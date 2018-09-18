Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Honor'un fiyatıyla şaşırtan oyuncu odaklı akıllı telefonu Honor Play'i kutusundan çıkartıyoruz. Honor Play 2799TL'lik fiyatıyla son dönemdeki oyuncu telefonları içinde en kullanıcı dostu model
Bir ürüne "Oyuncu" takısı geldiğinde fiyatının ikiye katlandığını çok gördük ama Honor Play bu oyunu bozuyor :) 2799TL'lik fiyatıyla oldukça ilgi çekici bir telefon olan Honor Play'i kutusundan çıkartıyor, ilk değerlendirmesini yapıyoruz.
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Mesut Çeviğe katılıyorum V30+ dan sonra alınabilecek 2. sıradaki telefon Honor Play olabilir :) yada sadece oyun amaçlı alınacaksa Honor play tercih edilebilir çünkü ekran çözünürlüğünden dolayı oyunlarda Honor V30'dan biraz daha performanslı çalışacaktır işin bu kısmı da tercih meselesi tabiki.
Ayrıca buradan Tr garantili Mi 8'i 5400 tl ye satan Xiaomi'ye ve Snapdragon 660'lı GM9 modelini 3000 tl'ye veren güzide memleketimizin yerli gururu modern sülün osman General Mobile'a selamlarımı görderiyorum
V30'un düşük ışık performansı çıktığı zamanki rakibi olan Note 8 kadar iyi değil orası ayrı bir mesele ama gecesi gayet iyi.
Evet ön kamerası leş orada hemfikrim. Ayrıca geniş açı kamerası da ana kamera kadar kaliteli değil. Ama bunların hiçbiri V30 kamerası varken Honor Play kamerasını tercih ettirecek kadar büyük sorunlar değil. Ana kamerade V30 nerde Honor Play nerde
HTC U11 var bu fiyat bandında. Tasarım dışıdna komple daha iyi bir cihaz bana göre honor palyden