Hız aşırtma dünya kupası başlıyor

Ödüller:

Tayvanlı bellek ve oyun donanımları üreticisi G.Skill'in her yılfuarında geleneksel hale getirdiği hız aşırtma yarışması, bu yıl üçüncü kez hız tutkunlarını misafir edecek.adıyla düzenlenecek yarışmada, çevrimiçi olarak kayıtlar başladı.bu yarışmada 3 farklı kategori belirledi ve 3 farklı benchmark skoru üzerinden değerlendirme yapılacak. Çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlardan en iyi performansı sergileyen 6 kişi, G.Skill'infuarındaki finallerine davet edilecek ve kozlarını burada paylaşacak. Büyük ödül ise 10 000$.Katılımcılar,bellek, Intel Skylake tabanlı Core işlemci veanakarttan oluşan sistemlerde testlerini yapacak. En yüksek DDR4 Frequency, 3Dmark 01 with IGP ve 3DMark 11 with IGP skorları değerlendirmeye alınacak. Katılımlar 11 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise Tayvan yolculuğu başlayacak.Büyük ödül: 10,000$İkinci: 2500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)Üçüncü: 1500$ + Trident Z DDR4 4000MHz 16GB (8GBx2)Dördüncü: 1200$Beşinci: 1000$Tüm finalistler bir adet DDR4 3600MHz CL15 16GB (8GBx2) ve bir adet DDR4 4000MHz 8GB (4GBx2) kitlerine sahip olacak. Yine G.Skill'in yeni nesil DDR4 bellekleri de, tüm finalistlere sponsor olacak. Ayrıca çevrimiçi olarak yarışmaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle, bir kişiye F4-3200C14D-16GTZ - GSKILL Trident Z DDR4-3200 CL14 1.35V 16GB hediye edilecek. Yarışmaya kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.