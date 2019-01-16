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Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı

Dev ekranlı televizyonların yüksek fiyatlarına nazaran Hisense 100L7T 4K Smart TriChroma Laser TV projeksiyon sistemi çok canlı 100 inçlik görüntüleri biraz daha uyguna sunacak.
4 ay
7,5b
2
3
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında yeni ULED XD ekran teknolojisini tanıtarak dikkat çeken Hisense’in Premium seviyede bir projeksiyon sistemi daha vardı. Yakın mesafe projeksiyon cihazı dev ekranlı televizyonlara kafa tutuyor.

Hisense 100L7T 4K Smart TriChroma Laser TV özellikleri

Lazer tabanlı projeksiyon cihazı 10cm mesafeden 100 inçlik görüntüyü duvara yansıtabiliyor. Üç adet lazer kırmızı, yeşil ve mavi renk için ayrılmış. Üçü birlikte diğer DLP sistemlerinin aksine bir renk tekerine ihtiyaç duymadan etkileyici renkler yansıtabiliyor.

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DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde 100’ünü kapsayan projeksiyon cihazı 3500 ANSI lümen değeri ile aydınlık ortamlarda da en iyi sonucu verebiliyor. HDR desteği de sunan cihazda Netflix, YouTube ve Amazon Prime Video ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca Amazon Alexa sesli asistanı da mevcut.

Ses tarafında 100W gücünde Harman Kardon hoparlörler kendisini gösterirken harici olarak bir JBL subwoofer da kutuya eklenmiş. Alexa ile etkileşim bu hoparlörler üzerinden yapılıyor. Hisense 100L7T 4K Smart TriChroma Laser TV projeksiyon sistemi yıl sonunda piyasaya çıkacak. Fiyatının 16000$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.digitaltrends.com/home-theater/hisense-rgb-three-laser-tv-ultra-short-throw-projector-ces-2019/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozancn 4 ay
Neden bu kadar pahalı bu cihazlar?
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Galatas4ray 4 ay ozancn
Godomanlar için olduğu için.
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El-Kira 4 ay
Fiyatı doğru yazdığınıza emin misiniz? 16000 dolar?
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