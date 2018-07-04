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Honor 10 Türkiye’de satışa çıkıyor!

Teknik özellikleriyle dikkat çeken ve tasarımıyla da adeta büyülen Honor 10, Türkiye pazarına giriyor. Bu ay içerisinde satışa çıkacak Honor 10'un özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatı haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
5,7b
1
61
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Honor 7X ve Honor 9 Lite modelleriyle Türkiye pazarına giriş yapan Honor, Mayıs ayında global lansmanını gerçekleştirdiği Honor 10'u Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Honor 10, bu ay içerisinde raflardaki yerini alacak.

Honor 10 özellikleri

  • Ekran: 5.84 boyutunda 2280×1080 (Full HD+) çözünürlüklü LTPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm ~ 153 g
  • İşlemci: Kirin 970 (4x 2.4 GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53)
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64/128 GB
  • Arka kamera: 12 + 24 MP (f/1.8) 
  • Ön kamera: 24 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3400 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ EMUI 8.1
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Ultrasonik parmak izi tarayıcı, GPU Turbo desteği (güncelleme ile), AI
Huawei P20'den ilham alınan tasarımıyla karşımıza çıkan Honor 10, alüminyum ve camın harmanlanarak bir araya getirildiği yekpare bir kasaya sahip. Honor 10'u diğer telefonlardan ayrıştıran en önemli nokta ise ışık koşullarına ve görüş açısına göre farklı renkler yansıtabilen on beş katmanlı 3D kavisli bir cam tasarıma sahip olması. Honor 10'un Phantom Purple ve Phantom Blue renkli modelleri, farklı renkleri yansıtabilme özelliğine sahipken alışılagelmiş siyah ve gri renk seçenekleri de mevcut.
Ayrıca Bkz. "Şaka değil, gerçek! 9 lensli telefona merhaba deyin!"
19: 9 formatlı ve 2280x1080 piksel çözünürlüğündeki 5,8 inç LTPS LCD çentikli ekran paneliyle geliyor ancak dilerseniz bu çentiği gizleyebilmeniz mümkün. %86 ekran/gövde oranı oranına sahip Honor 10'un inç başına düşen piksel miktarı ise 432 ppi.
Telefonun alt çerçevesine yerleştirilen home butonu, ultrasonik özellikli parmak izi tarayıcısıyla donatılmış. Sıradan parmak izi tarayıcılara göre daha güvenli olan bu sensör, ıslak parmak izini dahi algılayabiliyor.  
Gücünü Huawei'in kendi üretimi olan Kirin 970 yonga setinden alan Honor 10'a aynı zamanda 4 GB'lık sistem belleği eşlik etmekte. Ayrıca ilerleyen günlerde bir güncelleme aracılığıyla GPU Turbo özelliğine kavuşacak Honor 10'da yüzde 60'a kadar işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar da enerji verimliliği sağlanması bekleniyor. Aynı zamanda GPU Turbo teknolojisi ile birlikte genel oyun deneyiminin de iyileştirilmesi planlanıyor. Honor 10'un depolama kapasitesine göre 64 ve 128 GB olmak üzere iki çeşit versiyonu bulunuyor. Buraya kadar her şey güzel olsa da ne yazık ki depolama kısmında microSD kart desteğine yer verilmemiş. 3400 mAh kapasiteli pil sayesinde ayakta duran telefonda Huawei'in SuperCharge adını verdiği 5V / 4.5A hızlı şarj teknolojisi de unutulmamış. Honor 10 bu sayede 25 dakika şarj ile yüzde 50 şarj kapasitesine ulaşabiliyor.
Amiral gemisi telefonlar için standart haline gelen çift arka kamera kombinasyonunun kendine yer bulduğu Honor 10'un kamera detaylarına yakından bakacak olursak, 16 MPçözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olan ana kamera sensörüne yine f/1.8 diyafram aralığında 24 MP çözünürlüğünde monochrome özellikli ikinci bir kamera eşlik ediyor. İkincil sensörün en önemli işlevi ise arka panelde aran derinliği yaratarak Bokeh efekti verebiliyor olması. Honor her ne kadar Huawei'in alt markası olsa da Huawei P20'de gördüğümüz Leica veya SUMMILUX lensler Honor 10'da kullanılmamış.
Selfie tarafında f/2.0 diyafram değerine sahip Sony imzalı IMX578 24 megapiksel çözünürlüklü kameraya yer verilen Honor 10'un ön kamerası AR etiket desteğine de sahip. Arka kamerada olduğu gibi ön tarafta da portre moduna yer verilen telefon, yüz tanıma desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Ön ve arka kameranın yapay zeka algoritmalarıyla (AI 2.0) güçlendirildiğini söyleyerek kamera kategorisini burada noktalayalım.   
NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 4G VoLTE bağlantı seçeneklerine sahip telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış. Son olarak gelişmiş ses deneyimi sunabilmek adına 7.1 çok kanallı sürükleyici ses çıkışı için destek sağlayan bir AK4376A Hi-Fi çipinin yer aldığını belirtelim.

Honor 10'un Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Avrupa'da başlangıç fiyatı yaklaşık 400 Euro olan Honor 10'un Türkiye fiyatı henüz resmiyet kazanmış değil lakin gerekli hesaplamaları yaptığımızda Honor 10'un 3499 TL gibi bir fiyatla satışa çıkmasını beklediğimizi söyleyelim.    

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maveraaa 11 ay en beğenilen
ürünün fiyatı haberimiz de diyor ama detay da fiyat belli değil tahminimiz diyorsunuz.
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Opeth 11 ay viper17
Kullanıcısından detayları öğrenen teknoloji haber sitesidir DH
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1 Avatar
_RaGoN_ 9 ay
Hepsiburada'dan Honor 10 satın aldım. Telefonun tüm özellikleri çok iyi bu fiyata alınabilecek en iyi telefon. Üzerine 300 ekleyip bu alınır 700 ekleyip şu alınır demek ile olmuyor maalesef. Kolay kazanılmıyor 300ler 700ler.
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Enigmatical 10 ay
Honor Note 10'da Türkiye'ye gelecek mi?
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|YipMan| 10 ay
1.5 ay önce 2100TL'ye Mi 6 bulabiliyorken şimdi fiyatı 2800 olmuş. Kötü olan ise 2800den geri gelecek gibi durmuyor. Napıcaz biz?
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ultrAslanOzZzY 10 ay
Size birkaç günlük kullanım deneyimini sayayim ;
- görüntü efsane (phantom blue)
- yüz tanıma + parmak izi çok güzel çalışıyor
-on kamera çok farklı değil (mi note 3 kullanıyorum )
-arka kamera mi note 3 daha canlı çekiyor ama honor 10 çok daha keskin ve ayrıntıda iyi yani daha gerçekçi renklere sahip
Al kamera işlemcisi kullanım farkıni ortaya koyuyor.
- batarya mi note 3ten daha stabil ve uzun süreli kullanılıyor.
-super charge moduyla hızlı doluyor.
Güzel özellikleri var sevdim bu telefonu
Almanya'dan 399 euroya aldım - 42 Euro taxfree ile geldi ( ben euroyu 5.4 e almıştım )
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SkeletorQ 10 ay ultrAslanOzZzY
Tax free olayı nasıl oluyor bilgi verirmisiniz?
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SkeletorQ 10 ay
Neresi uygun fiyat a......... 700tl verip 64gb s9 alırım bune be
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eliadato 10 ay
Türkiye satış fiyatı 2,999 TL olarak açıklandı 🇹🇷saat 12 itibariyle @hepsiburada’dan sipariş verilebilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SkeletorQ 10 ay eliadato
Yazıklar olsun bu gerizekalılara 3000tl altı dedikleri 2999tl bi gidin Allah aşkına birde 4gblık model
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SkeletorQ 10 ay
şimdi düşününce OIS yok su geçirmezlik yok sd kart yok kameralar standart lcd ekran var always on display yok led ışığı yok 2000tl bile etmez be niye etsin ki?
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allaturcha 10 ay SkeletorQ
Yani Mi8 beklemeye devam mı diyosun ? Peki o edermi 2500 TL (6/128 gb)
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Berkay63300 10 ay SkeletorQ
youtu.be/...
2000 tl eden bir telefonu iphone x in karşısına koy bir video çek görelim kardeş :) hangi dünyadan yazdın bu mesajı anlayamadım. Orta segmentle üst segmenti yazıp, aynı fiyattan çıkması lazım demek çok ilginç.
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Erwin-Rommel 10 ay
Bu fiyatla iş yapmaz.
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eP_362 10 ay
2.999 TL'ye satışta
hepsiburada.com/...
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SkeletorQ 10 ay eP_362
Fiyat yazmıyor
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TearsForFears 10 ay eP_362
Hepsiburada yı dikkate almamak lazım nokia 7 plusuda 3300 den satıyor. Ama 3000 tl altı olacak demişlerdi 2999 tl den gelirse direk 5z alınır
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ultrAslanOzZzY 10 ay
Şuan avrupadayim buradan ne alayım diye araştırırken honor 10da karar kıldım sebebi şu ki Türkiye de bu telefonun geleceği yok ,gelse bile 3000 TL altı imkansız oysa burada 399 € - tax free ile alabiliyorsun bu da 335 € ya geliyor. Bedava böyle bir telefon için. Telefon gerçekten ateş ediyor.
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exclbr 10 ay

ultrAslanOzZzY
Şuan avrupadayim buradan ne alayım diye araştırırken honor 10da karar kıldım sebebi şu ki Türkiye de bu telefonun geleceği yok ,gelse bile 3000 TL altı imkansız oysa burada 399 € - tax free ile alabiliyorsun bu da 335 € ya geliyor. Bedava böyle bir telefon için. Telefon gerçekten ateş ediyor.

Eu fiyatı iyiymiş hocam,ülkemizde 3000 altı olucakmış sanırım.Forumda okumuştum.
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destroy-er 10 ay ultrAslanOzZzY

Merhabalar hocam bende bu telefonu Almanya'dan aldırmak istiyorum. Abim orada bu tax free olayıyla bende ona aldirtip Türkiye'ye getirebilir miyim acaba. Bu konuda fikriniz varmı. Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
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destroy-er 10 ay ultrAslanOzZzY

Merhabalar hocam bende bu telefonu Almanya'dan aldırmak istiyorum. Abim orada bu tax free olayıyla bende ona aldirtip Türkiye'ye getirebilir miyim acaba. Bu konuda fikriniz varmı. Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
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