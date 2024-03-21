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    Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor

    Google’ın yapay zekası sel olacağını 7 gün önceden tahmin ediyor. Google'ın sel tahmini, çok sayıda genel hava durumu veri kümesinden ve fiziksel havza bilgilerinden yararlanıyor.
    Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor Tam Boyutta Gör
    Seller, gezegendeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olmaya devam ediyor ve her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor. Erken uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu veya kullanılamadığı bölgelerde etkiler haliyle daha da yıkıcı oluyor. Ancak Google, bazı durumlarda nehir kenarındaki taşkınları yedi gün öncesine kadar başarılı bir şekilde tahmin edebilen yapay zeka geliştirdiğini duyurdu.

    Nehir kaynaklı seller ana odak

    Google’ın yapay zeka tabanlı sel tahmin sistemi büyük oranda nehir kaynaklı sellere dayanıyor. Firma, bu tip selleri 7 günce öncesinden tahmin edebildiğini belirtiyor. Günümüzde modern ülkelerde ve genellikle daha az gelişmiş ülkelerde çoğu nehirde akış ölçer bulunmuyor. Dolayısıyla taşkınları tahmin etmek oldukça zor bir durum.

    Google ise makine öğrenimi modellerini geçmiş veriler, nehir seviyesi, yükseklik ve arazi okumalar ve olası her türlü verilerle eğiterek bu sorunu aştığını belirtiyor. Bu veriler sayesinde seçilen bölgeye özel haritalar oluşturan Google, her konumda yüzbinlerce simülasyon çalıştırdı. Böylelikle modellerin su baskınlarını doğru bir şekilde tahmin edebilmesi sağlandı.

    Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor Tam Boyutta Gör
    Google bu teknikleri nihayetinde küresel ölçekte kullanmayı planlarken sistemin tahminlerinin ortalamasının 5 gün olduğu belirtildi. Tahminin hiç olmadığı düşünüldüğünde beş gün çok önemli bir değer. Sonuç olarak bu teknoloji, nüfusu 460 milyon olan 80 ülkede Google’ın doğru bir şekilde sel tahmini yapmasına olanak tanıdı.

    Şirket bu tahminleri Google Arama, Google Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıma aldı. Bu bilgilere aynı zamanda şirketin 2022'de faaliyete geçirdiği Flood Hub web uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor. Google, yapay zeka destekli bu ilerlemelerin, savunmasız topluluklardaki sel olaylarının etkilerini önemli ölçüde azaltacağı konusunda iyimser. Firma yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı çalışmalarına devam edeceğinin de altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 43 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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