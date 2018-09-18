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Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme

8 ay
21,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Honor'un fiyatıyla şaşırtan oyuncu odaklı akıllı telefonu Honor Play'i kutusundan çıkartıyoruz. Honor Play 2799TL'lik fiyatıyla son dönemdeki oyuncu telefonları içinde en kullanıcı dostu model
Bir ürüne "Oyuncu" takısı geldiğinde fiyatının ikiye katlandığını çok gördük ama Honor Play bu oyunu bozuyor :) 2799TL'lik fiyatıyla oldukça ilgi çekici bir telefon olan Honor Play'i kutusundan çıkartıyor, ilk değerlendirmesini yapıyoruz. 

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Great Responsibility 8 ay
Amiral gemisi bandında en iyi fiyat/performans telefonu olarak bakacak olursak Lg V30+ en tepededir şuan. "Keşke" denilecek tarafları yada her kullanıcının beğenmeyeceği yönleri vardır muhakkak ama diğer yandan Ekran çözünürlüğü olsun kamera kalitesi ve arayüzü olsun ses kalitesi olsun aklıma gelmeyen bir kaç özellikle birlikte FİYATI açısından şuan için en alınası amiral gemisidir kendisi.
Mesut Çeviğe katılıyorum V30+ dan sonra alınabilecek 2. sıradaki telefon Honor Play olabilir :) yada sadece oyun amaçlı alınacaksa Honor play tercih edilebilir çünkü ekran çözünürlüğünden dolayı oyunlarda Honor V30'dan biraz daha performanslı çalışacaktır işin bu kısmı da tercih meselesi tabiki.
Ayrıca buradan Tr garantili Mi 8'i 5400 tl ye satan Xiaomi'ye ve Snapdragon 660'lı GM9 modelini 3000 tl'ye veren güzide memleketimizin yerli gururu modern sülün osman General Mobile'a selamlarımı görderiyorum

Amiral gemisi bandında en iyi fiyat/performans telefonu olarak bakacak olursak Lg V30+ en tepededir şuan. "Keşke" denilecek tarafları yada her kullanıcının beğ...
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fenerbahce_34 8 ay en beğenilen
Bazı yerli yiz biz alın bizi kullanın diyen insanlar bak bunlar sizden daha yerli adamlar senin fiyatından verip daha iyi cihazlar piyasaya sürüyorlar elin çinlisi vs senden daha türk birde bu adamlar bu cihazları bu ülkede üretseler aç kalırsınızda neyse
Bazı yerli yiz biz alın bizi kullanın diyen insanlar bak bunlar sizden daha yerli adamlar senin fiyatından verip daha iyi cihazlar piyasaya sürüyorlar elin çinl...
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Murat Burç 8 ay theJuDGe_41
Ne yani V30'un kamerasına kötü diyip Honor Play mi alacağız?
V30'un düşük ışık performansı çıktığı zamanki rakibi olan Note 8 kadar iyi değil orası ayrı bir mesele ama gecesi gayet iyi.
Evet ön kamerası leş orada hemfikrim. Ayrıca geniş açı kamerası da ana kamera kadar kaliteli değil. Ama bunların hiçbiri V30 kamerası varken Honor Play kamerasını tercih ettirecek kadar büyük sorunlar değil. Ana kamerade V30 nerde Honor Play nerde
HTC U11 var bu fiyat bandında. Tasarım dışıdna komple daha iyi bir cihaz bana göre honor palyden
Ne yani V30'un kamerasına kötü diyip Honor Play mi alacağız?V30'un düşük ışık performansı çıktığı zamanki rakibi olan Note 8 kadar iyi değil orası ayrı bir...
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komedi6 4 ay
cihaz hepsiburadada indirime girmiş, fiyatı 2199 tl şuan , son 4 gün bende bir tane sipariş verdim siyah renk 64 GB, umarım pişman olmam.
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V2 4 ay
Yaklaşık 3 aydır kullanmış biri olarak objektif şekilde telefonu özetleyeyim almayı düşünler için,
Önce artı noktalarıyla başlayalım;
1. Performans ve kararlılık: Yağ gibi akıyor denilir ya aynen öyle. Bu telefonu alacak kişilerin performans konusunda şüphesi olmasın. 6S mi 7 mi,S8 Honor mu hatta S9 mu derseniz performans noktasında Honor Play hepsinden akıcı çalışıyor bırakın donmayı ara ara yüklenmeye bağlı ağırlaşma bile hissetmedim. Hiç uygulama hatasıda aldığımı hatırlamıyorum. Özetle bu konuda gerçekten memnunum. Android telefonlar kararlık noktasında IOS cihazların gerisinde gibi bir düşünce vardı aklımda ancak bu telefonu kullandıktan sonra fikrimi değiştirdim.Anroidde IOS kadar kararlı ve hızlı artık, en azından honor play öyle.
2. Batarya: Bataryası oldukta iyi. Fazla oyun oynayan birisi değilim ortalama 2 günde 1 şarj ediyorum. Aralıksız oynamadığınız sürece günü her türlü çıkarır.
3. Tasarım: Telefonun tasarımını beğeniyorum. Fiyatını düşündüğümüzde güzel bir tasarımı var. Arka kısım metal.
4. Yazılım Desteği: Telefon android 9.0 güncellemesini hızlıca aldı. Gayet iyi ve sorunsuz çalışıyor.
5. Ekran Görüntü kalitesi: Ekrandaki renklerin canlılığı ve içerik izleme tecrübesi gayet keyifli.
6. Parmak izi ve Yüz tanıma: Parmak hızı ışık hızında çalışıyor yüz tanımada gerçtekten kullanımı oldukça kolaylaştıran bir özellik o gayet düzgün çalışıyor.
Ortalama ve eksik bulduğum yönleri:
1. Ekranın darbe ve çizilmeye karşı dayanıklılığı: Bence telefondaki en zayıf kısım burası. Ekranda gorilla glass ya da bir koruma katmanı yok. Çok kolay bir şekilde çiziliyor ya da ekran zarar görebiliyor. En azından bir düşükde olsa gorilla glass olmalıydı. Kesinlikle telefonla birlikte düzgün bir ekran koruyucusuda alın. Sonra üzülürsünüz.
2. Kamera: Kamerasına kötü diyemem. Ancak üst segmentle rekabet edemez. Düşük ışıkta çok iyi değil. Diğer taraftan iyi ışıkta üst düzeye yakın sonuç da alabilirsiniz. OIS olmadığını belirtmek isterim. Yinede 2017 ve önceki çoğu telefondan iyi kamerası. Benim fotoğraf çok odaklandığım bir nokta değil ben gayet memnunum ancak referansınız S9 benzeri telefonlarsa ve kamera benim için en önemli şeylerden biri çok iyi olsun diyorsanız farklı modellere yönlenebilirsiniz.
3. Hoparlör sesi: Buda açıkcası kötü değil ancak mono tek bir hoparlör çıkışı var. Keşke stereo olsaydı.
Sonuç: Tavsiye edermisiniz derseniz tavsiye ederim. 2300 TL fiyatını hak ediyor. iPhone 7 mi bumu diye soranlar var, F/P olarak honor play çok daha fazlasını sunuyor. iPhone 7 nin video çekim yetenekleri muhtemelen biraz daha iyidir. (Belkide değildir emin değilim.)
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arnoldd75 4 ay
Arkadaşlar Honor Play kılıf ve ekran koruyucu için araştırma yapıyorum, sizin tavsiye edeceğiniz linkler varmı ?
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komedi6 4 ay
honor play mi yoksa iphone 7s plus mı? hangisini alayım,
önceliğim seri olması ve facede, instagramda veya tarayıcı ile gezinirken kasılma olmaması..
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Spingbeng 4 ay komedi6
Fiyat performans olarak bu telefonun üstüne yok. Telefon akıyor. Şimdiye kadar herhangi bir kasma görmedim. Tek sorun instagramda hikayelerin tam ekran olmaması o da güncelleme ile düzelecek bir sey
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Spingbeng 4 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Gece modu nasıldır diye merak edenler için. (Hizliresimden de ekledim. Linkler altta)
hizliresim.com/...
hizliresim.com/...
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Spingbeng 4 ay
Bu da bendeki örnek fotoğraflar arkadaşlar. Işığın iyi olduğu ortamda gerçekten çok iyi çekiyor.
hizliresim.com/...
hizliresim.com/...
hizliresim.com/...
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Spingbeng 4 ay
Telefonu dün aldim. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim
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mhmt_tkmk 4 ay Spingbeng
Ekran suresi ne kadar aliyorsunuz , takilma vd var mi begenm3diginiz yonleri
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rata 4 ay Spingbeng
Hocam telefonda wideline sertifikası var mı? Yani netflix hd izlenebiliyor mu?
Honor türkiye garantisiyle, huawei Türkiye servisine verebiliyor muyum cihazı?( Bu telefona yönelmemin en büyük sebeplerinden biri huaweinin mükemmel garanti hizmeti, eğer huawei garantisinden faydalanabiliyorsak.)
Epeyde falan çift sim yazıyor, acaba çift sim kartlı kullanılabiliyor mu?
Hayırlı olsun bu arada.
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krizalit17 5 ay
Telefon şu anda rakipsiz. Eşime aldım ben 2599 a almıştım şu an 2199 TL düşünmeden alın...
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iquique 5 ay krizalit17
** The phone can heat up under pressure
** Mediocre photos in low light
** No EIS for 4K, 1080p@60fps videos are terrible
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semoniok 5 ay
xda-developers.com/...
arkadaşlar güncelleme tüm bölgeler için çıkmış cihazınızın bölge koduna göre hicare uygulamasından bölge seçin eğer türkiye telefonuysa avrupayı seçin ve oradan türkiye dışında diğer ülkeleri seçerek deneme yoluyla sizlere güncelleme gelmesini sağlayabilirsiniz ülke seçtikten sonra uygulama içindeki update kısmına tıklayarak varsa güncelleme yapabilirsiniz verdiğim linkte videosuda vardır hepinize kolay gelsin sabredin herkeze gelecektir
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dgkn44 5 ay
Cuma günü hepsiburadadan 2199 tl ye aldim. Bu fiyata böyle performansli cihaz bulmak zor olsa gerek. Almayi düşünen varsa hic tereddüt etmeden alabilir
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mhmt_tkmk 5 ay dgkn44
Cihaz hakkinda bilgi verebikirmisiniz , sarji kac saat gidiyor ekran suresi ne kadar.
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