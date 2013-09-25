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Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme

5 yıl
19,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Huawei'in dikkat çekici bir tasarıma ve teknik özelliklere sahip aynı zamanda 6.18 mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince akıllı telefonu Ascend P6'yı inceliyoruz.
 

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Pulstar 5 yıl en beğenilen 3DMystic
3DMystic

tasarım mükemmel seviyede lakin donanım sınıfta kalıyor şşuna snapdragon 800 adreno 320 ekle koy 1.500dan su gibi satsın

Bence S800'e Adreno 320 ekleyerek donanımdan sınıfta kalan sen oldun.
3DMystictasarım mükemmel seviyede lakin donanım sınıfta kalıyor şşuna snapdragon 800 adreno 320 ekle koy 1.500dan su gibi satsın
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Menow 5 yıl
İstanbul Polis'i uygulamasını çöpe sürükleyip kaldırdığınız için teşekkürler...
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kpln04 5 yıl
ya bunun sdn incelemesini izlediğimde tel hatalarla doluydu
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Hokkabaz06 5 yıl
DH Misafiri
Bunu alana kadar g.m discovery alin daha iyi ben aldim herseyiyle supee telefon huawiden eksigi islemci (300mhz) farki var ram 2gb birde on kamerasi ben 670 e aldim 16gb modeli 700lira

katılıyorum bendede var telefon huawieden daha ince ve daha ucuz.
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DH Misafiri 5 yıl
LionBeq
Telefon için güncelleme geldi :)

Sa kardeşim ya bu güncelleme geldiğini nasıl anlıyoruz
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EmreTheBand 5 yıl
Çö..
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puandorg 5 yıl
Ben kullanıyorum bu cihazı. Açtığım gibi güncelleme geldi. Çok hoş bir cihaz. Kamerası çok başarılı, menüleri derli toplu, tema seçeneği var. Temalar çok güzel, şahsen ben çok beğendim. Bundan önce Galaxy Note II kullanıyordum. Bence bu cihaz daha güzel. Sırf Samsung'un plastikliği yerine bunu tercih edebilirim. Dünya kadar para verip de Galaxy Note II aldığıma yanıyorum. Aynı işi bu da görüyor o da.
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DH Misafiri 5 yıl
Bunu alana kadar g.m discovery alin daha iyi ben aldim herseyiyle supee telefon huawiden eksigi islemci (300mhz) farki var ram 2gb birde on kamerasi ben 670 e aldim 16gb modeli 700lira
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LionBeq 5 yıl
Telefon için güncelleme geldi :)
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ycanatilgan 5 yıl
Pulstar
3DMystic tasarım mükemmel seviyede lakin donanım sınıfta kalıyor şşuna snapdragon 800 adreno 320 ekle koy 1.500dan su gibi satsın
Bence S800e Adreno 320 ekleyerek donanımdan sınıfta kalan sen oldun.

Aynen aynen. Sen koy kolaysa bu ince telefona onları. Ayrıca S800 ile Andreno 320 nası oluyo? :)
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saltooo 5 yıl
tasarım güzel
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
İncelikte yarıştığınız kadar biraz da pilde yarışsanız çok daha güzel olacak.
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Jens Lehmann 5 yıl
Tasarım. Sadece tasarım.
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captaincato 5 yıl
öncelikle markacı arkadaşlar bu cihazın kendine ait bir işlemcisi var,tabiki takılmalar olacaktır,diğer işlemci firmalarına göre oyunlar yazılmakta.telefonun akıcılığı test edilmeli,adam şaheser bir telefon yapabilir yazılım kötüdür telefon takılır.Bu telefon ödediğiniz paranın karşılığını veriebilir oyun için almıyorsanız! Oyun için alıyorsanız sadece gülerim gidin psp alın elinizde gezdirir oynarsınız.Vakit geçirmelik oyunlarda zaten takılma yapması imkansız.kameraları güzel resim geçişleri akıcı,telefonda kasılma olmuyor,internet mail face vb kullanımda çok iyi büyük ekran hesaplı bir ürün istiyorsanız bu ürün alınabilir tabiki daha iyileri var ne kadar para o kadar köfte.
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