Huawei Ascend P6, Ocak ayında Android 4.4 KitKat güncellemesini alacak





Huawei'nin satışa sunulduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını elde ettiği Ascend P6 modeline güncelleme müjdesi de geldi.





Huawei, Ascend P6 modeline Ocak 2014 itibariyle Android 4.4 KitKat güncellemesini vereceğini açıkladı. Böylelikle model Android 4.3 güncellemesini atlamış oluyor.





Pek çok teknoloji devi üst seviye akıllı telefonları için KitKat güncellemelerini duyururken, Nexus programına dahil cihazların haricinde kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Sadece HTC One modelinin Ocak ayı sonuna kadar KitKat güncellemesini alacağı açıklanmıştı.





Bu duyuruyla Huawei kullanıcılarını memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Modelde 4.7 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

http://www.phonearena.com/news/Ex-thinnest-phone-Huawei-Ascend-P6-to-get-Android-4.4-KitKat-by-January-2014_id49382