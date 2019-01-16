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Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor

MMO oyunlarına yönelik uygun fiyatlı bir oyuncu faresi arıyorsanız Cooler Master firması MM830 modelini satışa sunuyor. Cooler Master MM830 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
4,9b
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3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarında payını arttırmaya çalışan Cooler Master, CES 2019 fuarında yeni kablosuz ekipmanlarını duyurmuştu. Fuarın hemen sonrasında firma ilk MMO oyuncu faresini satışa çıkardı.

Cooler Master MM830 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master MM830 modeli aslında kablosuz MM831 modelinin kablolu hali denebilir. CES 2018 fuarında ilk gösterimi yapılan fare yaz aylarında da detaylandırılmıştı. 4 bölgeli dinamik RGB aydınlatmaya sahip olan kablosuz fare 3360 Pixart optik sensör barındırıyor ve 24 000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Dayanıklı dış kaplama kayganlığı önlerken Omron tuşların ömrü 20 milyon basış olarak belirlenmiş. OLED ekranında özelleştirmeleri ayarlayabildiğiniz farenin baş parmak koyma yerinde bir D-Pad de MMO oyunlarında kolaylık sağlıyor.

Sadece 162 gram ağırlığında olan Cooler Master MM830 fare için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar bu hafta itibariyle başlamış durumda.

 

https://www.techpowerup.com/251538/cooler-master-introduces-its-first-mmo-mouse-mm830 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mete Can Karahasan 4 ay
Cooler Master fiyatını çok buluyorsunuz ama bunun zevk meselesi olduğuna dair bir kıssa anlayayım sizlere;
Overclock.net sitesinde geçiyor olay, Logitech G100 diye bir fare çıkardı - yine aynı bu sensörlü - sudan ucuz... f/p akla hayale sığmayacak kadar iyi... fare on numara ama herkes sağına soluna birşey buluyor. Logitech, kamuoyu yoklattı - aynı DH'nin çantalarını kamuoyu ile tasarlatması hususuna benzer hâlde - millet aynı fareyi, aynı sensörü farklı dış kabukla GPro olarak kabul etti! Hop, "$20";"$70"!
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mdede80 4 ay
MMO oyunlarına yönelik uygun fiyatlı bir oyuncu faresi arıyorsanız Cooler Master firması MM830 modelini satışa sunuyor. Cooler Master MM830 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
Cooler Master MM830 fare için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.
Aldı beni bir gülme
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bluemersini 4 ay
bunu alan psikoloğa gitmeli yada gönderilmeli. kesinlikle ihtiyacı var.
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