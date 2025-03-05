Milli Banliyö Tren Seti yolcu taşımaya başlıyor

Milli Banliyö Tren Seti, Gaziantep’in Gaziray hattında yolcu taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretimi tamamlanan ilk setin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere Sakarya’dan yola çıktığını duyurdu.
Milli Banliyö Tren Seti saatte 90 km/h hıza ulaşacak
Milli Banliyö Tren Seti, ikisi sürücü kabinli olmak üzere 4 araçtan oluşuyor. Proje kapsamında toplam 32 araçtan oluşan 8 adet tren seti üretilecek. Trenin işletme hızı saatte maksimum 90 kilometre olacak.
1.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip
GAZİRAY’da kullanılacak tren setlerinde 206'sı oturan, toplamda 1.000 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri ile donatılan araçlar güvenlik, ergonomi ve yolcu konforu açısından modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ithalatın ve bakım maliyetlerinin azalacağına vurgu yaparak şunları söyledi:
“Gaziray Projesi için üretilen Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye’nin banliyö taşımacılığına yönelik ihtiyacını yerli imkânlarla karşılamayı, ayrıca bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırıp bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yapılarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım