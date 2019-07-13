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Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonları için EMUI 9.1 güncellemesini yayınlamaya başlamış durumda. Şirket yeni arayüzün kilit özelliklerini sergileyen kısa bir video yayınladı.
2 sa.
1,8b
124
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, akıllı telefonlarına dağıtmaya başladığı EMUI 9.1 güncellemesinin beraberinde getirdiği kilit özellikleri özetleyen 37 saniyelik kısa bir video yayınladı. Güncellemenin en önemli yanlarından biri yenilenmiş, minimalist kullanıcı arayüzü olarak öne çıkıyor.
Huawei'ye göre EMUI 9.1, anın güzelliği yansıtan yeni duvar kağıtlarına sahip ve uygulama simgeleri daha gerçekçi olacak şekilde yeniden tasarlandı. Yeni güncelleme, daha iyi pil performansı ile pürüzsüz ve hızlı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan GPU Turbo 3.0 yazılımına da içeriyor.

EROFS dosya sistemi ile hız artıyor

Şu anda PUBG Mobile ve Fortnite dahil olmak üzere 20'den fazla popüler oyun GPU Turbo 3.0 tarafından destekleniyor. Ayrıca EMUI 9.1 ile birlikte rastgele okuma hızı yaklaşık %20 oranında artıran yeni EROFS dosya sisteminin de geldiğini belirtelim.
Hepsi bununla sınırlı değil, EROFS dosya sistemi, gelişmiş dosya sıkıştırma özelliği sayesinde sistem alanında 2 GB'lık ekstra depolama alanı da açıyor. Yeni EMUI 9.1'de belirli kişiler için video zil sesi ayarlamak da mümkün.

https://www.youtube.com/watch?v=mnt25xh45CI Yorum Yaz
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