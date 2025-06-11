Yeni Xpeng G7, marka için bazı ilkleri beraberinde getirdi

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Tam Boyutta Gör Xpeng, yeni elektrikli SUV modeli G7'yi resmi olarak tanıttı. Ön satışa sunulan G7’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 32.500 dolar olarak belirlendi. G7, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmesinin yanı sıra şirket için birkaç teknolojik ilki de beraberinde getiriyor.

Yeni Xpeng G7'de Huawei iş birliğiyle geliştirilen AR-HUD (artırılmış gerçeklik destekli head-up display) sistemi ve Xpeng'in kendi geliştirdiği Turing AI çipleriyle desteklenen tamamen görsel tabanlı bir sürücü destek sistemi yer alıyor.

Max ve Ultra donanım seviyelerinde sunulan G7, arkadan itişli bir platform üzerine inşa edildi. 68,5 kWsa ve 80,8 kWsa olmak üzere iki batarya seçeneği mevcut. CLTC standartlarına göre 18 inç jantlarla birlikte daha büyük batarya tercih edildiğinde menzil 702 km’ye kadar ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Ultra versiyon, üç adet Turing AI çipiyle donatılmış ve toplamda 2.200 TOPS işlem gücü sunuyor. Bu, dokuz adet Nvidia Orin-X çipinin gücüne denk geliyor ve şehir içi Navigasyonlu Otonom Sürüş (NGP), otoyol NGP ve gelişmiş park asistanları gibi yüksek seviyeli otonom sürüş yeteneklerini destekliyor. Araç, LiDAR sensörü kullanmadan, yalnızca kamera tabanlı bir algılama sistemiyle çalışıyor.

Tasarım açısından G7, ikinci nesil “X Face” tasarım dilini benimsiyor. Boydan boya uzanan ince ışık imzası, dikey hava girişlerinin yanına entegre edilen bölünmüş farlar ve aktif ön ızgara gibi detaylar dikkat çekiyor.

Yaklaşık 4.9 metre uzunluk ve 2.89 metre aks mesafesiyle G6'nın üzerinde konumlanan G7, elektronik yumuşak kapanma sistemine sahip çerçevesiz kapıları, gizli kapı kolları ve 18 veya 20 inçlik jant seçenekleriyle geliyor. Arka tasarımda ise boydan boya uzanan stop lambası, arka çamurluklar ve bagaj kapağıyla bütünleşiyor. Sürücü destek göstergeleri de bu arka aydınlatmalara entegre edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise geleneksel bir gösterge paneli yerine, 15.6 inçlik merkezi ekran kullanılmış. Bu ekran hem sürüş verilerini hem de eğlence sistemini gösteriyor. Gerçek ahşap, metal ve deri gibi kaliteli malzemelerle donatılan iç mekân, dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Öne çıkan teknolojilerden biri de Huawei ile ortak geliştirilen ve G7 ile ilk kez sunulan panoramik AR-HUD sistemi. Bu sistem, 87 inçlik bir görüntüleme alanına sahip. AR navigasyon, karmaşık kavşak yönlendirmeleri ve dinamik şerit değişim uyarıları gibi özellikler sunuyor. Görüntü sabitleme, bozulma düzeltme ve gecikme telafisi gibi algoritmalarla destekleniyor.

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Ayrıca Xpeng, bu araçla birlikte motor korteksi ve beyincik benzeri işleyişe sahip VLA-OL mimarisini de tanıttı. Bu mimari, otonom sürüş sisteminin gerçek zamanlı öğrenme ve karar alma yeteneklerini geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Konfor ve teknoloji açısından iç mekân oldukça zengin. Nappa deri koltuklar ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özelliklerine sahip. Ön kısımda iki adet 50W kablosuz şarj ünitesi, panoramik cam tavan, 20 hoparlörlü ses sistemi, 256 renkli ambiyans aydınlatması, dijital dikiz aynası, elektronik şifre korumalı torpido ve arka koltukta 8 inçlik kontrol ekranı gibi özellikler mevcut. İkinci sırada soğutmalı kablosuz şarj ünitesi ve mıknatıslı katlanabilir masa da bulunuyor.

Aracın gücünü, arkaya konumlandırılmış 218 kW’lık bir elektrik motoru sağlıyor. Seçilen batarya ve jant boyutuna göre CLTC menzil değerleri değişiyor: 18 inç jantlarla 602 km veya 702 km; 20 inç jantlarla ise 577 km veya 677 km menzil sunuluyor.

Xpeng G7, Çin’in büyüyen orta boy elektrikli SUV segmentinde Tesla Model Y ve Zeekr 7X gibi modellerle rekabet edecek.

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Yeni Xpeng G7, marka için bazı ilkleri beraberinde getirdi

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