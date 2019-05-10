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Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Türkiye ve İngiltere'deki üretimi durdurma kararı alan Honda, kemer sıkma politikasına yönelik yeni adımlar atıyor. Honda'nın 2025 yılında model sayısını üçte bir oranında azaltacağı açıklandı.
1 ay (Son Güncelleme: 1 ay)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor
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Otomotiv sektöründe trendler hızla değişiyor. Son dönemin popüler teknolojileri olan elektrikli, otonom ve bağlantılı araçların gelişim süreci oldukça maliyetli. Hal böyle olunca, değişimin bir parçası olmak isteyen geleneksel otomobil üreticilerinin bu işe kaynak ayırması gerekiyor. Bu da üreticiler için maliyetleri kısma zorunluluğu doğuruyor.

Söz konusu değişime ayak uydurmak amacıyla kemer sıkma politikası uygulayan üreticilerden biri de Honda. Hatırlanacak olursa Japon üretici 2021 yılında Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu. Görünen o ki, maliyetleri azaltmak için yeni yöntemler arayan Honda’nın adımları bununla sınırlı değil.

Ürün gamındaki model sayısı üçte bir oranında azalacak 

Honda CEO’su Takahiro Hachigo, 2025 yılı itibariyle Honda ürün gamındaki model sayısının üçte bir oranında düşürüleceğini duyurdu. Gelecekte Avrupa satışlarının tamamını elektrikli araçların oluşturmasını istediklerini belirten Hachigo, fişi çekilecek modellerin hangileri olduğunu henüz açıklamadı. Bu sayede global üretim masraflarını %10 kısacaklarını aktaran Hachigo, bir sonraki Mart’a kadar karlılığı %6 oranında arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kemer sıkma politikası kapsamında model sayısında azalmaya giden Honda, bundan böyle elektrikli araçlara odaklanacak. 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşması gibi hedefler mevcut. Dün yapılan açıklamaya göre, şirketin Avrupa pazarına yönelik ilk elektrikli şehir otomobilinin ismi Honda-e olacak. Ayrıca, Honda Jazz’ın yeni neslinde hibrit versiyon bulunacak. Yeni nesil Jazz’ın ilk gösterimi Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapılacak.


https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/180126/honda-advances-electric-vision-by-announcing-name-of-its-new-urban-ev-and-confirming-hybrid-power-fo Yorum Yaz
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etusch 1 ay en beğenilen
Bana kalırsa bu yanlış çevrilmiş bir haber.
Şöyle ki Honda ürettiği herhangi bir modeli üretimden kaldırmayacak. Modelleri daha global hale getirecek. Yani mesela ABD pazarında 21 farklı versiyon Civic varmış. Artık sedan sw hb coupe şeklinde 4 e düşebilir. 21 modelle sunulan 7-8 farklı donanım ve şu kadar renk seçeneği varsa bunlar da daha standart hale getirilecek. Yani bi fabrikada ABD üretimi Avrupa üretimi şeklinde üretim vardiyaları olmayacak. Civic elgance mı elegance işte ister ABD ye gönder ister Avrupa'ya şeklinde olacak. ABD elegance şu kadar daha donanımlı Avrupa versiyonunda şunlar şunlar yok olayı olmayacak ya da en basit seviyede olacak. Böylece üretim basitleşecek.
Ayrıca bu son kasaya kadar Civic sedan ile hb tamamen farklı tasarımlar idi. Şimdi ise tek fark uzunluk.
Yani yeni politika bu. Model fişi çekme filan yok.
Bana kalırsa bu yanlış çevrilmiş bir haber.Şöyle ki Honda ürettiği herhangi bir modeli üretimden kaldırmayacak. Modelleri daha global hale getirecek. Yani...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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fotifoti 1 ay
ne ürün gamı var ki neyi azaltıyor?
2 Yanıt Yanıtla +4
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arekamint 4 hf.
Egea ve civic aynı klasmanda değil yalnız
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sevimlican1903 4 hf.
Hrv ve Crv dünya satışları çok iyi.. Bu iki modeli kaldırmazlar
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shifisitert 4 hf.
toyotayı ornek almaları lazım sürümden kazanacaksın bu devırde.. ona uygun uygun fıyatlı araba satmaları sart. Su dizel muhabbeti bitirdi japonları, sırada elektrik furyası var
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iquique 4 hf.
ürün gamı deyince akla VW gelir. hondanın kıçı kırık 3-4 modeli var. isterse azaltmasın.
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DH Misafiri 4 hf.
kaç tane aracı var ki zaten civic cr-v var hr-v çıktı yeni birde jazz varsa hala o kadar amerikada buna ek accord pilot ve yeni çıkacak passportla birlikte civic ve accordların coupe versiyonları var onun dışında 2 tane elektrikli araçları var birde ridgeline ve odyssey var onları kaldırırlar herhalde toplasan dünya çapında 9-10 araçlık ürün gamı var avrupada tek sedanı var civic onu mu kaldıracaklar sanmam markanın flagshipi cr-v ile en bilinen iki aracından birisi madem öyle hr-v ve passportu neden çıkardınız pilotı kaldırmak amerika pazarından çekilmek demek gittiniz pilotla aynı paraya passport çıkardınız amerikada aynı para neden passport alsın insanlar aynı paraya pilot alır daha büyük konforlu kendi kendilerine element uydurdular honda bu kafayla iyi geldi bugünlere tek sevdiğim araçları amerikada kullandım tank gibi acura mdx tek parasına değen araç o bence kalanı hikaye
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ipli jeton 4 hf. DH Misafiri
Dizüstü bilgisayar üreticileri gibi aynı modelin binbir çeşit varyasyonunu üretiyordu. anladığım kadarıyla bu varyasyonları azaltacaklar.
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scan 1 ay
Turkiye ve Ingiltere fabriklarinin kapanma nedeni Japonyanin AB ile yaptigi yeni gumruk anlasmasi.
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Fiat S.p.A. 1 ay
Honda Comolokko
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RX 480 1 ay
Üzücü haberler. 2000 li yillarin tam tersini yasayacagiz. Bilenler vardir oyle bir cesitlilik vardi ki Audi V12 Dizel Q7 satiyordu VW touareg V10 dizel ve W12 benzinli motorla satiliyordu. Markalarin tonla farkli modeli vardi. Hepsinin tasarimi farkliydi.
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haberelectro 1 ay
BMW de %50 azaltacağını açıkladı
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etusch 1 ay en beğenilen
Bana kalırsa bu yanlış çevrilmiş bir haber.
Şöyle ki Honda ürettiği herhangi bir modeli üretimden kaldırmayacak. Modelleri daha global hale getirecek. Yani mesela ABD pazarında 21 farklı versiyon Civic varmış. Artık sedan sw hb coupe şeklinde 4 e düşebilir. 21 modelle sunulan 7-8 farklı donanım ve şu kadar renk seçeneği varsa bunlar da daha standart hale getirilecek. Yani bi fabrikada ABD üretimi Avrupa üretimi şeklinde üretim vardiyaları olmayacak. Civic elgance mı elegance işte ister ABD ye gönder ister Avrupa'ya şeklinde olacak. ABD elegance şu kadar daha donanımlı Avrupa versiyonunda şunlar şunlar yok olayı olmayacak ya da en basit seviyede olacak. Böylece üretim basitleşecek.
Ayrıca bu son kasaya kadar Civic sedan ile hb tamamen farklı tasarımlar idi. Şimdi ise tek fark uzunluk.
Yani yeni politika bu. Model fişi çekme filan yok.
1 Yanıt Yanıtla +6
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fotifoti 1 ay etusch
Tesla yapıyor aynısını. Neredeyse tek renk üretecek :)
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