Hızlı kullanım temelli Mac uygulaması Unclutter indirme girdi

OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan uygulamalardan Unclutter artık daha ucuza elde edilebiliyor.





Mac sistemlerin üst barından aşağıya doğru yapılan kaydırma hareketiyle kullanıma başlanabilen Unclutter, bu bölümden kişilere pano kopyalamalarını gösterebiliyor, dijital bir not defteri veriyor ve son olarak masaüstünün temiz tutulması için dosya depolama imkanı tanıyor. Kullanışlı yapısıyla oldukça hızlı çalıştığı belirtilen uygulama, aynı zamanda retina ekran desteğine de sahip.





Daha önce 8,99$'a satılan Unclutter, artık 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id577085396?mt=12