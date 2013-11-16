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Huawei Ascend P6, Ocak ayında Android 4.4 KitKat güncellemesini alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend P6, Ocak ayında Android 4.4 KitKat güncellemesini alacak

Huawei'nin satışa sunulduğu dönemde en ince akıllı telefon ünvanını elde ettiği Ascend P6 modeline güncelleme müjdesi de geldi.

Huawei, Ascend P6 modeline Ocak 2014 itibariyle Android 4.4 KitKat güncellemesini vereceğini açıkladı. Böylelikle model Android 4.3 güncellemesini atlamış oluyor.

Pek çok teknoloji devi üst seviye akıllı telefonları için KitKat güncellemelerini duyururken, Nexus programına dahil cihazların haricinde kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Sadece HTC One modelinin Ocak ayı sonuna kadar KitKat güncellemesini alacağı açıklanmıştı. 

Bu duyuruyla Huawei kullanıcılarını memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Modelde 4.7 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi, 2GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya gibi özellikler yer alıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Ex-thinnest-phone-Huawei-Ascend-P6-to-get-Android-4.4-KitKat-by-January-2014_id49382 Yorum Yaz
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eP_362 6 yıl
Helal olsun adamlara. P6'ya sürekli destek veriyorlar.
Yanıtla +15
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Holk 6 yıl Jacobıan
Talk2MyHand
her şey çok güzel de o 2000mah nedir ya


Sen çok zekisin galiba. Adamlar 6.18 (nm-mm)'ye 2000 miliamper batarya sığdırıyor daha diğer parçalar var. Biraz araştır eline iPhone 5S verseler sevinirsin ama bataryasını bilsen yinede seversin.
Talk2MyHandher şey çok güzel de o 2000mah nedir yaSen çok zekisin galiba. Adamlar 6.18 (nm-mm)'ye 2000 miliamper ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 6 yıl
Bir kaç kişi kendisini uzman yerine koyup batarya büyüklüğünün her zaman daha önemli olduğunu beyan etmişler.Oysa Huawei Ascend P6 da bulunan pil teknolojisi hem pili daha ince şekilde üretmeyi sağlıyor hemde kendi boyutlarına oranla %30a varan performans farkı atmasını sağlıyor.Yani sizin orada gördüğünüz 2000 mAh değeri yanıltıcı bir değer olup esas olan günlük kullanımdan alınan sonuçlardır.Ben Ascend P6 sahibiyim ve internetim sürekli açık şekilde (Tüm sosyal ağları ve gmaili yoğun olarak kullanıyorum) tam bir günü telefonun bataryası çok kolay bir şekilde atlatıyor.Eğer interneti yoğun kullanmayıp normal bir şekilde kullandığımda ise batarya neredeyse 2 günü çıkartıyor. İnternette batarya testleride mevcut. Lütfen böyle büyük forumlarda telefonu eline bile almamış , test etmemiş insanlar yorum yazmadan önce bir kez daha düşünsünler.Burada yazdığınız yazıyı belkide bu telefonu beğenip almak isteyen biri sizin gerçekle bağlantısı olmayan yazınızı gördüğünden dolayı belkide telefonu almaktan vazgeçecek.
Birde anlam veremediğim bir yorum okudum , "Müşteri memnuniyetini düşünsünler"... Sanırım bu arkadaşımız başlığı Huawei Ascend P6 Android 4.4 güncellemesini almayacak diye okumuş :) Müşteri memnuniyeti telefonu aldıktan sonra uzun süre güncelleme desteği vererek telefonun dönemin telefonlarına yakın performans göstermesini sağlamak değilde nedir ? "Çok ağır oyunları oynayamayacağım telefon üretmişler bu yüzden müşteri memnuniyetim çok düşük" diyenler sanırım dünyada üretilen tek telefonun Ascend P6 olduğunu düşünüyorlar ki bunlar çok geçmeden gerçek dünyaya dönmelidir aksi halde arafta kalacaklar yahu :D Evet Huawei Ascend P6 çok ağır oyunları kasarak açıyor ama bu telefonun kötü olduğuna işaret etmez ki.Her üretilen telefonun hitap ettiği belli bir kesim vardır.Bu telefon ağır oyunları severek oynayan insanlara hitap etmeyen bir telefon fakat kozmetik ve günlük kullanımı şahane olsun diyen benim gibi kullanıcıların ilgisini çeken bir telefon :) Bende oyun delisiyim evet ama telefonda silah oyunu oynanır mı ya da maç yapılır mı ? Bilgisayardan ya da oyun konsolundan aldığınız zevki size hangi telefon yaşatabilir ? Call of Duty Ghost ile Modern Combat 5'in sizde bırakacağı his aynı mı olacak ? Yani lütfen şu telefon şu oyunu açmıyor o yüzden çok kötü , müşteri memnuniyeti sıfır gibi saçma yorumlar yapmayın.
Bazen aklıma komplo teorileri geliyor , acaba Samsung , HTC , Apple sizleri parayla mı tutuyor diye düşünmüyor değilim."Şu forum çok büyük gidin şu telefonu kötüleyin satışları düşsün benim telefonu övün satışlarım artsın.Her satılan telefondan size şu kadar para alın oohhhh paracıklar paracıklar..."
Bir kaç kişi kendisini uzman yerine koyup batarya büyüklüğünün her zaman daha önemli olduğunu beyan etmişler.Oysa Huawei Ascend P6 da bulunan pil teknolojisi he...
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