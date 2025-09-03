28 Years Later'ın devam filminden beklenen fragman geldi

16 Ocak 2026'da vizyona girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.
28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor
28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.
28 Years Later: The Bone Temple, ilk filmin hikâyesini devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak gördüğümüz Jack O'Connell da bu kez daha büyük bir rolle karşımıza çıkıyor.
28 Years Later: The Bone Temple'ın gişedeki performansı, seri için belirleyici olacak. İlk filmden sonra ikinci film de gişede hayal kırıklığı yaratırsa, bir üçleme olarak tasarlanan bu yeni seri üçüncü filmi göremeyebilir.
