ABD ordusu Meta ve OpenAI yöneticilerine subaylık verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojileri popülerlik kazandıkları ilk dönemde daha çok kullanıcılara yönelik faydalarıyla gündeme taşınmış olsa da son dönemde bu teknolojiye farklı gözle bakılıyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki silahlanma savaşında yapay zekanın da başlıca aktörlerden biri olacağı açıkça görülüyor. Nitekim ABD ve Çin gibi ülkeler daha şimdiden yapay zeka teknolojilerini ordularına ve istihbarat birimlerine entegre etmeye başlamış durumda. Teknoloji dünyası ile ordu arasında kurulan bu bağlantı, özellikle ABD'de yepyeni bir boyuta taşınıyor.

ABD ordusu, Silikon Vadisi'nin önde gelen dört şirketinden birer yöneticiye orduda subaylık verildiğini açıkladı. Subaylık rütbesi verilen bu teknoloji liderleri, ordunun yeni teknolojileri geçişine ön ayak olacak.

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OpenAI ve Meta Yöneticileri Orduda Yarbay Oldu

ABD ordusunu subaylık verdiği bu dört teknoloji lideri; Palantir CTO'su Shyam Sankar, Meta CTO'su Andrew Bosworth, OpenAI Ürün Direktörü Kevin Weil ve OpenAI Ar-Ge Drektörü Bob McGrew oldu. Dört isim de orduya yarbay rütbesiyle katılacak.

ABD ordusunun daha önce farklı sektörlerden isimleri orduya danışman olarak davet ettiği ya da onursal rütbeler verdiği olmuştu. Ancak bu kez pek görülmedik bir şey yapılarak bu dört teknoloji liderine gerçekten yarbay rütbesi veriliyor. Bu dört isim orduya katılmak için bir eğitimden geçmeyecek ya da kışlada görev yapmayacak ama yemin törenine katılıp resmi olarak ABD ordusuna dâhil olacak.

Silikon Vadisi ve ABD ordusu yıllardır iş birliği içinde olsa da bu son gelişme bu birlikteliğinin önümüzdeki dönemde farklı bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

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ABD, teknoloji liderlerine orduda subaylık verdi

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