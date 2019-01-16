Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor

Oyuncu donanımları pazarında payını arttırmaya çalışan Cooler Master, CES 2019 fuarında yeni kablosuz ekipmanlarını duyurmuştu. Fuarın hemen sonrasında firma ilk MMO oyuncu faresini satışa çıkardı.

Cooler Master MM830 özellikleri ve fiyatı

Cooler Master MM830 modeli aslında kablosuz MM831 modelinin kablolu hali denebilir. CES 2018 fuarında ilk gösterimi yapılan fare yaz aylarında da detaylandırılmıştı. 4 bölgeli dinamik RGB aydınlatmaya sahip olan kablosuz fare 3360 Pixart optik sensör barındırıyor ve 24 000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Dayanıklı dış kaplama kayganlığı önlerken Omron tuşların ömrü 20 milyon basış olarak belirlenmiş. OLED ekranında özelleştirmeleri ayarlayabildiğiniz farenin baş parmak koyma yerinde bir D-Pad de MMO oyunlarında kolaylık sağlıyor.

Sadece 162 gram ağırlığında olan Cooler Master MM830 fare için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar bu hafta itibariyle başlamış durumda.