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Hindistan dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanını için hazırlıkları tamamladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Hindistan dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanını için hazırlıkları tamamladı
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması insanlığın ve dünyanın geleceği için oldukça önemli. Teknolojinin gelişmesi ve küresel ısınmanın kendini iyice göstermesi yenilenebilir kaynaklar geçişi hızlandırmış durumda. Bir çok ülke ve kısıtlı da olsa bazı bölgelerin enerjisini güneş paneli, rüzgar tribünü ve hatta dalga enerjisi gibi kaynaklardan karşılamaya çalışıyor.
Hindistan'da önemli bir adım atmış durumda. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanı "Cochin International airport" için çalışmalar tamamlandı. Enerji ihtiyacının karşılanması için 18 hektar alana toplamda 46150 güneş paneli kurulmuş ve bu paneller 12 MW güç üretebiliyor. Bu kapasite yaklaşık 50-60 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte. Bu da havaalanındaki her türlü enerji giderinin doğal yollardan karşılanacağı anlamına geliyor.
Güneş enerjisinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 25 yıl içerisinde karbon emiliminin 300 bin ton azalması bekleniyor. Bu da yaklaşık 3 milyon ağaç dikilmesiyle eş değer bir azalma. Doğal dengeyi bozmadan enerji elde edilebilmesi gelecek için oldukça önemli bir konu. İlerleyen yıllarda bu konudaki çalışmaların da giderek hızlanacağını öngörebiliriz.

http://www.engadget.com/2015/08/19/cochin-airport-runs-on-solar-power/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen
Hindistan'ın bu durumu bazı yönlerden ülkemize benziyor. Teknolojik gelişmeler elbet çok güzel ve gerekli bir şey ve ilerlemeli ama bu kadar teknolojik bir şey yapan bir ülkenin halkının büyük kısmının yoksulluk sınırı altında yaşıyor olması da çok ironik bir şey. Şunu bir batı ülkesi yapsa anlarım da halkı için ülkedeki eğitim altyapısı için harcaması gereken parayı böyle şeyler için harcıyor olması trajikomik. Japonya ve Almanya ikinci dünya savaşından sonra böyle kalkındı. Bu kafayla devam ettiği sürece ülke gelişmeyecek. Dıştan çok güzel görünen ama gerçekte içi çürümüş bir meyveyi andırıyor.
Hindistan'ın bu durumu bazı yönlerden ülkemize benziyor. Teknolojik gelişmeler elbet çok güzel ve gerekli bir şey ve ilerlemeli ama bu kadar teknolojik bir şey...
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kadirirdem 4 yıl
güzel bir gelişme bence tüm dünyaya bu güneş panellere yayılmalı bitmeyecek enerji kaynagı işte.....
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen
Hindistan'ın bu durumu bazı yönlerden ülkemize benziyor. Teknolojik gelişmeler elbet çok güzel ve gerekli bir şey ve ilerlemeli ama bu kadar teknolojik bir şey yapan bir ülkenin halkının büyük kısmının yoksulluk sınırı altında yaşıyor olması da çok ironik bir şey. Şunu bir batı ülkesi yapsa anlarım da halkı için ülkedeki eğitim altyapısı için harcaması gereken parayı böyle şeyler için harcıyor olması trajikomik. Japonya ve Almanya ikinci dünya savaşından sonra böyle kalkındı. Bu kafayla devam ettiği sürece ülke gelişmeyecek. Dıştan çok güzel görünen ama gerçekte içi çürümüş bir meyveyi andırıyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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fuujitsu 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Hindistan'ın bu durumu bazı yönlerden ülkemize benziyor. Teknolojik gelişmeler elbet çok güzel ve gerekli bir şey ve ilerlemeli ama bu kadar teknolojik bir şey yapan bir ülkenin halkının büyük kısmının yoksulluk sınırı altında yaşıyor olması da çok ironik bir şey. Şunu bir batı ülkesi yapsa anlarım da halkı için ülkedeki eğitim altyapısı için harcaması gereken parayı böyle şeyler için harcıyor olması trajikomik. Japonya ve Almanya ikinci dünya savaşından sonra böyle kalkındı. Bu kafayla devam ettiği sürece ülke gelişmeyecek. Dıştan çok güzel görünen ama gerçekte içi çürümüş bir meyveyi andırıyor.

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