Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu

Son günlerde kendi mobil işletim sistemi ArkOS'u geliştirerek kullanıcılarına ulaştırabilmek için yoğun bir çaba sarf eden Çinli mobil teknoloji devi Huawei, görünüşe bakılırsa yalnızca akıllı telefon pazarında değil bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar konusunda da bağımsızlığını elde etme gayesinde.

Şirket, 12 Haziran'da, yani yaklaşık 2 gün önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Harmony isminde bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu. Huawei'in yeni işletim sistemini ürettiği dizüstü bilgisayarlarda ve benzeri mobil cihazlarda kullanması bekleniyor. Yani bir nevi MacOS'un rakibi olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin 2015 yılından beri kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak son günlerde yaşadığı tallihsizlikler ve uygulanan ambargolar çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor. Ambargolar gün geçtikçe hafifliyor gibi gözükse de ArkOS ve Harmony OS için çalışmalar hızla sürüyor.

https://www.gsmarena.com/huaweis_filed_for_another_trademark_for_an_os__harmony-news-38120.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hali hazırda 1 milyonu aşkın cihazda test edilmekte olan'un bu yıl sonbahar mevsiminde kullanıma açılması bekleniyor.'in'su,'un'den daha hızlı olduğunu ve çok daha çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu açıklamıştı, açıklamalarının gerçeklik payının ne boyutta olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerek.'un ne zaman kullanıcı ile buluşacağı hakkında ise henüz hiçbir bilgimiz yok.