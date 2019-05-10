Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Söz konusu değişime ayak uydurmak amacıyla kemer sıkma politikası uygulayan üreticilerden biri de Honda. Hatırlanacak olursa Japon üretici 2021 yılında Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu. Görünen o ki, maliyetleri azaltmak için yeni yöntemler arayan Honda’nın adımları bununla sınırlı değil.
Ürün gamındaki model sayısı üçte bir oranında azalacak
Honda CEO’su Takahiro Hachigo, 2025 yılı itibariyle Honda ürün gamındaki model sayısının üçte bir oranında düşürüleceğini duyurdu. Gelecekte Avrupa satışlarının tamamını elektrikli araçların oluşturmasını istediklerini belirten Hachigo, fişi çekilecek modellerin hangileri olduğunu henüz açıklamadı. Bu sayede global üretim masraflarını %10 kısacaklarını aktaran Hachigo, bir sonraki Mart’a kadar karlılığı %6 oranında arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Kemer sıkma politikası kapsamında model sayısında azalmaya giden Honda, bundan böyle elektrikli araçlara odaklanacak. 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşması gibi hedefler mevcut. Dün yapılan açıklamaya göre, şirketin Avrupa pazarına yönelik ilk elektrikli şehir otomobilinin ismi Honda-e olacak. Ayrıca, Honda Jazz’ın yeni neslinde hibrit versiyon bulunacak. Yeni nesil Jazz’ın ilk gösterimi Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapılacak.
https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/180126/honda-advances-electric-vision-by-announcing-name-of-its-new-urban-ev-and-confirming-hybrid-power-fo Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şöyle ki Honda ürettiği herhangi bir modeli üretimden kaldırmayacak. Modelleri daha global hale getirecek. Yani mesela ABD pazarında 21 farklı versiyon Civic varmış. Artık sedan sw hb coupe şeklinde 4 e düşebilir. 21 modelle sunulan 7-8 farklı donanım ve şu kadar renk seçeneği varsa bunlar da daha standart hale getirilecek. Yani bi fabrikada ABD üretimi Avrupa üretimi şeklinde üretim vardiyaları olmayacak. Civic elgance mı elegance işte ister ABD ye gönder ister Avrupa'ya şeklinde olacak. ABD elegance şu kadar daha donanımlı Avrupa versiyonunda şunlar şunlar yok olayı olmayacak ya da en basit seviyede olacak. Böylece üretim basitleşecek.
Ayrıca bu son kasaya kadar Civic sedan ile hb tamamen farklı tasarımlar idi. Şimdi ise tek fark uzunluk.
Yani yeni politika bu. Model fişi çekme filan yok.