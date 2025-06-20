ABD ordusu Meta ve OpenAI yöneticilerine subaylık verdi

ABD ordusu, Silikon Vadisi'nin önde gelen dört şirketinden birer yöneticiye orduda subaylık verildiğini açıkladı. Subaylık rütbesi verilen bu teknoloji liderleri, ordunun yeni teknolojileri geçişine ön ayak olacak.
OpenAI ve Meta Yöneticileri Orduda Yarbay Oldu
ABD ordusunu subaylık verdiği bu dört teknoloji lideri; Palantir CTO'su Shyam Sankar, Meta CTO'su Andrew Bosworth, OpenAI Ürün Direktörü Kevin Weil ve OpenAI Ar-Ge Drektörü Bob McGrew oldu. Dört isim de orduya yarbay rütbesiyle katılacak.
ABD ordusunun daha önce farklı sektörlerden isimleri orduya danışman olarak davet ettiği ya da onursal rütbeler verdiği olmuştu. Ancak bu kez pek görülmedik bir şey yapılarak bu dört teknoloji liderine gerçekten yarbay rütbesi veriliyor. Bu dört isim orduya katılmak için bir eğitimden geçmeyecek ya da kışlada görev yapmayacak ama yemin törenine katılıp resmi olarak ABD ordusuna dâhil olacak.
Silikon Vadisi ve ABD ordusu yıllardır iş birliği içinde olsa da bu son gelişme bu birlikteliğinin önümüzdeki dönemde farklı bir boyuta taşınacağını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: