Huawei MediaPad M6 Turbo Edition resmen tanıtıldı

Huawei geçtiğimiz Haziran ayında MediaPad M6 tabletini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise bazı pazarlarda oldukça başarılı bir grafik çizen tabletin Turbo Edition varyantını sessizce duyurdu. Gelişmiş özelliklerle donatılan cihaz oyun odaklı bir tablet izlenimi veriyor.

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition özellikleri

Her ne kadar MediaPad M6'nın 8.4 inç ve 10.8 inç ekrana sahip iki farklı versiyonu olsa da Turbo Edition sadece 8.4 inç modeliyle geldi. Tabletin ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Hafızanın 512 GB'a kadar genişletilebildiğini ekleyelim.

Turbo Edition gücünü Kirin 980 yonga setinden alıyor. Önünde 8 megapiksel selfie kamerası var. Arka panelinde ise 13 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Aynı zamanda 6.100 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Kutudan Android Pie tabanlı EMUI 9.1 yüklü şekilde çıkan tablet mavi ve kırmızı renklerde tercih edilebilecek.

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Turbo Edition için en önemli yükseltmenin Dolby Atmos ve Dolby Vision surround sesi destekleyen Harman Kardon sertifikalı stereo ses sisteminin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede tablet kulaklık olmadığında daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

Sıvı soğutma sistemi ile geliyor

Ayrıca cihazın CPU-çekirdek sıcaklığını 5 santigrat dereceye kadar düşürebilen bir sıvı soğutma sistemine sahip olduğu söyleniyor. Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, Çin'de 5 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Uluslararası pazara ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok.

Tabletin 6 GB + 128 GB WiFi modeli 377 dolar fiyatla raflardaki yerini alacak. 6 GB + 128 GB 4G LTE modeli ise 419 dolar gibi daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyacak.