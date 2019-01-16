Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor

Oyuncu donanımları pazarında payını arttırmaya çalışan Cooler Master, CES 2019 fuarında yeni kablosuz ekipmanlarını duyurmuştu. Fuarın hemen sonrasında firma ilk MMO oyuncu faresini satışa çıkardı.
Cooler Master MM830 özellikleri ve fiyatı
Cooler Master MM830 modeli aslında kablosuz MM831 modelinin kablolu hali denebilir. CES 2018 fuarında ilk gösterimi yapılan fare yaz aylarında da detaylandırılmıştı. 4 bölgeli dinamik RGB aydınlatmaya sahip olan kablosuz fare 3360 Pixart optik sensör barındırıyor ve 24 000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor.Ayrıca Bkz. "NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir"
Dayanıklı dış kaplama kayganlığı önlerken Omron tuşların ömrü 20 milyon basış olarak belirlenmiş. OLED ekranında özelleştirmeleri ayarlayabildiğiniz farenin baş parmak koyma yerinde bir D-Pad de MMO oyunlarında kolaylık sağlıyor.
Sadece 162 gram ağırlığında olan Cooler Master MM830 fare için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar bu hafta itibariyle başlamış durumda.
https://www.techpowerup.com/251538/cooler-master-introduces-its-first-mmo-mouse-mm830 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Overclock.net sitesinde geçiyor olay, Logitech G100 diye bir fare çıkardı - yine aynı bu sensörlü - sudan ucuz... f/p akla hayale sığmayacak kadar iyi... fare on numara ama herkes sağına soluna birşey buluyor. Logitech, kamuoyu yoklattı - aynı DH'nin çantalarını kamuoyu ile tasarlatması hususuna benzer hâlde - millet aynı fareyi, aynı sensörü farklı dış kabukla GPro olarak kabul etti! Hop, "$20";"$70"!
Cooler Master MM830 fare için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.
Aldı beni bir gülme