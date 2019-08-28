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Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak

Güney Korel teknoloji devi Samsung bir sonraki amiral gemisi telefonunu 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Picasso kod adına sahip Galaxy S11 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Picasso kod adı altında geliştirilen Samsung Galaxy S11'in önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun en az üç farklı varyantı olacak. MySmartPrice adlı internet sitesinin raporuna göre bu varyantların tümü 5G bağlantısını destekleyecek. Eğer bu bilgiler doğruysa Qualcomm ve Exynos’un yeni nesil işlemcilerinin entegre 5G modem ile geleceğini söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak"
Aynı web sitesi Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun model numarasını da ortaya çıkarmayı başardı Galaxy Fold bildiğiniz üzere SM-F900F model numarasına sahip. Yeni telefonun model numarası ise SM-F700F gibi daha düşük bir sayıdan oluşuyor. Yani Galaxy Fold'un özellikleri kırpılmış bir versiyonu geliyor olabilir.

Galaxy Fold daha sağlam hale getirildi

Samsung tasarım sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un çıkışını ertelemek zorunda kalmıştı. Güney Koreli şirket kısa süre önce bir açıklama yaparak cihazdaki sorunları giderdiğini ve katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bazı ülkelerde ön siparişe açılan Galaxy Fold'un 18-20 Eylül arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s11/ Yorum Yaz
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anduril25 3 sa.
En çok kaç olur?
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al-ozaria 3 sa.
Samsung Galaxy S11e 5.8"
Samsung Galaxy S11 6.0"
Samsung Galaxy S11+ 6.3"
:)
Bir an önce piyasaya gelselerde biz de S10'lardan birini alsak. :P
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Galatas4ray 3 sa.
Bu kez tamamen ortadaki kameradan kurtulacaz gibi.
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