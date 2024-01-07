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    Hindistan, ilk güneş sondası Aditya-L1 için sona ulaştı

    Hindistan’ın Aditya-L1 uzay aracı, motorlarının manevrasını takiben 6 Ocak'ta Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş-Dünya Lagrange Noktası 1 (L1) etrafındaki yörüngeye girdi.
    Hindistan, ilk güneş sondası Aditya-L1 için sona ulaştı Tam Boyutta Gör
    Hindistan'ın ilk güneş gözlemevi Aditya-L1, Güneş'i kesintisiz olarak görebileceği uzaydaki özel bir nokta etrafındaki hedef yörüngesine ulaştı. Uzay aracı, motorlarının manevrasını takiben 6 Ocak'ta Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş-Dünya Lagrange Noktası 1 (L1) etrafındaki yörüngeye girdi.

    Aditya-L1, ülkenin Güneş, koronal ısınma, güneş rüzgârı, güneş patlamaları ve taçküre kütle atımları (koronal kütle atımı) gibi çeşitli fenomenlerini inceleyecek ilk göreviydi. Bu olaylar uzay iklimini ve Dünya'daki iklimi etkilediği gibi uydular ve astronotlar için de tehlike oluşturabilir. Aditya-L1, Güneş'i Lagrange Noktası 1’den (L1) gözlemleyerek Dünya'nın atmosferinden ve manyetik alanından kaynaklanan parazitlerden kaçınabilecek. Aditya-L1’in yıldızı en az beş yıl boyunca sürekli olarak izlemesi planlanıyor ve bu sürenin uzatılma ihtimali de var.

    Hindistan'ın uzay atılımı sürüyor

    Hindistan, ilk güneş sondası Aditya-L1 için sona ulaştı Tam Boyutta Gör
    Uzay aracı geçen yıl 2 Eylül'de fırlatıldı. Fırlatma, Hindistan'ın Chandrayaan-3 adlı robot sondayı Ay'a indiren dördüncü ülke olarak uzay araştırmalarında bir başka dönüm noktasına ulaşmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

    Aditya-L1, tümü ISRO ve Hindistan'daki çeşitli araştırma enstitüleri tarafından yerli olarak geliştirilen yedi bilimsel araç taşıyor. Bu aletler Güneş'in manyetik alanı, sıcaklığı, radyasyonu ve parçacıkları gibi faaliyetlerinin farklı yönlerini ölçmek için tasarlandı.

    Aditya-L1’in ana ekipmanı ise Güneş'in yapay tutulmalarını oluşturacak ve dış atmosferinin ya da koronasının gözlemlenmesini sağlayacak olan Visible Emission Line Coronagraph'tır (VELC). Korona, Güneş olaylarının çoğunun ortaya çıktığı yerdir ve aynı zamanda Güneş'ten akan ve Dünya'nın manyetosferi ile etkileşime giren yüklü parçacıklardan oluşan bir akım olan Güneş rüzgârının da kaynağıdır.

    Diğer araçlar arasında Güneş'in farklı dalga boylarındaki ultraviyole ışıkta görüntülerini yakalayacak ve koronanın altındaki katman olan Güneş kromosferinin yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkaracak bir Ultraviolet Imaging Telescope (UIT) bulunuyor. Ayrıca Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS) ve High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer (HEL1OS) Güneş tarafından yayılan X-ışınlarının yoğunluğunu ve spektrumunu ölçecek ve güneş patlamalarının sıcaklığı ve enerjisi hakkında bilgi sağlayacak.

    Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Aditya-L1'in UIT aracı tarafından çekilen ve Güneş'i çarpıcı ayrıntı ve netlikte gösteren ilk görüntülerden bazılarını yayınladı. ISRO görüntülerin "çok yüksek kalitede" olduğunu ve beklentileri aştığını söyledi. Ajans ayrıca Aditya-L1'deki diğer araçların iyi çalıştığını ve yakında veri göndermeye başlayacaklarını söyledi. Hindistan, Aditya-L1'den elde edilecek verilerin bilim camiasının ve halkın kullanımına sunulacağını da belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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