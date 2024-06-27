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    %100 elektrikli Hyundai INSTER tanıtıldı: 355 km'ye kadar menzil

    Hyundai'nin en ucuz elektrikli otomobili olacak yeni INSTER, bu yazdan itibaren Kore başta olmak üzere global pazarda satışa sunulacak. Hyundai INSTER'ın 2025'te Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde ipucu görselleri paylaşılan yeni Hyundai INSTER bugün resmi olarak tanıtıldı. %100 elektrikli A segment bir otomobil olan modelin ismi İngilizce “intimate – innovative” yani “samimi ve yenilikçi” kelimelerinden türetilmiş.

    Hyundai INSTER, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Hyundai INSTER tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Hyundai INSTER, markanın sadece Kore pazarında sattığı benzinli Casper modelini temel alıyor. Ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer verilen gövde tasarımı da ufak detaylar dışında Casper ile tam olarak örtüşüyor. Global bir model olan INSTER'ın önümüzdeki yıl Türkiye'de satışa sunulması için çalışılıyor.

    INSTER, şehir içi mobiliteye odaklanan kompakt bir otomobil. 3825 mm uzunluğa, 1610 mm genişliğe, 1575 mm yüksekliğe ve 2580 mm aks mesafesine sahip. Gövde tasarımı neredeyse aynı olmasına rağmen Casper'dan 23 cm daha uzun. Elektrikli olmanın verdiği avantaj ile aks mesafesi de oldukça uzun. Bu durum iç mekanda sunulan alana da yansıyacaktır.

    Otomobilin ön bölümünde piksel temasına sahip ince LED aydınlatmalar siyah bir panel içerisine konumlandırılmış. Alt kısımda ise kapalı panel şeklinde tasarlanan parlak siyah bir alan ve yuvarlak LED aydınlatmalar mevcut. Gri renkli alt tampon ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, INSTER'a cross görünümü kazandırırken tercihe göre 15 veya 17 inç ebatındaki jantlar da tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

    Kullanışlı iç mekan

    2025 Hyundai INSTER tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç tasarımı büyük oranda Casper'a dayanan otomobilin 18 cm daha uzun olan aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sunduğu söylenebilir. Kumaş döşemeler için farklı renk tercihlerinin sunulduğu alanda 10.25 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Versiyona göre kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 64 renkli ambiyans aydınlatma, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, otomatik klima kontrolleri, V2L ve bolca gelişmiş sürüş asistan teknolojisi de özellikler arasında.

    INSTER, dört kişilik oturma kapasitesine sahip. Ön koltukların arasında iki adet bardaklık var. İlerleyen süreçte bu bardaklıklar yerine bir başka kişinin oturabileceği 5 kişilik opsiyon da eklenecek. Tüm koltuklar düz bir zemin oluşturacak şekilde katlanabiliyor. Buna ek olarak arka koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Arka koltukların konumuna bağlı olarak bagaj hacmi 280 ile 351 litre arasında değişiklik gösteriyor.

    Teknik detaylar

    2025 Hyundai INSTER tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai INSTER, standart ve uzun menzil seçenekleriyle tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde 71 kW (95 hp) güç ve 147 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılıyor. 42 kWsa kapasiteye sahip batarya ile beslenen bu sistem WLTP'ye göre 300 km'ye kadar menzil sunuyor. Uzun menzil seçeneğinde ise motor gücü 84.5 kW'a (113 hp) ve batarya kapasitesi 49 kWsa'e yükseliyor. Bu versiyon da 355 kilometreye kadar menzil vadediyor. Her iki batarya da NMC (nikel-manganez-kobalt) kimyasına sahip ve ısı pompası standart.

    A segment giriş seviyesi bir otomobil olmasına rağmen 120 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan INSTER'ın bataryası yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. 11 kW'lık hızlı şarj özelliği ise küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otomobilde V2L (vehicle-to-load) özelliği bile var. Bu sayede elektrikli bisiklet veya kamp ekipmanı gibi çeşitli elektronik cihazlara güç vermek mümkün.

    Hyundai INSTER, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkarıldıktan sonra bu yaz Kore'de başlamak üzere satışa sunulacak. Fiyat konusunda şimdilik herhangi bir açıklama yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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