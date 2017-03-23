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Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore

Hindistan’da teknolojik girişimlerin merkezi olan Bengalore’daki mühendisler, Silikon Vadisi’nde çalışan meslektaşlarından 13 kat daha düşük ücretlerle çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore
 

Pek çok dev şirketin üretim sürecini ucuz bir şekilde atlatmak için tercih ettiği Hindistan, şirketler için sadece üretim açısından değil geliştirici kadrolar için de ucuzluğuyla ön plana çıkan bir bölge halini almış durumda. Dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen girişim merkezlerini ele alan 2017 Küresel Girişim Ekosistemi Raporu’na göre Hindistan’da yazılım dünyasının kalbinin attığı ve Asya’nın Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Bengalore şehri, düşük maaşlı mühendisleriyle girişimcilerin iştahını kabartıyor.

Uber ve Amazon gibi dev şirketlerden, Flipkart ve Big Basket gibi yeni girişimlere kadar teknoloji dünyasından pek çok şirketin merkezinin bulunduğu şehirde mühendislerin yıllık ortalama kazancı 8609$. Silikon Vadisi’nde çalışan ve yıllık ortalama 112.000$ kazanan meslektaşlarından yaklaşık 13 kat daha az ücret karşılığında çalışan mühendisleri barındıran şehir, yalnızca ABD’deki muadiline karşı değil diğer ülkelerdeki girişim merkezlerine göre de oldukça ucuz mühendis gücü sunuyor. Listede Bengalore’yi takip eden Shanghai’da mühendisler yıllık ortalama 22.000$ kazanırken Pekin’de ise bu rakam 25.000$ seviyelerine çıkıyor.

Raporda girişim merkezleri çeşitli parametrelere göre sıralanırken Bengalore bir önceki rapora göre 5 basamak gerileyerek 20.sıraya yerleşti. Bu durumun temel nedeni ise yetenekli kişilere ulaşmaktaki zorluk ve düşük deneyim/başarı oranı olarak gösteriliyor. Sıralamada gerilese bile ucuzluğuyla şirketleri hala kendine çeken şehirde 1.800 ile 2300 arasında teknolojik girişim var ve bu sayının Hindistan hükümetinin yapmayı planladığı yatırımlarla birlikte artması bekleniyor.


http://startupgenome.com/report2017/ Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Haberi okuyanda Bengalore’daki mühendisler Silikon Vasisindekilere eşdeğer iş çıkarıyorlarda, buna rağmen 13 kat ucuza çalışıyorlar sanır.
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Bluflame 2 yıl
yazılım şirketi kurmak çok kolay bir olay, çok az altyapi gerektiriyorda ondan. ha bide ortaya çıkan üründe katmadeğer çok yüksek oluyor, win/win yani.
4 tane yazılımcıya laptop ver, bir odaya kitle, birde kahve makinesi ver, al sana şirket.
yılda 1 tane app yap, milyonlara sat, başa sar, tekrar et.
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axaxa 2 yıl
Karın tokluğuna çalışırlar artık.
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3arbar 2 yıl
desene köle işcilikten sonra köle mühendis te sisteme giriyor.
kapitalizmin vardığı yer burası
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Krone 2 yıl
Bu Hindistan'dan acayip yazılımcı ve mühendis çıkıyor. Silikon Vadisi'ndeki devler buradan kapıyorlardır.
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myhotyro 2 yıl en beğenilen
Haberi okuyanda Bengalore’daki mühendisler Silikon Vasisindekilere eşdeğer iş çıkarıyorlarda, buna rağmen 13 kat ucuza çalışıyorlar sanır.
2 Yanıt Yanıtla +11
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gxhero 2 yıl myhotyro
myhotyro

Haberi okuyanda Bengalore’daki mühendisler Silikon Vasisindekilere eşdeğer iş çıkarıyorlarda, buna rağmen 13 kat ucuza çalışıyorlar sanır.

Bu mühendislerde marsa araç yolluyorsa söylediğini tekrar düşün derim hatta bir kerede yedek olsun diye düşün...
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BekirHan 2 yıl myhotyro
myhotyro

Haberi okuyanda Bengalore’daki mühendisler Silikon Vasisindekilere eşdeğer iş çıkarıyorlarda, buna rağmen 13 kat ucuza çalışıyorlar sanır.

Aslında öyle, yani evet!
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St Batuhan 2 yıl
Türkiye için acaba değerler nedir? Doların durumunu düşünürsek aslında iş biraz daha sıkıntılı bir yapı aldı ama Bangalore'a göre iyiyizdir diye düşünüyorum. Tabii sadece kazanma değil harcama kısmına da bakabilmek lazım zira az kazanabilirler ama ucuzsa zaten yeter.
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suslu76 2 yıl St Batuhan
St Batuhan

Türkiye için acaba değerler nedir? Doların durumunu düşünürsek aslında iş biraz daha sıkıntılı bir yapı aldı ama Bangalore'a göre iyiyizdir diye düşünüyorum. Tabii sadece kazanma değil harcama kısmına da bakabilmek lazım zira az kazanabilirler ama ucuzsa zaten yeter.

Tahminim isverene maaliyeti 120-130.000 TRY arasindadir. Bu da $35K filan yapiyor.
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KraftMK 2 yıl
Beyin göçünün ana nedeni,
Bunu önemseyen Hindistanli mühendislerin icinde Abd de yasam hayali yoğundur
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