Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore

Uber ve Amazon gibi dev şirketlerden, Flipkart ve Big Basket gibi yeni girişimlere kadar teknoloji dünyasından pek çok şirketin merkezinin bulunduğu şehirde mühendislerin yıllık ortalama kazancı 8609$. Silikon Vadisi’nde çalışan ve yıllık ortalama 112.000$ kazanan meslektaşlarından yaklaşık 13 kat daha az ücret karşılığında çalışan mühendisleri barındıran şehir, yalnızca ABD’deki muadiline karşı değil diğer ülkelerdeki girişim merkezlerine göre de oldukça ucuz mühendis gücü sunuyor. Listede Bengalore’yi takip eden Shanghai’da mühendisler yıllık ortalama 22.000$ kazanırken Pekin’de ise bu rakam 25.000$ seviyelerine çıkıyor.
Raporda girişim merkezleri çeşitli parametrelere göre sıralanırken Bengalore bir önceki rapora göre 5 basamak gerileyerek 20.sıraya yerleşti. Bu durumun temel nedeni ise yetenekli kişilere ulaşmaktaki zorluk ve düşük deneyim/başarı oranı olarak gösteriliyor. Sıralamada gerilese bile ucuzluğuyla şirketleri hala kendine çeken şehirde 1.800 ile 2300 arasında teknolojik girişim var ve bu sayının Hindistan hükümetinin yapmayı planladığı yatırımlarla birlikte artması bekleniyor.
http://startupgenome.com/report2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 tane yazılımcıya laptop ver, bir odaya kitle, birde kahve makinesi ver, al sana şirket.
yılda 1 tane app yap, milyonlara sat, başa sar, tekrar et.
kapitalizmin vardığı yer burası
Bu mühendislerde marsa araç yolluyorsa söylediğini tekrar düşün derim hatta bir kerede yedek olsun diye düşün...
Aslında öyle, yani evet!
Tahminim isverene maaliyeti 120-130.000 TRY arasindadir. Bu da $35K filan yapiyor.
Bunu önemseyen Hindistanli mühendislerin icinde Abd de yasam hayali yoğundur
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