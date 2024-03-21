Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor

Tam Boyutta Gör Seller, gezegendeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olmaya devam ediyor ve her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor. Erken uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu veya kullanılamadığı bölgelerde etkiler haliyle daha da yıkıcı oluyor. Ancak Google, bazı durumlarda nehir kenarındaki taşkınları yedi gün öncesine kadar başarılı bir şekilde tahmin edebilen yapay zeka geliştirdiğini duyurdu.

Nehir kaynaklı seller ana odak

Google’ın yapay zeka tabanlı sel tahmin sistemi büyük oranda nehir kaynaklı sellere dayanıyor. Firma, bu tip selleri 7 günce öncesinden tahmin edebildiğini belirtiyor. Günümüzde modern ülkelerde ve genellikle daha az gelişmiş ülkelerde çoğu nehirde akış ölçer bulunmuyor. Dolayısıyla taşkınları tahmin etmek oldukça zor bir durum.

Google ise makine öğrenimi modellerini geçmiş veriler, nehir seviyesi, yükseklik ve arazi okumalar ve olası her türlü verilerle eğiterek bu sorunu aştığını belirtiyor. Bu veriler sayesinde seçilen bölgeye özel haritalar oluşturan Google, her konumda yüzbinlerce simülasyon çalıştırdı. Böylelikle modellerin su baskınlarını doğru bir şekilde tahmin edebilmesi sağlandı.

Tam Boyutta Gör Google bu teknikleri nihayetinde küresel ölçekte kullanmayı planlarken sistemin tahminlerinin ortalamasının 5 gün olduğu belirtildi. Tahminin hiç olmadığı düşünüldüğünde beş gün çok önemli bir değer. Sonuç olarak bu teknoloji, nüfusu 460 milyon olan 80 ülkede Google’ın doğru bir şekilde sel tahmini yapmasına olanak tanıdı.

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Şirket bu tahminleri Google Arama, Google Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıma aldı. Bu bilgilere aynı zamanda şirketin 2022'de faaliyete geçirdiği Flood Hub web uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor. Google, yapay zeka destekli bu ilerlemelerin, savunmasız topluluklardaki sel olaylarının etkilerini önemli ölçüde azaltacağı konusunda iyimser. Firma yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı çalışmalarına devam edeceğinin de altını çiziyor.

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Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor