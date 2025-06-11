Yeni Xpeng G7, marka için bazı ilkleri beraberinde getirdi

Yeni Xpeng G7'de Huawei iş birliğiyle geliştirilen AR-HUD (artırılmış gerçeklik destekli head-up display) sistemi ve Xpeng'in kendi geliştirdiği Turing AI çipleriyle desteklenen tamamen görsel tabanlı bir sürücü destek sistemi yer alıyor.
Max ve Ultra donanım seviyelerinde sunulan G7, arkadan itişli bir platform üzerine inşa edildi. 68,5 kWsa ve 80,8 kWsa olmak üzere iki batarya seçeneği mevcut. CLTC standartlarına göre 18 inç jantlarla birlikte daha büyük batarya tercih edildiğinde menzil 702 km’ye kadar ulaşıyor.
Tasarım açısından G7, ikinci nesil “X Face” tasarım dilini benimsiyor. Boydan boya uzanan ince ışık imzası, dikey hava girişlerinin yanına entegre edilen bölünmüş farlar ve aktif ön ızgara gibi detaylar dikkat çekiyor.
Yaklaşık 4.9 metre uzunluk ve 2.89 metre aks mesafesiyle G6'nın üzerinde konumlanan G7, elektronik yumuşak kapanma sistemine sahip çerçevesiz kapıları, gizli kapı kolları ve 18 veya 20 inçlik jant seçenekleriyle geliyor. Arka tasarımda ise boydan boya uzanan stop lambası, arka çamurluklar ve bagaj kapağıyla bütünleşiyor. Sürücü destek göstergeleri de bu arka aydınlatmalara entegre edilmiş durumda.
Öne çıkan teknolojilerden biri de Huawei ile ortak geliştirilen ve G7 ile ilk kez sunulan panoramik AR-HUD sistemi. Bu sistem, 87 inçlik bir görüntüleme alanına sahip. AR navigasyon, karmaşık kavşak yönlendirmeleri ve dinamik şerit değişim uyarıları gibi özellikler sunuyor. Görüntü sabitleme, bozulma düzeltme ve gecikme telafisi gibi algoritmalarla destekleniyor.
Ayrıca Xpeng, bu araçla birlikte motor korteksi ve beyincik benzeri işleyişe sahip VLA-OL mimarisini de tanıttı. Bu mimari, otonom sürüş sisteminin gerçek zamanlı öğrenme ve karar alma yeteneklerini geliştiriyor.
Aracın gücünü, arkaya konumlandırılmış 218 kW’lık bir elektrik motoru sağlıyor. Seçilen batarya ve jant boyutuna göre CLTC menzil değerleri değişiyor: 18 inç jantlarla 602 km veya 702 km; 20 inç jantlarla ise 577 km veya 677 km menzil sunuluyor.
Xpeng G7, Çin’in büyüyen orta boy elektrikli SUV segmentinde Tesla Model Y ve Zeekr 7X gibi modellerle rekabet edecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.