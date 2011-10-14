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Honeycomb yüklü tabletlerin sayısı 3.4 milyona ulaştı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPad modeli ile domine etmeye devam ettiği tablet pazarında Google da Android işletim sisteminin büyük boyutlu tabletlere uyumlu olacak Honeycomb versiyonunu piyasaya sürerek kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlamıştı.

Android Market istatistiklerine dayanarak hazırlanan raporda Android sürümlerinin kullanım oranı ortaya konmuştu. Google'ın son çeyrek mali raporları ile sayısal anlamda da bir istatistik elde edildi.

Google CEO'su Larry Page bugüne kadar 190 milyon cihazın aktive edildiğini açıkladı. Market oranlarına göre Honeycomb tabletlerin kullanım oranı yüzde 1.8 seviyesinde. Oran hesaplandığında ortaya 3.4 milyon sayısı çıkıyor.

Kullanım oranı sadece Android Market üzerinden erişim yapan cihazları hesaba katıyor. Bazı ülkelerde Android Market erişimi yok ve uygulamalar üçüncü taraf market uygulamaları ile indiriliyor. Bunlar istatistiklere eklenmiyor. Ayrıca Android çekirdeği üzerinde farklı bir işletim sistemi kullanan cihazlar da hesaba katılmıyor.

Buna rağmen sayı ümit verici değil. iPad piyasaya çıktığı ilk yıl içinde 15 milyon satış rakamını yakalamıştı. Bu, tablet üreticilerinin Honeycomb kullanımı ve desteği konusunda çekimser kaldığını gösteriyor. Android tabletler içerisinde en çok satan model 2.x sürümü yüklü Samsung Galaxy Tab olmuştu.


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Batuist 7 yıl
2.x sürümü yüklü Samsung Galaxy Tab yüzünden android taletler satmıyor olabilir mi? çünkü samsungun o tableti tab bir faciaydıki o tableti alan birinin bir daha android tablet alacağını hiç zannetmiyorum. çevremde öyle insanlar var tam bir pişmanlık içindeler aldıkları için. bir zamanlar ipad ile karşılaştırılan bu tabletlerin şimdi esamesi okunmuyor. hatta ipad ile karşılaştırılmaları bile saçmalıktı. cep telefonu işletim sisteminden port edilmiş sözüm ona tablet bilgisayar kocaman ekranı olan android telefondan başka hiçbirşey değildi. insanlar verdikleri o kadar parayı ne için verdiklerini bir zaman sonra anladılar ama iş işten geçmişti. Türkiyede operatörler aracılığıyla 2000TLnin üzerinde satılan bu cihaz için verilen para bir zaman sonra alanların yüreğini sızlattı. Şimdi gelde yeni bir android sat sen bunlara..
İşin bu yüzü böyle ama honeycomb 3.2 için şahsi fikrim güzel bir işletim sistemi olması ama gereken yazılım desteğini bulamamış olmasıdır. ios tarafında appstoredaki tüm uygulamaları kullanabiliyorken ki apple'a göre yarım milyon uygulama var android tarafında uygulama sıkıntısı olması ipad yada honeycomblu bir tablet alacaklar için parayı hangisine vermeli sorunusun cevabını çok daha netleştiriyor. google yazılım geliştirilmesi yönünde geliştiriciler için cezbedici araçlar ve olanaklar sunmalı..
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khaos 7 yıl
Şu an forumda Honeycomb tablet kullanıcı sayısı üye sayısı 177 ipad kadar olmasada sayı olarak hiç fena değil yani!
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artcraft35 7 yıl
düzgün bir işletim sistemi kursunlar o zaman da satılsın
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jasonn123 7 yıl
Bide flash desteklese tadindan yenmez
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Bl00dyHell 7 yıl jasonn123
jasonn123

Bide flash desteklese tadindan yenmez

Flash destekliyor zaten.
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NDS 7 yıl
Çok yavaş ilerliyor... android 4.0 ile hızlanır inşallah...
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