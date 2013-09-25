Huawei Ascend P6: Dünyanın En İnce Akıllı Telefonu Video İnceleme

Bu videomuzda Huawei'in dikkat çekici bir tasarıma ve teknik özelliklere sahip aynı zamanda 6.18 mm'lik kalınlığıyla dünyanın en ince akıllı telefonu Ascend P6'yı inceliyoruz.

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