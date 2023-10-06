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    2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu

    Dinamik silüetiyle standart Crown'a göre daha kısa ancak daha geniş ve yüksek bir model olan Crown Sport, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
    2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacak olursa Toyota, Crown modelini tepeden tırnağa yenilemiş ve model serisine dönüştürmüştü. Söz konusu serinin yeni üyesi Toyota Crown Sport, bugün Japonya'da resmi olarak satışa sunuldu.

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan konsepte büyük oranda benzeyen yeni Toyota Crown Sport, estate benzeri bir silüete sahip olsa da SUV olarak nitelendiriliyor. Ön tarafta, diğer Crown modellerinden yeni Prius ve bZ ailesine kadar pek çok modelde karşımıza çıkan yeni tasarım dili bizleri karşılıyor. Yan bölümde ise yüksek omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve 21 inçlik jant kombinasyonu oldukça güçlü bir görüntü oluşturuyor. 

    Arka bölümde de uzun bir fren lambasına ev sahipliği yapan spoyleri, ince LED stopları, parlak siyah tamponu ve dikey hava kanallarıyla Sport takısına yakışır bir görünüm sunan modelde 6 farklı gövde rengi ve 5 farklı çift renk kombinasyonu sunuluyor. İç mekanda ise kum rengi ve siyah renkli döşemeler tercih edilebiliyor. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

    2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Toyota Crown Sport, iki farklı motor seçeneğiyle satın alınabilecek. Bunlardan ilki, 2.5 litre E-Four Parallel Hybrid olarak adlandırılan, Toyota'nın kendi kendini şarj eden hibrit sistemi. İkinci seçenek ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem olarak kendini gösteriyor. Detaylar henüz belli değil ancak söz konusu versiyonun kabin ferahlığını çok etkilemeden yerleştirilen büyük lityum iyon batarya ile dikkat çekici bir saf elektrikli sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor.

    TNGA platformu üzerine inşa edilen modelin süspansiyonu keyifli bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere ayarlanmış. Daha atik bir kullanım sunmak için otomobilde Dynamic Rear Steering (DRS) sistemine de yer verilmiş. Premium otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bu özellik, arka tekerleklerin de sağa-sola açılanmasını sağlayarak manevra kabiliyetini ve yol tutuşu iyileştiriyor.

    Toyota Crown Sport, Japonya'daki Tsutsumi fabrikasında üretilecek. Aylık 700 adet satış hedefi bulunan modelin fiyatı 5900000 Yen'den (~1.1 milyon TL) başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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