Huawei, 7 inçlik MediaPad 7 Youth tabletini tanıttı





Dünyanın en ince akıllı telefonunu kısa süre önce tanıtan Huawei, gençlere yönelik 7 inçlik yeni bir tabletinin daha tanıtımını yaptı.





MediaPad 7 Youth sürekli internete bağlı kalmak isteyen tüketicilere hitap ediyor. Model tablet özelliklerinin yanında sesli görüşme ve SMS/MMS gönderimini de destekliyor.





7 inçlik ekranda 10 noktadan dokunmatik destek sunulurken, Full HD videolar oynatılabiliyor. İşlemci 28nm fabrikasyon sürecine sahip 1.6GHz saat hızında alışan çift çekirdekli bir çözüm iken, grafik biriminin de güçlü olduğu belirtiliyor.





Android 4.1 işletim sistemi, 21Mbps'e kadar HSPA+ desteği, 4100mAh Li-Polymer batarya, WiFi, 9.9mm kalınlık, 350gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelin detaylı donanımı ise şimdilik açıklanmadı.





MediaPad 7 Youth modeli yaz döneminde Rusya, Çin, Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarında satışa sunulacak. Fiyatı henüz belli değil.

http://www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/press-release/hw-275097-mediapad7youth.htm