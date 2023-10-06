2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Hatırlanacak olursa Toyota, Crown modelini tepeden tırnağa yenilemiş ve model serisine dönüştürmüştü. Söz konusu serinin yeni üyesi Toyota Crown Sport, bugün Japonya'da resmi olarak satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan konsepte büyük oranda benzeyen yeni Toyota Crown Sport, estate benzeri bir silüete sahip olsa da SUV olarak nitelendiriliyor. Ön tarafta, diğer Crown modellerinden yeni Prius ve bZ ailesine kadar pek çok modelde karşımıza çıkan yeni tasarım dili bizleri karşılıyor. Yan bölümde ise yüksek omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve 21 inçlik jant kombinasyonu oldukça güçlü bir görüntü oluşturuyor.

Arka bölümde de uzun bir fren lambasına ev sahipliği yapan spoyleri, ince LED stopları, parlak siyah tamponu ve dikey hava kanallarıyla Sport takısına yakışır bir görünüm sunan modelde 6 farklı gövde rengi ve 5 farklı çift renk kombinasyonu sunuluyor. İç mekanda ise kum rengi ve siyah renkli döşemeler tercih edilebiliyor. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota Crown Sport, iki farklı motor seçeneğiyle satın alınabilecek. Bunlardan ilki, 2.5 litre E-Four Parallel Hybrid olarak adlandırılan, Toyota'nın kendi kendini şarj eden hibrit sistemi. İkinci seçenek ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem olarak kendini gösteriyor. Detaylar henüz belli değil ancak söz konusu versiyonun kabin ferahlığını çok etkilemeden yerleştirilen büyük lityum iyon batarya ile dikkat çekici bir saf elektrikli sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor.

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TNGA platformu üzerine inşa edilen modelin süspansiyonu keyifli bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere ayarlanmış. Daha atik bir kullanım sunmak için otomobilde Dynamic Rear Steering (DRS) sistemine de yer verilmiş. Premium otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bu özellik, arka tekerleklerin de sağa-sola açılanmasını sağlayarak manevra kabiliyetini ve yol tutuşu iyileştiriyor.

Toyota Crown Sport, Japonya'daki Tsutsumi fabrikasında üretilecek. Aylık 700 adet satış hedefi bulunan modelin fiyatı 5900000 Yen'den (~1.1 milyon TL) başlıyor.

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2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu