Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme

Honor'un fiyatıyla şaşırtan oyuncu odaklı akıllı telefonu Honor Play'i kutusundan çıkartıyoruz. Honor Play 2799TL'lik fiyatıyla son dönemdeki oyuncu telefonları içinde en kullanıcı dostu model

Bir ürüne "Oyuncu" takısı geldiğinde fiyatının ikiye katlandığını çok gördük ama Honor Play bu oyunu bozuyor :) 2799TL'lik fiyatıyla oldukça ilgi çekici bir telefon olan Honor Play'i kutusundan çıkartıyor, ilk değerlendirmesini yapıyoruz.