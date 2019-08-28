Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak

Picasso kod adı altında geliştirilen Samsung Galaxy S11'in önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun en az üç farklı varyantı olacak. MySmartPrice adlı internet sitesinin raporuna göre bu varyantların tümü 5G bağlantısını destekleyecek. Eğer bu bilgiler doğruysa Qualcomm ve Exynos’un yeni nesil işlemcilerinin entegre 5G modem ile geleceğini söyleyebiliriz.

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Aynı web sitesi Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun model numarasını da ortaya çıkarmayı başardı Galaxy Fold bildiğiniz üzere SM-F900F model numarasına sahip. Yeni telefonun model numarası ise SM-F700F gibi daha düşük bir sayıdan oluşuyor. Yani Galaxy Fold'un özellikleri kırpılmış bir versiyonu geliyor olabilir.

Galaxy Fold daha sağlam hale getirildi

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-s11/

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Samsungnedeniyle Galaxy Fold'un çıkışını ertelemek zorunda kalmıştı. Güney Koreli şirket kısa süre önce bir açıklama yaparak cihazdaki sorunlarıve katlanabilir telefonun Eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bazı ülkelerde ön siparişe açılan Galaxy Fold'unarasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.