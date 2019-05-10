Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor

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Otomotiv sektöründe trendler hızla değişiyor. Son dönemin popüler teknolojileri olan elektrikli, otonom ve bağlantılı araçların gelişim süreci oldukça maliyetli. Hal böyle olunca, değişimin bir parçası olmak isteyen geleneksel otomobil üreticilerinin bu işe kaynak ayırması gerekiyor. Bu da üreticiler için maliyetleri kısma zorunluluğu doğuruyor.

Söz konusu değişime ayak uydurmak amacıyla kemer sıkma politikası uygulayan üreticilerden biri de Honda. Hatırlanacak olursa Japon üretici 2021 yılında Türkiye ve İngiltere’deki fabrikalarını kapatacağını duyurmuştu. Görünen o ki, maliyetleri azaltmak için yeni yöntemler arayan Honda’nın adımları bununla sınırlı değil.

Ürün gamındaki model sayısı üçte bir oranında azalacak

Honda CEO’su Takahiro Hachigo, 2025 yılı itibariyle Honda ürün gamındaki model sayısının üçte bir oranında düşürüleceğini duyurdu. Gelecekte Avrupa satışlarının tamamını elektrikli araçların oluşturmasını istediklerini belirten Hachigo, fişi çekilecek modellerin hangileri olduğunu henüz açıklamadı. Bu sayede global üretim masraflarını %10 kısacaklarını aktaran Hachigo, bir sonraki Mart’a kadar karlılığı %6 oranında arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kemer sıkma politikası kapsamında model sayısında azalmaya giden Honda, bundan böyle elektrikli araçlara odaklanacak. 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşması gibi hedefler mevcut. Dün yapılan açıklamaya göre, şirketin Avrupa pazarına yönelik ilk elektrikli şehir otomobilinin ismi Honda-e olacak. Ayrıca, Honda Jazz’ın yeni neslinde hibrit versiyon bulunacak. Yeni nesil Jazz’ın ilk gösterimi Tokyo Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

https://hondanews.eu/eu/en/cars/media/pressreleases/180126/honda-advances-electric-vision-by-announcing-name-of-its-new-urban-ev-and-confirming-hybrid-power-fo