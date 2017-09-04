Harvey Kasırgası, ABD tarihinin en büyük zararına yol açtı

Tam Boyutta Gör

ABD’de meydana gelen ve ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston’ı sular altında bırakan Harley Kasırgası'nın etkileri çok büyük oldu. Bir hafta önce başlayan kasırga sırasında en az 47 kişi hayatını kaybetti, 43 bin kişi sığınaklara alındı.

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle Teksas eyaletinde yaklaşık 780 bin kişiye evlerini terk etmeleri talimatı verilmişti. Bunlara ek olarak 980 bin kişi de kendi kararlarıyla evlerini terk etti. Yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyen kasırga sonucu yönetimin kurtarma çabalarının yetersiz olduğu düşünülüyor. Bu konuda eyalet yönetimine ve Beyaz Saray'a tepkiler var.

Zarar 180 Milyar Dolar

ABD'nin Teksas eyaletinin valisi Greg Abbott, FOX haber kanalına yaptığı açıklamada ortaya çıkan zararın 2005 yılında New Orleans'i vuran Katrina Kasırgası'ndan daha kötü olduğunu vurguladı:

"Katrina hatırladığım kadarıyla 120 milyar dolarlık bir zarara yol açtı; ancak Harvey Kasırgası'ndan etkilenen evlere ve işyerlerine baktığınızda bu rakam 120 milyar doları aşıp 150, 180 milyar dolara çıkabilir."

Felaketin bedelinin ödenmesi için Washington’da tartışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel servetinden 1 milyon dolar yardım yapacağı açıklanmıştı. Trump yönetimi Kongre’den 7,85 milyar dolarlık yardım fonu istedi.

ABD Tarihindeki Diğer Kasırgalar

ABD’de gerçekleşen diğer kasırgalara baktığımızda 1900 yılında Teksas’ın Galveston kentini etkileyen kasırgada 8 binden fazla can kaybı olmuştu ve bu kasırga hala Amerikan tarihinin en çok ölüme neden olan kasırgası. 1928 yılında Florida’nın güneydoğusunu etkileyen kasırga yüzünden de 2,500 kişi hayatını kaybetmişti.

Yakın tarihin en çok ölüme neden olan kasırgası ise 2005 yılında New Orleans’ı kasıp kavuran Katrina kasırgası oldu. Katrina yüzünden çok büyük hasar kaydedildi, zararın 108 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Kasırga sırasında en az 1,200 kişi de öldü. Amerika’da her yıl ortalama 6 kasırga kaydediliyor.

Petrol Fiyatları Küresel Çapta Arttı

Ülkenin ana petrol üretim ve işletme tesislerinin Teksas eyaletinde bulunmasının sonucu olarak petrol fiyatlarında artış meydana geldi. Amerika genelinde benzinin galon fiyatı bir gece de 2,45 dolardan 2,52 dolara yükseldi. Amerika’nın beşinci en işlek konteyner limanı olan Houston’da ticaretin durmasının etkisi olarak ekonomi küresel çapta etkilendi.

BBC, VOA, Reuters