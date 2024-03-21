Google, yapay zeka ile 7 gün önceden sel olacağını tahmin ediyor

Nehir kaynaklı seller ana odak
Google’ın yapay zeka tabanlı sel tahmin sistemi büyük oranda nehir kaynaklı sellere dayanıyor. Firma, bu tip selleri 7 günce öncesinden tahmin edebildiğini belirtiyor. Günümüzde modern ülkelerde ve genellikle daha az gelişmiş ülkelerde çoğu nehirde akış ölçer bulunmuyor. Dolayısıyla taşkınları tahmin etmek oldukça zor bir durum.
Google ise makine öğrenimi modellerini geçmiş veriler, nehir seviyesi, yükseklik ve arazi okumalar ve olası her türlü verilerle eğiterek bu sorunu aştığını belirtiyor. Bu veriler sayesinde seçilen bölgeye özel haritalar oluşturan Google, her konumda yüzbinlerce simülasyon çalıştırdı. Böylelikle modellerin su baskınlarını doğru bir şekilde tahmin edebilmesi sağlandı.
Şirket bu tahminleri Google Arama, Google Haritalar ve Android bildirimleri aracılığıyla kullanıma aldı. Bu bilgilere aynı zamanda şirketin 2022'de faaliyete geçirdiği Flood Hub web uygulaması aracılığıyla da ulaşılabiliyor. Google, yapay zeka destekli bu ilerlemelerin, savunmasız topluluklardaki sel olaylarının etkilerini önemli ölçüde azaltacağı konusunda iyimser. Firma yapay zeka ve makine öğrenimi odaklı çalışmalarına devam edeceğinin de altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.