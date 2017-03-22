BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak

BMW Grubu, önümüzdeki yılın sonuna kadar BMW, Mini ve Rolls Royce markalarıyla 40'tan fazla yeni model piyasaya süreceğini duyurdu. Grubun yeni modellerinde odağı SUV araçların yenilenmesinin oluşturacağı belirtilirken, Alman üreticinin Mercedes tarafından kapılan birinciliği geri almayı hedeflediği söylenebilir.

Grup CEO'su Harald Kruger, Münih'teki BMW'nin yıllık basın konferansında yaptığı açıklamada, grubun geçen sene 2.367.603 araç sattığını belirtirken, satışların 2015 yılına kıyasla % 5.3 artış gösterdiğini açıkladı. 2017 ve 2018 yıllarında 40'tan fazla yeni ve güncellenen model tanıtacaklarını açıklayan Kruger, bu hamlelerinin Şubat ayında piyasaya sürülen yeni 5 Serisi ile başladığını belirtiyor.

Yıl sonunda yeni X2 SUV modelini tanıtacak olan BMW kanadı, tamamen yenilen X3'ü de yakın bir dönemde tanıtacak. 2020 yılına kadar SUV ailesine 7 serisi ile en tepeyi paylaşacak yeni modeli X7'yi katmayı planlayan Alman üreticinin geçtiğimiz yıl sattığı her 3 araçtan 1'ini SUV oluşturmuştu.

Grubun lüks üreticisi Rolls-Royce da Cullinan isimli yeni bir SUV ile segmentte yerini almayı planlarken, markanın sedanı Phantom da yenilenecek araçlar listesinde.

Grubun yeni model planları içinde tamamen elektrikli MINI hatchback modeli ve X3 SUV modeli de yer alıyor ve bu modellerin BMW Grubunun elektrikli araç hamlesinin ikinci dalgasının başlangıcı olacağı söyleniyor. BMW aynı zamanda 2021 yılından önce Tesla'ya rakip olacak ve daha önce hiçbir seri üretim araçta yer almayan otonom özelliklerin olduğu i5 sedan modelini de piyasaya sürmeyi hedefliyor.