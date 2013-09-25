Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme

Haber Editörü
DH Misafiri
katılıyorum bendede var telefon huawieden daha ince ve daha ucuz.
LionBeq
Sa kardeşim ya bu güncelleme geldiğini nasıl anlıyoruz
|Çö..
|Ben kullanıyorum bu cihazı. Açtığım gibi güncelleme geldi. Çok hoş bir cihaz. Kamerası çok başarılı, menüleri derli toplu, tema seçeneği var. Temalar çok güzel, şahsen ben çok beğendim. Bundan önce Galaxy Note II kullanıyordum. Bence bu cihaz daha güzel. Sırf Samsung'un plastikliği yerine bunu tercih edebilirim. Dünya kadar para verip de Galaxy Note II aldığıma yanıyorum. Aynı işi bu da görüyor o da.
|Bunu alana kadar g.m discovery alin daha iyi ben aldim herseyiyle supee telefon huawiden eksigi islemci (300mhz) farki var ram 2gb birde on kamerasi ben 670 e aldim 16gb modeli 700lira
|Telefon için güncelleme geldi :)
Pulstar
Aynen aynen. Sen koy kolaysa bu ince telefona onları. Ayrıca S800 ile Andreno 320 nası oluyo? :)
|tasarım güzel
|İncelikte yarıştığınız kadar biraz da pilde yarışsanız çok daha güzel olacak.
|Tasarım. Sadece tasarım.
|öncelikle markacı arkadaşlar bu cihazın kendine ait bir işlemcisi var,tabiki takılmalar olacaktır,diğer işlemci firmalarına göre oyunlar yazılmakta.telefonun akıcılığı test edilmeli,adam şaheser bir telefon yapabilir yazılım kötüdür telefon takılır.Bu telefon ödediğiniz paranın karşılığını veriebilir oyun için almıyorsanız! Oyun için alıyorsanız sadece gülerim gidin psp alın elinizde gezdirir oynarsınız.Vakit geçirmelik oyunlarda zaten takılma yapması imkansız.kameraları güzel resim geçişleri akıcı,telefonda kasılma olmuyor,internet mail face vb kullanımda çok iyi büyük ekran hesaplı bir ürün istiyorsanız bu ürün alınabilir tabiki daha iyileri var ne kadar para o kadar köfte.
Bence S800'e Adreno 320 ekleyerek donanımdan sınıfta kalan sen oldun.