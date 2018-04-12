Huawei P20 Lite rekabetçi bir fiyat ile Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei P20’nin kırpılmış versiyonu Huawei P20 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımı ve kamera özellikleriyle dikkat çeken telefonun fiyatı bir hayli uygun duruyor. Orta-üst segmente yönelik Huawei P20 Lite, çentikli ekranı ile iPhone X’i andırıyor.

Huawei P20 Lite özellikleri

Huawei P20 Lite, birisi 16 MP çözünürlüğünde diğeri 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere çift arka kamera dizilimi ile birlikte geliyor. Önde de 16 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Arka kamera, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

Huawei P20 serisi diğer telefonlardan farklı olarak ön yüzde güç butonu bulunmuyor. Bu yüzden parmak izi okuyucu, cihazın arka yüzüne yerleştirilmiş.

Gücünü Kirin 659 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciyi Mate 10 Lite ve Honor 7X modellerinde görmüştük. Telefonun fiyatına göre bu işlemcinin düşük kaldığını söyleyebiliriz. Yüz tanıma, çift Bluetooth, yüksek hızlı şarj, FM radyo, NFC ve Wi-fi ac desteği telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. İşlemciyi göz ardı edersek genel hatları itibariyle P20 Lite, başarılı bir telefon.

Huawei P20 Lite fiyatı

Huawei P20 Lite, bugün satışa sunuldu. Ürün için resmi satış fiyatı 2399 TL olarak belirlenmiş ancak daha yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen bazı e-ticaret sitelerinde 2249 TL’ye satıldığını görüyoruz.