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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu

Huawei, yaklaşık 2 gün önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Harmony isminde bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
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İşletim Sistemleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Son günlerde kendi mobil işletim sistemi ArkOS'u geliştirerek kullanıcılarına ulaştırabilmek için yoğun bir çaba sarf eden Çinli mobil teknoloji devi Huawei, görünüşe bakılırsa yalnızca akıllı telefon pazarında değil bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlar konusunda da bağımsızlığını elde etme gayesinde.
Şirket, 12 Haziran'da, yani yaklaşık 2 gün önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Harmony isminde bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu. Huawei'in yeni işletim sistemini ürettiği dizüstü bilgisayarlarda ve benzeri mobil cihazlarda kullanması bekleniyor. Yani bir nevi MacOS'un rakibi olduğunu söyleyebiliriz.
Şirketin 2015 yılından beri kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak son günlerde yaşadığı tallihsizlikler ve uygulanan ambargolar çalışmalarını hızlandırmış gibi gözüküyor. Ambargolar gün geçtikçe hafifliyor gibi gözükse de ArkOS ve Harmony OS için çalışmalar hızla sürüyor.
Hali hazırda 1 milyonu aşkın cihazda test edilmekte olan ArkOS'un bu yıl sonbahar mevsiminde kullanıma açılması bekleniyor. Huawei'in CEO'su, HongMeng OS'un Android'den daha hızlı olduğunu ve çok daha çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu açıklamıştı, açıklamalarının gerçeklik payının ne boyutta olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerek. Harmony OS'un ne zaman kullanıcı ile buluşacağı hakkında ise henüz hiçbir bilgimiz yok.
https://www.gsmarena.com/huaweis_filed_for_another_trademark_for_an_os__harmony-news-38120.php Yorum Yaz
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intel7mix 20 dk.
Tutmucak boş yere masraf yapıyorlar.
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Boragungoren 30 dk.
Arkadaşlar biri laptop biri telefon biri saatler için büyük ihtimal
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smart1978 38 dk.
Kapali bir sistem. Android i kapatmislardi simdi tam kapatacaklar!
Kim tercih eder ?
Herkes atlayacak mi :) ?
Sanmam... Cin de belki tutar ...
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matador_mirkhan 52 dk.
Hongmeng, Arkos, Harmony hangisi??
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Galatas4ray 23 dk.
Farklı cihazlarda farklı işletim sistemleri olabilir hepsi aynı isim koymayabilirler çeşitlilik ondan kaynaklıdır belki.
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kreat 53 dk.
Android cihazlara port edilebilecek mi acaba? Yoksa sadece huawei cihazlara özgü mü kalacak Ark os?
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nefendim 1 sa.
Bizim de pardus vardı, o noldu?
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