Huawei TalkBand B3 duyuruldu

Huawei’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en ilginç ürünlerden birisi olma özelliği taşıyan TalkBand serisi, üçüncü nesli ile daha güçlü ve daha performanslı hale geliyor. Huawei TalkBand B3, yine adından söz ettirecek.

TalkBand serisinin özelliği, kolunuzda bir akıllı saat gibi kullandığınız bilekliğin ekran kısmının ayrılması ve Bluetooth kulaklığa dönüşmesi. Böylece gelen aramayı ekranda gördüğünüz anda çıkararak konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

Önceki nesle göre daha geliştirilmiş bir yongaya sahip olan TalkBand B3, yüzde 25 daha yüksek ses ve yüzde 80 oranında daha iyi rüzgar gürültüsü engelleme özelliğine sahip. Plastik MOLED dokunmatik ekranda 80x128 piksel çözünürlük sunulurken, Gorilla Glass ile korunuyor. Gövde ise metal alaşımlı.

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Cihaz üzerinde doğrudan görüşme başlatabiliyorsunuz. Önceki nesle göre yazılım tarafındaki en önemli yenilik bu. Ayrıca ekranda gelen aramalar, mesajlar ve uygulama bildirimleri görülebiliyor. 91mAh kapasiteli batarya, 3-4 gün kullanım ömrü sunarken, 1.5 saatte de kendini şarj edebiliyor.

Cihazın yapısı, IP57 sertifikası sayesinde 1 metreye kadar 30 dakika su altında kullanmaya elverişli. Önceki iki versiyon gibi, TalkBand B3 de Bluetooth 3.0 teknolojisini kullanıyor. Plastik kayışlı versiyonun 169 Avro olduğu cihazın, deri kayışlı versiyonu 199 Avro, metal kayışlı versiyonu ise 249 Avro olarak belirlenmiş.