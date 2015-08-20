Hindistan dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanını için hazırlıkları tamamladı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması insanlığın ve dünyanın geleceği için oldukça önemli. Teknolojinin gelişmesi ve küresel ısınmanın kendini iyice göstermesi yenilenebilir kaynaklar geçişi hızlandırmış durumda. Bir çok ülke ve kısıtlı da olsa bazı bölgelerin enerjisini güneş paneli, rüzgar tribünü ve hatta dalga enerjisi gibi kaynaklardan karşılamaya çalışıyor.

Hindistan'da önemli bir adım atmış durumda. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanı "Cochin International airport" için çalışmalar tamamlandı. Enerji ihtiyacının karşılanması için 18 hektar alana toplamda 46150 güneş paneli kurulmuş ve bu paneller 12 MW güç üretebiliyor. Bu kapasite yaklaşık 50-60 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte. Bu da havaalanındaki her türlü enerji giderinin doğal yollardan karşılanacağı anlamına geliyor.

Güneş enerjisinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 25 yıl içerisinde karbon emiliminin 300 bin ton azalması bekleniyor. Bu da yaklaşık 3 milyon ağaç dikilmesiyle eş değer bir azalma. Doğal dengeyi bozmadan enerji elde edilebilmesi gelecek için oldukça önemli bir konu. İlerleyen yıllarda bu konudaki çalışmaların da giderek hızlanacağını öngörebiliriz.

http://www.engadget.com/2015/08/19/cochin-airport-runs-on-solar-power/