Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore

Pek çok dev şirketin üretim sürecini ucuz bir şekilde atlatmak için tercih ettiği Hindistan, şirketler için sadece üretim açısından değil geliştirici kadrolar için de ucuzluğuyla ön plana çıkan bir bölge halini almış durumda. Dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen girişim merkezlerini ele alan 2017 Küresel Girişim Ekosistemi Raporu’na göre Hindistan’da yazılım dünyasının kalbinin attığı ve Asya’nın Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Bengalore şehri, düşük maaşlı mühendisleriyle girişimcilerin iştahını kabartıyor.

Uber ve Amazon gibi dev şirketlerden, Flipkart ve Big Basket gibi yeni girişimlere kadar teknoloji dünyasından pek çok şirketin merkezinin bulunduğu şehirde mühendislerin yıllık ortalama kazancı 8609$. Silikon Vadisi’nde çalışan ve yıllık ortalama 112.000$ kazanan meslektaşlarından yaklaşık 13 kat daha az ücret karşılığında çalışan mühendisleri barındıran şehir, yalnızca ABD’deki muadiline karşı değil diğer ülkelerdeki girişim merkezlerine göre de oldukça ucuz mühendis gücü sunuyor. Listede Bengalore’yi takip eden Shanghai’da mühendisler yıllık ortalama 22.000$ kazanırken Pekin’de ise bu rakam 25.000$ seviyelerine çıkıyor.

Raporda girişim merkezleri çeşitli parametrelere göre sıralanırken Bengalore bir önceki rapora göre 5 basamak gerileyerek 20.sıraya yerleşti. Bu durumun temel nedeni ise yetenekli kişilere ulaşmaktaki zorluk ve düşük deneyim/başarı oranı olarak gösteriliyor. Sıralamada gerilese bile ucuzluğuyla şirketleri hala kendine çeken şehirde 1.800 ile 2300 arasında teknolojik girişim var ve bu sayının Hindistan hükümetinin yapmayı planladığı yatırımlarla birlikte artması bekleniyor.

http://startupgenome.com/report2017/