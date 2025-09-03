28 Years Later'ın devam filminden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 28 Gün Sonra serisinin yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra (28 Years Later), bu yıl sinemaseverlerle buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film gişede beklendiği kadar iyi bir performans sergileyemedi ama bu durum serinin devam etmesine engel olmayacak. Çünkü daha 28 Yıl Sonra çıkmadan, devam filminin de çekimlerine başlanmıştı. 28 Years Later: The Bone Temple adını taşıyan devam filmi, önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

16 Ocak 2026'da vizyona girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor

28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.

Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 hf. önce eklendi

28 Years Later: The Bone Temple, ilk filmin hikâyesini devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak gördüğümüz Jack O'Connell da bu kez daha büyük bir rolle karşımıza çıkıyor.

28 Years Later: The Bone Temple'ın gişedeki performansı, seri için belirleyici olacak. İlk filmden sonra ikinci film de gişede hayal kırıklığı yaratırsa, bir üçleme olarak tasarlanan bu yeni seri üçüncü filmi göremeyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

28 Years Later'ın devam filminden ilk fragman yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: