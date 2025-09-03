Giriş
    28 Years Later'ın devam filminden beklenen fragman geldi

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşan 28 Years Later'ın devam filmi geliyor. Önümüzdeki yılın başında gösterime girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple'dan ilk fragman yayınlandı.

    28 Years Later'ın devam filminden beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör
    28 Gün Sonra serisinin yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra (28 Years Later), bu yıl sinemaseverlerle buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film gişede beklendiği kadar iyi bir performans sergileyemedi ama bu durum serinin devam etmesine engel olmayacak. Çünkü daha 28 Yıl Sonra çıkmadan, devam filminin de çekimlerine başlanmıştı. 28 Years Later: The Bone Temple adını taşıyan devam filmi, önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

    16 Ocak 2026'da vizyona girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor

    28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.

    28 Years Later: The Bone Temple, ilk filmin hikâyesini devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak gördüğümüz Jack O'Connell da bu kez daha büyük bir rolle karşımıza çıkıyor.

    28 Years Later: The Bone Temple'ın gişedeki performansı, seri için belirleyici olacak. İlk filmden sonra ikinci film de gişede hayal kırıklığı yaratırsa, bir üçleme olarak tasarlanan bu yeni seri üçüncü filmi göremeyebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    T
    triss 46 dakika önce

    starlink e nasıl bağlanacak ki, daha starlink btk lisansı almadı

    Profil resmi
    ugur7seven 23 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

