Elektrikli Volkswagen ID.3, ilk günden 10 binin üzerinde ön sipariş aldı

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Alman üretici Volkswagen için yeni bir dönemin başlangıcını temsil eden elektrikli ID ailesinin ilk üyesi Volkswagen ID.3 dün itibariyle ön siparişe açıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Volkswagen ID.3’e olan ilginin beklentileri aştığı, ilk günden 10 binin üzerinde ön sipariş verildiği belirtildi.

Dört renk ve üç versiyon ile satışa sunuluyor

Volkswagen ID.3’ün ön siparişe açılan ilk seri üretim versiyonu ID.3 1ST olarak adlandırılıyor. 30 bin adet ile sınırlı olacak bu versiyonu satın almak isteyen müşterilerin bin euro kapora vermesi gerekiyor. 420 km’lik menzile sahip olacak Volkswagen ID.3 1ST modelinin, dört renk ve üç versiyon ile satışa sunacağı belirtiliyor. Bu versiyonlar sırasıyla ID.3 1ST, ID.3 1ST Plus ve ID.3 1ST MAX olarak adlandırılıyor.

Volkswagen ID.3 1ST’ün tüm versiyonlarında sesli komut ve navigasyon sistemi standart olarak sunuluyor. ID.3 1ST Plus paketinin IQ. Light teknolojisi ile çift renkli iç ve dış tasarımı beraberinde getirdiği belirtilirken, ID.3 1ST MAX paketinin getirileri de panoramik cam tavan ve artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display oluyor. Volkswagen ID.3 1ST versiyonları 40 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. 330 ile 550 km arasında menzil sunacak standart ID.3 modellerinin başlangıç fiyatı ise 30 bin euro olacak.

Bir yıl ücretsiz şarj imkanı sunuluyor

Volkswagen, ön sipariş veren ID.3 1ST müşterilerine ilk yıl boyunca ücretsiz şarj imkanı sunuyor. 2,000 kWh’e kadar geçerli olan bu fırsattan yararlanmak için Volkswagen’in We Charge uygulamasında yer alan istasyonların kullanılması gerekiyor. Ayrıca Volkswagen’in ortaklarından biri olduğu IONITY hızlı şarj ağının da kullanılabileceği söyleniyor. ID3 1ST’ün üretimine 2019’un sonunda başlanacağı ve ilk otomobillerin 2020 yılının ortasında müşterilere teslim edileceği belirtiliyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/already-more-than-10000-registrations-for-the-id3-4969