Hız aşırtma dünya kupası başlıyor

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Tayvanlı bellek ve oyun donanımları üreticisi G.Skill'in her yıl Computex fuarında geleneksel hale getirdiği hız aşırtma yarışması, bu yıl üçüncü kez hız tutkunlarını misafir edecek. OC World Cup 2016 adıyla düzenlenecek yarışmada, çevrimiçi olarak kayıtlar başladı.
G.Skill, bu yarışmada 3 farklı kategori belirledi ve 3 farklı benchmark skoru üzerinden değerlendirme yapılacak. Çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlardan en iyi performansı sergileyen 6 kişi, G.Skill'in Computex 2016 fuarındaki finallerine davet edilecek ve kozlarını burada paylaşacak. Büyük ödül ise 10 000$.
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Katılımcılar, G.SKILL DDR4 bellek, Intel Skylake tabanlı Core işlemci ve Z170 anakarttan oluşan sistemlerde testlerini yapacak. En yüksek DDR4 Frequency, 3Dmark 01 with IGP ve 3DMark 11 with IGP skorları değerlendirmeye alınacak. Katılımlar 11 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise Tayvan yolculuğu başlayacak.
Ödüller:
Büyük ödül: 10,000$
İkinci: 2500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)
Üçüncü: 1500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)
Dördüncü: 1200$
Beşinci: 1000$
Tüm finalistler bir adet DDR4 3600MHz CL15 16GB (8GBx2) ve bir adet DDR4 4000MHz 8GB (4GBx2) kitlerine sahip olacak. Yine G.Skill'in yeni nesil DDR4 bellekleri de, tüm finalistlere sponsor olacak. Ayrıca çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle, bir kişiye F4-3200C14D-16GTZ - GSKILL Trident Z DDR4-3200 CL14 1.35V 16GB hediye edilecek. Yarışmaya kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.
http://oc-esports.io/#!/round/gskill_ocworldcup_2016_qualifier Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten rekor kıracaz diye hidrojen, nitrojen bilmemne işlemcinin canını çıkartacaklar, güzelim işlemcide mundar olacak.
Oraya gidenin bu yüzden para için gideceğini sanmam, zaten fena paralı adamlardır :) İsim yapmak için giderler.