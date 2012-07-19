Huawei MediaPad 10 FHD, 500$'ın altında bir fiyat etiketiyle Ağustos sonunda satışa sunulacak





Mobil Dünya Kongresi 2012'de Huawei tarafından tanıtılan MediaPad 10 hakkında uzun bir aradan sonra nihayet yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olan Huawei'nin bir üst düzey yöneticisi, merakla beklenen tabletin çıkış tarihi ve fiyat bilgisini mikro blog türündeki Çin merkezli Sina Weibo sosyal ağı üzerinden paylaştı.

Huawei Technologies'in kıdemli başkan yardımcısı ve Tüketici İş Grubu tepe yöneticisi olan Yu Chengdong, MediaPad 10'un 3,000 Yuan'dan, yani 471 Dolar'dan daha ucuz olacağını açıkladı. Önümüzdeki ayın sonunda ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek olan cihazın ilerleyen aylarda diğer ülkelere de dağıtımının gerçekleşmesi bekleniyor.

10.1 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1200 piksel) IPS ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Huawei K3V2 çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, 3G/4G LTE iletişim teknolojisi, çift taşıyıcı ile 42Mbps mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth, A-GPS ve 6,400mAh pile sahip olan tablet, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışacak. Kısa süre içerisinde Jelly Bean güncellemesi de yayınlanacaktır.

Sadece 8.8mm kalınlığında ve 598 gram ağırlığındaki Huawei'nin yeni tableti, sesli görüşme, SMS ve MMS gibi telefon özelliklerini destekliyor. Chengdong açıklamasının devamında, MediaPad 10'un 8-9 saat HD 720p, 6-7 saat Full HD 1080p video oynatabildiğini, Wi-Fi ile 83 gün, HSPA ile 33 gün açık kalabildiğini aktardı.

Oldukça iyi özelliklerin eşlik ettiği MediaPad 10 FHD, fiyatıyla üst düzeyde önemli işlere imza atabilecek potansiyele sahip. Ancak markası ve satışa çıktığı dönem itibariyle Asya dışında vasat bir satış elde edeceği düşünülüyor.

http://www.unwiredview.com/2012/07/18/quad-core-huawei-mediapad-10-fhd-arrives-in-late-august-for-less-than-500/