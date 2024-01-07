Hindistan, ilk güneş sondası Aditya-L1 için sona ulaştı

Aditya-L1, ülkenin Güneş, koronal ısınma, güneş rüzgârı, güneş patlamaları ve taçküre kütle atımları (koronal kütle atımı) gibi çeşitli fenomenlerini inceleyecek ilk göreviydi. Bu olaylar uzay iklimini ve Dünya'daki iklimi etkilediği gibi uydular ve astronotlar için de tehlike oluşturabilir. Aditya-L1, Güneş'i Lagrange Noktası 1’den (L1) gözlemleyerek Dünya'nın atmosferinden ve manyetik alanından kaynaklanan parazitlerden kaçınabilecek. Aditya-L1’in yıldızı en az beş yıl boyunca sürekli olarak izlemesi planlanıyor ve bu sürenin uzatılma ihtimali de var.
Hindistan'ın uzay atılımı sürüyor
Aditya-L1, tümü ISRO ve Hindistan'daki çeşitli araştırma enstitüleri tarafından yerli olarak geliştirilen yedi bilimsel araç taşıyor. Bu aletler Güneş'in manyetik alanı, sıcaklığı, radyasyonu ve parçacıkları gibi faaliyetlerinin farklı yönlerini ölçmek için tasarlandı.
Aditya-L1’in ana ekipmanı ise Güneş'in yapay tutulmalarını oluşturacak ve dış atmosferinin ya da koronasının gözlemlenmesini sağlayacak olan Visible Emission Line Coronagraph'tır (VELC). Korona, Güneş olaylarının çoğunun ortaya çıktığı yerdir ve aynı zamanda Güneş'ten akan ve Dünya'nın manyetosferi ile etkileşime giren yüklü parçacıklardan oluşan bir akım olan Güneş rüzgârının da kaynağıdır.
Diğer araçlar arasında Güneş'in farklı dalga boylarındaki ultraviyole ışıkta görüntülerini yakalayacak ve koronanın altındaki katman olan Güneş kromosferinin yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkaracak bir Ultraviolet Imaging Telescope (UIT) bulunuyor. Ayrıca Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS) ve High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer (HEL1OS) Güneş tarafından yayılan X-ışınlarının yoğunluğunu ve spektrumunu ölçecek ve güneş patlamalarının sıcaklığı ve enerjisi hakkında bilgi sağlayacak.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Aditya-L1'in UIT aracı tarafından çekilen ve Güneş'i çarpıcı ayrıntı ve netlikte gösteren ilk görüntülerden bazılarını yayınladı. ISRO görüntülerin "çok yüksek kalitede" olduğunu ve beklentileri aştığını söyledi. Ajans ayrıca Aditya-L1'deki diğer araçların iyi çalıştığını ve yakında veri göndermeye başlayacaklarını söyledi. Hindistan, Aditya-L1'den elde edilecek verilerin bilim camiasının ve halkın kullanımına sunulacağını da belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.