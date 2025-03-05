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    Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor

    Tamamen yerli imkanlarla üretilen Milli Banliyö Tren Seti'nin üretimi tamamlandı. İlk set Gaziantep'te Gaziray hattında yolcu taşımak için Sakarya'dan yola çıktı.
    Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Şehir içi ve kısa mesafeli rotalar için TÜRASAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk Milli Banliyö Tren Seti’nin üretimi tamamlandı. 4 araçtan oluşan ilk set Gaziantep’te yolcu taşıyacak.

    Milli Banliyö Tren Seti, Gaziantep’in Gaziray hattında yolcu taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretimi tamamlanan ilk setin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere Sakarya’dan yola çıktığını duyurdu.

    Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor Tam Boyutta Gör

    Milli Banliyö Tren Seti saatte 90 km/h hıza ulaşacak

    Milli Banliyö Tren Seti, ikisi sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşuyor. Proje kapsamında toplam 32 araçtan oluşan 8 adet tren seti üretilecek. Trenin işletme hızı saatte maksimum 90 kilometre olacak.

    1.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip

    GAZİRAY’da kullanılacak tren setlerinde 206'sı oturan, toplamda 1.000 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri ile donatılan araçlar güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

    Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dört araçlı bir tren setinde 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet bilgilendirme ekranı, 16 adet iç güvenlik kamerası ve 4 adet dış güvenlik kamerası yer alıyor. Bir sette yaklaşık 85 bin metre uzunluğunda özel yangın performanslı demiryolu güç ve kontrol kabloları kullanılıyor.

    Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor Tam Boyutta Gör

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ithalatın ve bakım maliyetlerinin azalacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

    “Gaziray Projesi için üretilen Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye’nin banliyö taşımacılığına yönelik ihtiyacını yerli imkânlarla karşılamayı, ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırıp bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yapılarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz.”

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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    XingO 1 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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