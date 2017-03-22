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BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak

Geçtiğimiz gün Münih'te yıllık basın toplantısı düzenleyen BMW Grubu, önümüzdeki yılın sonuna kadar 40'tan fazla yeni model piyasaya süreceğini duyurdu. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,1b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW Grubu, önümüzdeki yılın sonuna kadar BMW, Mini ve Rolls Royce markalarıyla 40'tan fazla yeni model piyasaya süreceğini duyurdu. Grubun yeni modellerinde odağı SUV araçların yenilenmesinin oluşturacağı belirtilirken, Alman üreticinin Mercedes tarafından kapılan birinciliği geri almayı hedeflediği söylenebilir.
Grup CEO'su Harald Kruger, Münih'teki BMW'nin yıllık basın konferansında yaptığı açıklamada, grubun geçen sene 2.367.603 araç sattığını belirtirken, satışların 2015 yılına kıyasla % 5.3 artış gösterdiğini açıkladı. 2017 ve 2018 yıllarında 40'tan fazla yeni ve güncellenen model tanıtacaklarını açıklayan Kruger, bu hamlelerinin Şubat ayında piyasaya sürülen yeni 5 Serisi ile başladığını belirtiyor.
Yıl sonunda yeni X2 SUV modelini tanıtacak olan BMW kanadı, tamamen yenilen X3'ü de yakın bir dönemde tanıtacak. 2020 yılına kadar SUV ailesine 7 serisi ile en tepeyi paylaşacak yeni modeli X7'yi katmayı planlayan Alman üreticinin geçtiğimiz yıl sattığı her 3 araçtan 1'ini SUV oluşturmuştu.
Grubun lüks üreticisi Rolls-Royce da Cullinan isimli yeni bir SUV ile segmentte yerini almayı planlarken, markanın sedanı Phantom da yenilenecek araçlar listesinde.
Grubun yeni model planları içinde tamamen elektrikli MINI hatchback modeli ve X3 SUV modeli de yer alıyor ve bu modellerin BMW Grubunun elektrikli araç hamlesinin ikinci dalgasının başlangıcı olacağı söyleniyor. BMW aynı zamanda 2021 yılından önce Tesla'ya rakip olacak ve daha önce hiçbir seri üretim araçta yer almayan otonom özelliklerin olduğu i5 sedan modelini de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Şu dünyada 2 tane markaya hayranımdır.
Biri BMW.
Biri SONY.
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jimhendrix 2 yıl
1.6 benzinli haric onemsiz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
Önce iç tasarımı toparlasın, ucuzundan en pahalısına aynı tasarım. Ne anladık bu işten. Nerede ayrıcalıklı hissetme. Birbirinin kopyası araçlarla iş yürümez zaten birincilik bu kafayla gitti, değişmezse geri de gelmez.
Not: ufak suv pazarına erken girdiğinden çok satıyordu ama rakiplerde girince bu avantaj kayboldu ve liderlik gitti
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McLaren64 2 yıl
Türevleri dahil. M, Hybrid, Performance modelleri vs. gibi. Kaldı ki grup 40 model tanıtacak. MINI ve Rolls Royce dahil. Sadece BMW 40 model tanıtacak gibi bir algı olmasın.
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crashris 2 yıl
arkadaş 40 nasıl oluyor ki sayıyorum 7 tane otomobil 7 tane suv falan 1 tane z 5 de elektrikli gelse 20 ediyor nasıl 40 a ulaşacak bunlar. 20 fosil 20 hybrid falan mı yapacaklar :D
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McLaren64 2 yıl
1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 6 Serisi GT, 8 Serisi, Z5, X2, X7, X3, X4, X5, X6 2018 sonuna kadar yenilenmesi ya da makyajlanması beklenen modeller.
2 Serisi hariç tamamı yenilenecek modeller ya da yeni üretilecek modeller. Belli ki BMW, Mercedes'ten liderliği geri almak için agresif bir planlama içinde.
Ürün gamı eskiyen BMW, Mercedes'in çok gerisinde kalmadı bu yıl. 2017'de Mercedes liderliğini korur, 2018 kafa kafaya gider ama 2019'da BMW rahat şekilde lideriği geri alır.
Audi 3. olmaya devam eder tabii.
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Moueson 2 yıl McLaren64
McLaren64
1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 6 Serisi GT, 8 Serisi, Z5, X2, X7, X3, X4, X5, X6 2018 sonuna kadar yenilenmesi ya da makyajlanması beklenen modeller.
2 Serisi hariç tamamı yenilenecek modeller ya da yeni üretilecek modeller. Belli ki BMW, Mercedes'ten liderliği geri almak için agresif bir planlama içinde.
Ürün gamı eskiyen BMW, Mercedes'in çok gerisinde kalmadı bu yıl. 2017'de Mercedes liderliğini korur, 2018 kafa kafaya gider ama 2019'da BMW rahat şekilde lideriği geri alır.
Audi 3. olmaya devam eder tabii.


Audiyi premiumdan bile saymıyorum benim gözümde süslü volkwagen. Audi 3. olmaya mahkum
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AO 2 yıl
Daha bu gün haberi vardı Mercedes ve BMW model tasarrufuna gidiyor diye, güya az satan modellerin üretimini durduracaklar özellikle Coupe Cabrio kasalar onların yerine Yaygın modelleri daha çok geliştirmek üzerine yoğunlaşacaklar mış.
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canbeyt 2 yıl
Mercedes in toplam satisinda 41.000 adet V-Class(Vito) Ticari Aracta mevcut toplam satis listesinde BMW de ticari arac yok fark 40.000 aslinda toplam rakamda kaldi ki Mercedes in cogu araci yenilenmis yeni kasa BMW ise onumuzdeki 2 yil icinde cogu aracini yeniliycek cogu yeni kasa BMW olucak. Zaten gecmis 10 yilda ust uste 10 yil Dunya' da en cok satan premium arac markasiydi yeniden lider olucagindan suphe yok
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erci501 2 yıl
Bmw suv ların heybetli görünümlerini küçültünce satışları düştü. Nerde o eski x5
Biraz cüsseli yapın şu suvları
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Asami Zdrenka 2 yıl erci501
erci501
Bmw suv ların heybetli görünümlerini küçültünce satışları düştü. Nerde o eski x5
Biraz cüsseli yapın şu suvları

Hocam belki siz büyüdükçe suv'ler küçük görünmeye başladı?

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bianconera 2 yıl
2017 yi de mercedes lider kapatır da 2018 de ne olur bilinmez
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sendemail 2 yıl
Kermese mi katılıyorlar?
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Experimentation 2 yıl
yeni kasa 3 2018de kesin o zaman
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