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Harvey Kasırgası, ABD tarihinin en büyük zararına yol açtı

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen ve yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyen Harvey Kasırgası'nın sonuçları kötü oldu. Harvey Kasırgası, verdiği zarar ile şimdiden ABD tarihine kazındı.
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Harvey Kasırgası, ABD tarihinin en büyük zararına yol açtı
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ABD’de meydana gelen ve ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston’ı sular altında bırakan Harley Kasırgası'nın etkileri çok büyük oldu. Bir hafta önce başlayan kasırga sırasında en az 47 kişi hayatını kaybetti, 43 bin kişi sığınaklara alındı.

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle Teksas eyaletinde yaklaşık 780 bin kişiye evlerini terk etmeleri talimatı verilmişti. Bunlara ek olarak 980 bin kişi de kendi kararlarıyla evlerini terk etti. Yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyen kasırga sonucu yönetimin kurtarma çabalarının yetersiz olduğu düşünülüyor. Bu konuda eyalet yönetimine ve Beyaz Saray'a tepkiler var.

Zarar 180 Milyar Dolar

ABD'nin Teksas eyaletinin valisi Greg Abbott, FOX haber kanalına yaptığı açıklamada ortaya çıkan zararın 2005 yılında New Orleans'i vuran Katrina Kasırgası'ndan daha kötü olduğunu vurguladı:

"Katrina hatırladığım kadarıyla 120 milyar dolarlık bir zarara yol açtı; ancak Harvey Kasırgası'ndan etkilenen evlere ve işyerlerine baktığınızda bu rakam 120 milyar doları aşıp 150, 180 milyar dolara çıkabilir."

Felaketin bedelinin ödenmesi için Washington’da tartışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacağı açıklanmıştı. Trump yönetimi Kongre’den 7,85 milyar dolarlık yardım fonu istedi.

ABD Tarihindeki Diğer Kasırgalar 

ABD’de gerçekleşen diğer kasırgalara baktığımızda 1900 yılında Teksas’ın Galveston kentini etkileyen kasırgada 8 binden fazla can kaybı olmuştu ve bu kasırga hala Amerikan tarihinin en çok ölüme neden olan kasırgası. 1928 yılında Florida’nın güneydoğusunu etkileyen kasırga yüzünden de 2,500 kişi hayatını kaybetmişti.

Yakın tarihin en çok ölüme neden olan kasırgası ise 2005 yılında New Orleans’ı kasıp kavuran Katrina kasırgası oldu. Katrina yüzünden çok büyük hasar kaydedildi, zararın 108 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Kasırga sırasında en az 1,200 kişi de öldü. Amerika’da her yıl ortalama 6 kasırga kaydediliyor.

Petrol Fiyatları Küresel Çapta Arttı

Ülkenin ana petrol üretim ve işletme tesislerinin Teksas eyaletinde bulunmasının sonucu olarak petrol fiyatlarında artış meydana geldi. Amerika genelinde benzinin galon fiyatı bir gece de 2,45 dolardan 2,52 dolara yükseldi. Amerika’nın beşinci en işlek konteyner limanı olan Houston’da ticaretin durmasının etkisi olarak ekonomi küresel çapta etkilendi.


BBC, VOA, Reuters Yorum Yaz
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justaprogrammer 1 yıl en beğenilen
Dis guclerin Reis`e yapmaya calistigi bir oyun bu! Amarigali gardasim ! Boyug resmi gor bu oyunu boz! Dunya biz Amarigayi gisganiii ... Hiristiyan Uyuma aaaooo (beyin.dll error)
disaridan bakinca komik durmuyor mu?
Dis guclerin Reis`e yapmaya calistigi bir oyun bu! Amarigali gardasim ! Boyug resmi gor bu oyunu boz! Dunya biz Amarigayi gisganiii ... Hiristiyan Uyuma aaaooo...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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Kartal Göz 1 yıl joven
joven
İyilik yapan iyilik bulur kötülük yapan kötülük bulur yani kısaca ne ekersen onu biçersin

Alakaya maydonoz, gel bize bazı bazı.
jovenİyilik yapan iyilik bulur kötülük yapan kötülük bulur yani kısaca ne ekersen onu biçersinAlakaya maydonoz, gel bize bazı ...
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KaleyDeskop 1 yıl
etme bulma dünyası, doğa adaleti sağlamış..
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Kral_Jumong 1 yıl
Koskoca övdüğünüz amerkaya bakın haline bakın 😂😂😂
Bu olay türkiyede olsa yaprak kıpırdamadan geçer giderdi. Her ülkenin başına bir erdoğan gerekiyor
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Sirkadyen 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ankara'nın aldığı yıllık yağışın 3 katı yağış düştü Teksas'a bir haftada.
Aynı afet bizim burda olsa toptan haritadan silinirdi ülke herhalde
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Mr. Jingles 1 yıl
Suudi Arabistan'a 300 milyar dolarlık silah sattılar ordan kapatırlar.
Eee sen böyle ortalığı kızıştırırsan Allah'ın adaleti tecelli eder. Rabbim inşallah daha beterlerini yaşatır.
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Ghetto Bird 1 yıl
Şuan houston dayım harbiden değişik bir şeydi benim olduğum yerde sel çok fazla olmadı ama şehir merkezinde 8 feet su vardı diyolar buda 3 metre falan yapıyo sanırsam
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St Batuhan 1 yıl
Tam diyecektim iyi bare adam kendi servetinden bir şeyler koyuyor diye zira miktar güzel göründü bir an ama sonra gördüm ki 7,85 milyar dolar istiyorlar kongreden yardım olarak ve sadece 1 milyon mu, peh dedim :(
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NuTeRX 1 yıl
180 milyar dolar... Vay anasını...
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V4LKyR 1 yıl
Neden böyle oldu?
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CooL_ROMEO 1 yıl
Dini-dili-ırkı yüzünden yargılayıp oh olsun diyenlere: umarım bir doğa felaketi yaşarsınız. Aileniz gözünüzün önünde tehlikede olunca anlarsınız. O zaman beni hatırlayın size oh olsun diyor olacağım ama sadece sizin gibi midesizlere.
Kasırga sırasında yakınlardaydim, gerçekten felaket bir şeydi, çokça insan zarar aldı. Suç bana kalırsa Amerika hükümetinin. 3 gün kala haber verdiler.
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gcb1903 1 yıl
Bu ilk defa mı oluyor? Her zaman gelen bir kasırga için altyapı hazırlamayan yerel ya da federal ( kim bakıyorsa ) yönetim suçludur. Baba Bush istifa etmeli yerine Erman Toroğlu getirilmelidir.
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Erwin-Rommel 1 yıl
ABD için çerez parasıdır 180 milyar dolar onlara koymaz
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