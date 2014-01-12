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Hızlı erişim amaçlı Mac uygulaması Quick Lauch, ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,3b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hızlı erişim amaçlı Mac uygulaması Quick Lauch, ücretsiz yapıldı
OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan Quick Launch,  artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak yüklendiği Mac bilgisayarların üst barından, sistemin kendi 20 farklı uygulama ve aracına hızlı erişim imkanı veren Quick Lauch, uygulama simgelerinin yer aldığı basit arayüzü ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve hem normal hem de retina ekranlara optimize edilmiş bir şekilde geliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Quick Launch, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id777234447?mt=12 Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl
Baslikta n harfi eksik cikmis.
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FightForBeer 5 yıl
Command + Space den şaşmayacaksın aga
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exc_1 5 yıl FightForBeer
Yeni bir şey öğrendim sayenizde, teşekkürler..
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sharky25ant 5 yıl
Seçim meselesi tabi ama ben zaten kullanacağım uygulamaya çooookkk hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum.
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