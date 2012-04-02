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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hitachi, kısa mesafeli projeksiyon cihazı CP-D31N'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Hitachi,kısa mesafeli projeksiyon cihazı CP-D31N'yi duyurdu. 3LCD görüntü teknolojisini destekleyen 1024x768 çözünürlük,3000 ANSI Lümen parlaklık değeri, 4:3 görüntü oranı gibi özelliklere ek olarak HDMI, S-Video, kompozit, D-Sub, RCA ve stereo mini jack desteği sunuyor. 32 inç'lik mesafeden 80 inç'lik görüntü sunabiliyor.
Hitachi'nin kısa mesafeli projeksiyon cihazı CP-D31N'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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E_Aydin35 7 yıl
Birazcık taşıma zorluğu çekilir bence kaba çünkü ne ayzıki, ama bütçe dostu olucakmış havası var..
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söny 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Birazcık taşıma zorluğu çekilir bence kaba çünkü ne ayzıki, ama bütçe dostu olucakmış havası var..

Taşıma zorluğu nasıl çıkarsın hocam normal boyutlarına göre çok daha kücük
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Ethnicity 7 yıl
Birde giriş seviye 1280x720 çözünürlükte 3LCD LED projeksiyon yapsalar ne güzel olacak.2010 da samsung yapmış ilk ve son,başkada görmedim.DLP'yi ev sineması ve multimedya olarak satıyolar,o dlp'leri millet evine nasıl sokuyor anlamıyorum,şu görüntüye bakarmısınız böyle işmi olur?
youtube.com/...
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MustafaNr 7 yıl
Valla İlk Görüşte Projeksiyon Olduğunu Anlamadım Tost Makinesini Andıryor.Ama Küçük Evler İçin İdeal Boyutta
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mami_24 7 yıl
bu markayı bizim okulda görmüştüm her sınıfta bu markadan var ve şu ana kadar hiç sorun yaşamadık canavar gibiler maşallah:))
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aziz77 7 yıl
Küçük olması iyi tabi.lamba ömrüde iyise alınabilir.
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