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Hız aşırtma dünya kupası başlıyor

Hız aşırtma konusunda kendine güvenenlerin ilk adresi G.Skill OC World Cup, bu yıl da 31 Mayıs tarihinde Computex 2016 fuarında yapılacak. Çevrimiçi katılımlar başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
7
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayvanlı bellek ve oyun donanımları üreticisi G.Skill'in her yıl Computex fuarında geleneksel hale getirdiği hız aşırtma yarışması, bu yıl üçüncü kez hız tutkunlarını misafir edecek. OC World Cup 2016 adıyla düzenlenecek yarışmada, çevrimiçi olarak kayıtlar başladı.

G.Skill, bu yarışmada 3 farklı kategori belirledi ve 3 farklı benchmark skoru üzerinden değerlendirme yapılacak. Çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlardan en iyi performansı sergileyen 6 kişi, G.Skill'in Computex 2016 fuarındaki finallerine davet edilecek ve kozlarını burada paylaşacak. Büyük ödül ise 10 000$.

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Katılımcılar, G.SKILL DDR4 bellek, Intel Skylake tabanlı Core işlemci ve Z170 anakarttan oluşan sistemlerde testlerini yapacak. En yüksek DDR4 Frequency, 3Dmark 01 with IGP ve 3DMark 11 with IGP skorları değerlendirmeye alınacak. Katılımlar 11 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise Tayvan yolculuğu başlayacak.

Ödüller:


Büyük ödül: 10,000$
İkinci: 2500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)
Üçüncü: 1500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)
Dördüncü: 1200$
Beşinci: 1000$

Tüm finalistler bir adet DDR4 3600MHz CL15 16GB (8GBx2) ve bir adet DDR4 4000MHz 8GB (4GBx2) kitlerine sahip olacak. Yine G.Skill'in yeni nesil DDR4 bellekleri de, tüm finalistlere sponsor olacak. Ayrıca çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle, bir kişiye F4-3200C14D-16GTZ - GSKILL Trident Z DDR4-3200 CL14 1.35V 16GB hediye edilecek. Yarışmaya kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. 

http://oc-esports.io/#!/round/gskill_ocworldcup_2016_qualifier Yorum Yaz
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Golden Gate 3 yıl
Adamlar hız aşırtmak için 10.000 dolar harcayacak zaten
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Katılıyorum, hadi 10.000 $ neyse maliyeti kurtarırda, diğer ödüller çok az. Zaten herkesin dediği gibi hız aşırtma ekipmanları en pahalı ekipmanlar. Oraya giden adam zaten rahat 5.000 $ lık parçalarıyla gidecek. E yol parası, konaklama falan derken 1.000-2.000 de öyle gidecek.
Zaten rekor kıracaz diye hidrojen, nitrojen bilmemne işlemcinin canını çıkartacaklar, güzelim işlemcide mundar olacak.
Oraya gidenin bu yüzden para için gideceğini sanmam, zaten fena paralı adamlardır :) İsim yapmak için giderler.
Katılıyorum, hadi 10.000 $ neyse maliyeti kurtarırda, diğer ödüller çok az. Zaten herkesin dediği gibi hız aşırtma ekipmanları en pahalı ekipmanlar. Oraya giden...
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pranis 3 yıl
tamam da hız aşırmak için kullanacağın düzenek zaten 10.000$ ı geçecek. nasıl olcak bu iş
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112112acil 3 yıl
bütün parçaları sponsorlar veriyor adamlara overclock yaparken kafa patlatmak kalıyor sadece zor bi iş
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Spiderhip 3 yıl 112112acil
Hımm o zaman iyimiş, günahlarını aldım adamların ya.
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Katılıyorum, hadi 10.000 $ neyse maliyeti kurtarırda, diğer ödüller çok az. Zaten herkesin dediği gibi hız aşırtma ekipmanları en pahalı ekipmanlar. Oraya giden adam zaten rahat 5.000 $ lık parçalarıyla gidecek. E yol parası, konaklama falan derken 1.000-2.000 de öyle gidecek.
Zaten rekor kıracaz diye hidrojen, nitrojen bilmemne işlemcinin canını çıkartacaklar, güzelim işlemcide mundar olacak.
Oraya gidenin bu yüzden para için gideceğini sanmam, zaten fena paralı adamlardır :) İsim yapmak için giderler.
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ozbey08 3 yıl
oray
10bin dolar para mı ya :) Gskill bayağı cimri çıktı...

niye TL bazında düşünürsek 29100TL Bence gayet güzel bir para
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oray 3 yıl
10bin dolar para mı ya :) Gskill bayağı cimri çıktı...
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Golden Gate 3 yıl
Adamlar hız aşırtmak için 10.000 dolar harcayacak zaten
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