

Hitachi,kısa mesafeli projeksiyon cihazı CP-D31N'yi duyurdu. 3LCD görüntü teknolojisini destekleyen 1024x768 çözünürlük,3000 ANSI Lümen parlaklık değeri, 4:3 görüntü oranı gibi özelliklere ek olarak HDMI, S-Video, kompozit, D-Sub, RCA ve stereo mini jack desteği sunuyor. 32 inç'lik mesafeden 80 inç'lik görüntü sunabiliyor.

Hitachi'nin kısa mesafeli projeksiyon cihazı CP-D31N'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.