
    Japonya, teknolojideki öncülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Karaoke barlardan kare karpuzlara, yüksek teknoloji tuvaletlerden saatte 360 km’ye ulaşan Shinkansen hızlı trenlerine kadar birçok yeniliğin doğduğu ülke, şimdi de dünyanın ilk 3D yazıcıyla inşa edilen tren istasyonunu tanıttı.

    Sadece 3 saatte tamamlandı

    Dünyanın ilk 3D yazıcı ile inşa edilen tren istasyonu Tam Boyutta Gör
    Demiryolu şirketi JR West, Wakayama Eyaleti'nde yer alan ve yıllar içinde işlevini yitirmiş olan ahşap bir istasyon binasını 3D baskı teknolojisiyle tamamen yeniledi. Şirket, bu projede 3D baskı evler konusunda uzmanlaşmış Serendix isimli firma ile iş birliği yaptı. Mart ayında duyurulan proje, sadece üç saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. İnşa süreci, tren seferlerinin arasında gerçekleştirildi ve istasyon binası dört ayrı parça halinde raylarla taşınıp yerinde monte edildi.
    Dünyanın ilk 3D yazıcı ile inşa edilen tren istasyonu Tam Boyutta Gör
    Sadece 10 metrekarelik bir alana sahip olan kırsal istasyon, ilk başta planlanan altı saatlik sürenin yarısında tamamlandı. Üstelik geleneksel betonarme yapılarla kıyaslandığında, maliyet de yarı yarıya azaldı. Japonya’nın sık sık karşılaştığı depremler göz önünde bulundurularak geliştirilen yapı, dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor.

    Yeni bina, taban ve duvarları olan 5.5 tonluk bir yapı, mandalina motifli 2.5 tonluk dekoratif bir duvar ve 6 tonluk kavisli bir çatı dahil olmak üzere birkaç önceden yapılmış bileşenden oluşturuldu. Binanın montajında vinç operatörü dahil 6 işçi çalıştı.

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