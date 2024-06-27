%100 elektrikli Hyundai INSTER tanıtıldı: 355 km'ye kadar menzil

Geçtiğimiz günlerde ipucu görselleri paylaşılan yeni Hyundai INSTER bugün resmi olarak tanıtıldı. %100 elektrikli A segment bir otomobil olan modelin ismi İngilizce “intimate – innovative” yani “samimi ve yenilikçi” kelimelerinden türetilmiş.
Hyundai INSTER, özellikleriyle neler sunuyor❓
INSTER, şehir içi mobiliteye odaklanan kompakt bir otomobil. 3825 mm uzunluğa, 1610 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2580 mm aks mesafesine sahip. Gövde tasarımı neredeyse aynı olmasına rağmen Casper'dan 23 cm daha uzun. Elektrikli olmanın verdiği avantaj ile aks mesafesi de oldukça uzun. Bu durum iç mekanda sunulan alana da yansıyacaktır.
Otomobilin ön bölümünde piksel temasına sahip ince LED aydınlatmalar siyah bir panel içerisine konumlandırılmış. Alt kısımda ise kapalı panel şeklinde tasarlanan parlak siyah bir alan ve yuvarlak LED aydınlatmalar mevcut. Gri renkli alt tampon ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, INSTER'a cross görünümü kazandırırken tercihe göre 15 veya 17 inç ebatındaki jantlar da tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Kullanışlı iç mekan
INSTER, dört kişilik oturma kapasitesine sahip. Ön koltukların arasında iki adet bardaklık var. İlerleyen süreçte bu bardaklıklar yerine bir başka kişinin oturabileceği 5 kişilik opsiyon da eklenecek. Tüm koltuklar düz bir zemin oluşturacak şekilde katlanabiliyor. Buna ek olarak arka koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Arka koltukların konumuna bağlı olarak bagaj hacmi 280 ile 351 litre arasında değişiklik gösteriyor.
Teknik detaylar
A segment giriş seviyesi bir otomobil olmasına rağmen 120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otomobilde V2L (vehicle-to-load) özelliği bile var. Bu sayede elektrikli bisiklet veya kamp ekipmanı gibi çeşitli elektronik cihazlara güç vermek mümkün.
Hyundai INSTER, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkarıldıktan sonra bu yaz Kore'de başlamak üzere satışa sunulacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama yok.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.