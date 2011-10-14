Honeycomb yüklü tabletlerin sayısı 3.4 milyona ulaştı











Apple'ın iPad modeli ile domine etmeye devam ettiği tablet pazarında Google da Android işletim sisteminin büyük boyutlu tabletlere uyumlu olacak Honeycomb versiyonunu piyasaya sürerek kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlamıştı.



Android Market istatistiklerine dayanarak hazırlanan raporda Android sürümlerinin kullanım oranı ortaya konmuştu. Google'ın son çeyrek mali raporları ile sayısal anlamda da bir istatistik elde edildi.



Google CEO'su Larry Page bugüne kadar 190 milyon cihazın aktive edildiğini açıkladı. Market oranlarına göre Honeycomb tabletlerin kullanım oranı yüzde 1.8 seviyesinde. Oran hesaplandığında ortaya 3.4 milyon sayısı çıkıyor.



Kullanım oranı sadece Android Market üzerinden erişim yapan cihazları hesaba katıyor. Bazı ülkelerde Android Market erişimi yok ve uygulamalar üçüncü taraf market uygulamaları ile indiriliyor. Bunlar istatistiklere eklenmiyor. Ayrıca Android çekirdeği üzerinde farklı bir işletim sistemi kullanan cihazlar da hesaba katılmıyor.



Buna rağmen sayı ümit verici değil. iPad piyasaya çıktığı ilk yıl içinde 15 milyon satış rakamını yakalamıştı. Bu, tablet üreticilerinin Honeycomb kullanımı ve desteği konusunda çekimser kaldığını gösteriyor. Android tabletler içerisinde en çok satan model 2.x sürümü yüklü Samsung Galaxy Tab olmuştu.



