Hollanda'yı sel felaketinden koruyan dev kapılar: Maeslantkering

Her yıl dünyanın pek çok bölgesinde sel felaketlerinin yaşandığına şahit oluyoruz. Nehir ve göl kıyılarında yer alan ovalar sele karşı savunmasız bölgeler arasında olsa da günümüzde şiddetli yağmurun yaşandığı her yer sel tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle büyük şehirlerde, şehir altyapısının su tahliyesi için yetersiz kaldığı durumlarda taşkınlar daha sık oluyor ve hayatın her alanında insanlara ciddi sorunlar yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Houston şehrinde meydana gelen ve etkileri halen süren Harvey Kasırgası bu durumun en büyük örneklerinden biri ancak mimarlar ve inşaat mühendislerinin taşkınları önlemek için devasa çözüm önerileri var.





Sel ve taşkınlardan korunmak için devasa önlemler alan ülkelerin başında nüfusun yüzde 60'ının deniz seviyesinin altında yaşadığı Hollanda geliyor. Avrupa'nın en geniş limanı olan Rotterdam Limanı'nı ve çevresindeki Schelde deltasını(verimli tarım arazilerine sahip) Kuzey Denizi'den gelen taşkın tehlikesinden korumak isteyen yetkililer insanlığın şimdiye kadar yaptığı en büyük yapılardan birini inşa etti. Maeslantkering olarak bilinen devasa Maeslant fırtına dalgalanma bariyeri, 1997 yılında tamamlanıp işe başladığı günden beri hem bölgeyi Kuzey Denizi'nden gelen fırtına dalgalarından koruyor hem de insanlığın doğal afetlerle nasıl mücadele edebileceğine başarılı bir örnek teşkil ediyor.





Tam Anlamıyla Devasa

Maeslantkering, iki adet 22 metre yüksekliğinde ve 210 metre uzunluğunda çelik kapılardan oluşuyor. Kapıların tamamlanmasından sonra mühendisler, yapının daha sağlam olması adına her bir kapı üzerinde 237 metrelik çelik kafes inşa ederken kapıların altında, kapanırken kolay hareket edebilmeleri için dev küreler bulunuyor. Her biri 617 ton ağırlığında olan küreler 10 metre çapında ve bu özellikler ile dünyanın en büyük küreleri olma unvanını taşıyor.





Deniz seviyesi liman ve çevresi için tehlike oluşturabilecek bir hale geldiğinde (yaklaşık olarak 3 metre yükseldiğinde) otomatik olarak kapanan kapılar, 360 metre uzunluğunda adeta dev bir duvar oluşturuyor ve suların zarar vermesine engel oluyor. Toplam maliyeti 440 milyon euro olan Maeslantkering ilk olarak 2008 yılında kullanıldı ve iki kapının kapanması yaklaşık 30 dakika sürdü.