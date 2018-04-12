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Huawei P20 Lite rekabetçi bir fiyat ile Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei P20 Lite fiyatı belli oldu. Huawei, amiral gemisi P20'nin kırpılmış versiyonu Huawei P20 Lite modelini Türkiye'de satış sundu. Huawei P20 Lite fiyatı ve özellikleri:
1 yıl
17b
1
57
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei P20’nin kırpılmış versiyonu Huawei P20 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımı ve kamera özellikleriyle dikkat çeken telefonun fiyatı bir hayli uygun duruyor. Orta-üst segmente yönelik Huawei P20 Lite, çentikli ekranı ile iPhone X’i andırıyor.

Huawei P20 Lite özellikleri

Huawei P20 Lite, birisi 16 MP çözünürlüğünde diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift arka kamera dizilimi ile birlikte geliyor.  Önde de 16 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Arka kamera, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

Huawei P20 serisi diğer telefonlardan farklı olarak ön yüzde güç butonu bulunmuyor. Bu yüzden parmak izi okuyucu, cihazın arka yüzüne yerleştirilmiş.

Gücünü Kirin 659 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciyi Mate 10 Lite ve Honor 7X modellerinde görmüştük. Telefonun fiyatına göre bu işlemcinin düşük kaldığını söyleyebiliriz. Yüz tanıma, çift Bluetooth, yüksek hızlı şarj, FM radyo, NFC ve Wi-fi ac desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. İşlemciyi göz ardı edersek genel hatları itibariyle P20 Lite, başarılı bir telefon.

Huawei P20 Lite fiyatı

Huawei P20 Lite, bugün satışa sunuldu. Ürün için resmi satış fiyatı 2399 TL olarak belirlenmiş ancak daha yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen bazı e-ticaret sitelerinde 2249 TL’ye satıldığını görüyoruz.



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interwap 1 yıl en beğenilen
Haberi okurken sanırsın 1600-1700TL
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Taha0194 1 yıl
Başlığa Bakınca 1500, 1600TL ile Satışı Yapılacak Sanırsın
Ne Rekabetmiş
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Kefelon 1 yıl
1999 TL psikolojik sınırını geçmeseydi keşke. O zaman cidden rekabetçi fiyat derdim ama şuan bir soru işareti var kafamda.
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DH Misafiri 1 yıl
vowifi mevcutmu bu telefonda
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DH Misafiri 1 yıl
spotçularda daha uygun bulabilirsiniz ben 1750 tl ye aldım.
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yeniserdar 1 yıl
Allah bilir ya bundada mirrorlink yoktur. Ve muhtemelen bununlada Huawei Türkiye ilgisizliği devam ediyordur...
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BlackberryBB 1 yıl
Bugün Vatan Bilgisayar'da inceledim cıhazı gayet şık, hafif, ince ve kibardı çok begendım çentıkde gayet havalı ve kullanıslı bence P20 ve Pro'yu dusunemıyorum :)
Fıyat bıraz pahalı evet ama bıraz beklıyerek ve sıtelerı takıp ederek 2000 - 2100 tl cıvarına alınabilinir dıye dusunuyorum
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zolzauza 1 yıl
Oooo orta segment telefon ve rakabetçi fiyatına bak :)
Fukara dostu Xiaomi forever :)
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s_s64 1 yıl
esime.almayi dusundugum bi modeldi sirf mavisi hos duruyor diye suan kullandigi mi5s ile rekabet edemeyen telefon icin mi5s i satipta bunu almam editor gelsin beraberce tokatlayayim her alanda p20 lite i
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Technotronic 1 yıl
Mate 10 lite kullanıyorum özellikleri hemen hemen aynı, bu çentikli tasarımı beğenmedim
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Redunay 1 yıl
Çok rekabetçi bir fiyata 2400 liraya satışta kaçırmayın!
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doktormert 1 yıl
Avrupa fiyatı 600 küsür Eurolarda. Türkiye için giriş fiyatı iyi bence. Fiyatların bize yüksek gelmesi maaşımızın enflasyon karşısında erimesindendir.
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vjdrsjejv 1 yıl doktormert
600 küsür Eurolarda olan p20, lite modeli 369 euro
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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greenk 1 yıl
Bin lira nakit veririm.
Hele 5-6 bin tl telefon için şaka geliyor :)
Yok şöyle kamera yok böyle işlemci pazarlama taktikleri. 5 bin tl ile çıkıcak şimdi p20 pro yok üç kamera yok gece şöyle çekti hikayeleri. 6 gb ram 8 çekirdek hikayeden reklamlar işte. Ne işlem yapıyorsun desem en fazla oyun ve internet. Sıradan bir aynasız makine alsan 2 bin tl ye geriyede 3 bin liraya güzel laptop al. Şuan kullandığın telefon cebinde kalsın.
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