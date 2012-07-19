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Huawei MediaPad 10 FHD, 500$'ın altında bir fiyat etiketiyle Ağustos sonunda satışa sunulacak

6 yıl
3,9b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi 2012'de Huawei tarafından tanıtılan MediaPad 10 hakkında uzun bir aradan sonra nihayet yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olan Huawei'nin bir üst düzey yöneticisi, merakla beklenen tabletin çıkış tarihi ve fiyat bilgisini mikro blog türündeki Çin merkezli Sina Weibo sosyal ağı üzerinden paylaştı.
Huawei Technologies'in kıdemli başkan yardımcısı ve Tüketici İş Grubu tepe yöneticisi olan Yu Chengdong, MediaPad 10'un 3,000 Yuan'dan, yani 471 Dolar'dan daha ucuz olacağını açıkladı. Önümüzdeki ayın sonunda ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek olan cihazın ilerleyen aylarda diğer ülkelere de dağıtımının gerçekleşmesi bekleniyor.
10.1 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1200 piksel) IPS ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Huawei K3V2 çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 3G/4G LTE iletişim teknolojisi, çift taşıyıcı ile 42Mbps mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, A-GPS ve 6,400mAh pile sahip olan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışacak. Kısa süre içerisinde Jelly Bean güncellemesi de yayınlanacaktır.
Sadece 8.8mm kalınlığında ve 598 gram ağırlığındaki Huawei'nin yeni tableti, sesli görüşme, SMS ve MMS gibi telefon özelliklerini destekliyor. Chengdong açıklamasının devamında, MediaPad 10'un 8-9 saat HD 720p, 6-7 saat Full HD 1080p video oynatabildiğini, Wi-Fi ile 83 gün, HSPA ile 33 gün açık kalabildiğini aktardı.
Oldukça iyi özelliklerin eşlik ettiği MediaPad 10 FHD, fiyatıyla üst düzeyde önemli işlere imza atabilecek potansiyele sahip. Ancak markası ve satışa çıktığı dönem itibariyle Asya dışında vasat bir satış elde edeceği düşünülüyor.

http://www.unwiredview.com/2012/07/18/quad-core-huawei-mediapad-10-fhd-arrives-in-late-august-for-less-than-500/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Bende bu tabletten var kesinlikle ipad dan fazlasi var eksigi yok ipad e vardiginiz paraya yazik ve bana bu cihazi teknoloji uzmani onerdi bana cok para vermeyin yaZik dedi cokta memnunum herkese tavsiye ederim
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DH Misafiri 6 yıl
Ben aldim 800 tlye gayet guzel,, iki yildir ideosx5 telefonu kullaniyorum cok saglam ve guzel bir telefon o yüzden bu markayi tercih ettim ,sarjji cok iyi gidiyor,
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arel.gr 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben aldim 800 tlye gayet guzel,, iki yildir ideosx5 telefonu kullaniyorum cok saglam ve guzel bir telefon o yüzden bu markayi tercih ettim ,sarjji cok iyi gidiyor,

bu mu, nirden ?
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arel.gr 6 yıl
alan varmi ?
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RECEP____KOVBOY 6 yıl
bence tam f/p cihazı olur 1000 tl altına gelirse türkcell kampanya yapip verir türk tab 20 diye :)
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nurettinaz 6 yıl
Oh Oh ortalik dahada kzissin yeni urunler daha ucuz olsun karli tuketici ciksin
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smart1978 6 yıl
Bu tip Retina Ekranlı tabler herzaman tutulur...
Bıkmıştım 10.1" lik 1280x800 ve 7" 1024x600 teki kelimeleri değil piksellerini okuyordum... Gözü rahatsız ediyordu...
Bu tablet 1920x1080 lik tabbletleri de aşmış 1920x1200 kullanmış.... Hem de IPS ...
Nice uluslarası markaların dandik kalitesiz vasat birçok tablerini gördük (Sony Acer gibi ... )
Bu model tutar...
2 GB RAM ....
Dahili hafıza düşük... Maliyet sözkonusu belli oluyor..
Android li bir tablet alınacaksa bu tablet alınır...
FULL HD ifadesi eksik FUL HD 1920x1080 dir... Bu tablet ise 4:3 1920x1200
Tek eksiği wacom digitiser ekran ve kalem desteği olmaması ...
Sonuç olarak:
Özellik/ Fiyatı oranı da çok yüksek ...
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sercan1003 6 yıl
Türkiyeye girerken ucuk fiyat olmazsa tam alınacak cihaz
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SSA 6 yıl smart1978
smart1978


FULL HD ifadesi eksik FUL HD 1920x1080 dir... Bu tablet ise 4:3 1920x1200



Selamlar,
Sevgili Smart1978'in eli sürçtü galiba, önemli değil düzeltelim. 1920x1200 çözünürlük 4:3 değil 16:10 dur.

Herşey güzel görünüyor fakat dahili hafızanın 8gb olması bence de çok kötü. Umarım en düşük seçenek olarak piyasaya sürülecek modelin kapasitesidir bu.

Sevgiler
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FRUEHAUF 6 yıl smart1978
smart1978


FULL HD ifadesi eksik FUL HD 1920x1080 dir... Bu tablet ise 4:3 1920x1200






4:3 değil 16:10 olacak.
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bingbang 6 yıl
piyasaya çıktıktan sonra test sonuçları da ortaya çıkacak.Exynostan kötü olduğunu sanmıyorum.
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FRUEHAUF 6 yıl
İşlemcisi Samsung Exynos'tan sonra en iyi ikinci işlemci şu anda Hisilicon K3V2 diye geçer.
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fatality1907 6 yıl
nexus gibi maliyetine satılan cihaz varken satması zor.
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Moofy 5 yıl fatality1907
fatality1907

nexus gibi maliyetine satılan cihaz varken satması zor.

Türkiye'de maliyetine satılmıyor malesef
.
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salagil 6 yıl
8gb azmış
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