Huawei Ascend P6, Ocak ayında Android 4.4 KitKat güncellemesini alacak

Haber Editörü
Huawei'nin satışa sunulduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını elde ettiği Ascend P6 modeline güncelleme müjdesi de geldi.
Huawei, Ascend P6 modeline Ocak 2014 itibariyle Android 4.4 KitKat güncellemesini vereceğini açıkladı. Böylelikle model Android 4.3 güncellemesini atlamış oluyor.
Pek çok teknoloji devi üst seviye akıllı telefonları için KitKat güncellemelerini duyururken, Nexus programına dahil cihazların haricinde kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Sadece HTC One modelinin Ocak ayı sonuna kadar KitKat güncellemesini alacağı açıklanmıştı.
Bu duyuruyla Huawei kullanıcılarını memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Modelde 4.7 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.
http://www.phonearena.com/news/Ex-thinnest-phone-Huawei-Ascend-P6-to-get-Android-4.4-KitKat-by-January-2014_id49382 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen çok zekisin galiba. Adamlar 6.18 (nm-mm)'ye 2000 miliamper batarya sığdırıyor daha diğer parçalar var. Biraz araştır eline iPhone 5S verseler sevinirsin ama bataryasını bilsen yinede seversin.
Birde anlam veremediğim bir yorum okudum , "Müşteri memnuniyetini düşünsünler"... Sanırım bu arkadaşımız başlığı Huawei Ascend P6 Android 4.4 güncellemesini almayacak diye okumuş :) Müşteri memnuniyeti telefonu aldıktan sonra uzun süre güncelleme desteği vererek telefonun dönemin telefonlarına yakın performans göstermesini sağlamak değilde nedir ? "Çok ağır oyunları oynayamayacağım telefon üretmişler bu yüzden müşteri memnuniyetim çok düşük" diyenler sanırım dünyada üretilen tek telefonun Ascend P6 olduğunu düşünüyorlar ki bunlar çok geçmeden gerçek dünyaya dönmelidir aksi halde arafta kalacaklar yahu :D Evet Huawei Ascend P6 çok ağır oyunları kasarak açıyor ama bu telefonun kötü olduğuna işaret etmez ki.Her üretilen telefonun hitap ettiği belli bir kesim vardır.Bu telefon ağır oyunları severek oynayan insanlara hitap etmeyen bir telefon fakat kozmetik ve günlük kullanımı şahane olsun diyen benim gibi kullanıcıların ilgisini çeken bir telefon :) Bende oyun delisiyim evet ama telefonda silah oyunu oynanır mı ya da maç yapılır mı ? Bilgisayardan ya da oyun konsolundan aldığınız zevki size hangi telefon yaşatabilir ? Call of Duty Ghost ile Modern Combat 5'in sizde bırakacağı his aynı mı olacak ? Yani lütfen şu telefon şu oyunu açmıyor o yüzden çok kötü , müşteri memnuniyeti sıfır gibi saçma yorumlar yapmayın.
Bazen aklıma komplo teorileri geliyor , acaba Samsung , HTC , Apple sizleri parayla mı tutuyor diye düşünmüyor değilim."Şu forum çok büyük gidin şu telefonu kötüleyin satışları düşsün benim telefonu övün satışlarım artsın.Her satılan telefondan size şu kadar para alın oohhhh paracıklar paracıklar..."