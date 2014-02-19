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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hızlı kullanım temelli Mac uygulaması Unclutter indirme girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hızlı kullanım temelli Mac uygulaması Unclutter indirme girdi
OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan uygulamalardan Unclutter artık daha ucuza elde edilebiliyor.

Mac sistemlerin üst barından aşağıya doğru yapılan kaydırma hareketiyle kullanıma başlanabilen Unclutter, bu bölümden kişilere pano kopyalamalarını gösterebiliyor, dijital bir not defteri veriyor ve son olarak masaüstünün temiz tutulması için dosya depolama imkanı tanıyor. Kullanışlı yapısıyla oldukça hızlı çalıştığı belirtilen uygulama, aynı zamanda retina ekran desteğine de sahip.

Daha önce 8,99$'a satılan Unclutter, artık 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id577085396?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vatov 5 yıl
Hmm 3,59 fiyatı hadi 3,60 dersek Enpara indirimi ile 1,80'e gelir. Birde sanırım Enpara kartımın şifresini unuttum. Onla uğraşmam lazım. 1.80'e çok güzel uygulama.
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