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Huawei TalkBand B3 duyuruldu

İlginç kullanım konsepti ile iki nesildir ilgi görmeyi başaran Huawei’nin giyilebilir cihazı TalkBand, P9 serisinin ardından sahneye çıkarak yeni üyesini duyurdu.
3 yıl
5,1b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en ilginç ürünlerden birisi olma özelliği taşıyan TalkBand serisi, üçüncü nesli ile daha güçlü ve daha performanslı hale geliyor. Huawei TalkBand B3, yine adından söz ettirecek.

TalkBand serisinin özelliği, kolunuzda bir akıllı saat gibi kullandığınız bilekliğin ekran kısmının ayrılması ve Bluetooth kulaklığa dönüşmesi. Böylece gelen aramayı ekranda gördüğünüz anda çıkararak konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

Önceki nesle göre daha geliştirilmiş bir yongaya sahip olan TalkBand B3, yüzde 25 daha yüksek ses ve yüzde 80 oranında daha iyi rüzgar gürültüsü engelleme özelliğine sahip. Plastik MOLED dokunmatik ekranda 80x128 piksel çözünürlük sunulurken, Gorilla Glass ile korunuyor. Gövde ise metal alaşımlı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 7, Türk Telekom ile raflarda boy gösteriyor"

Cihaz üzerinde doğrudan görüşme başlatabiliyorsunuz. Önceki nesle göre yazılım tarafındaki en önemli yenilik bu. Ayrıca ekranda gelen aramalar, mesajlar ve uygulama bildirimleri görülebiliyor. 91mAh kapasiteli batarya, 3-4 gün kullanım ömrü sunarken, 1.5 saatte de kendini şarj edebiliyor.

Cihazın yapısı, IP57 sertifikası sayesinde 1 metreye kadar 30 dakika su altında kullanmaya elverişli. Önceki iki versiyon gibi, TalkBand B3 de Bluetooth 3.0 teknolojisini kullanıyor. Plastik kayışlı versiyonun 169 Avro olduğu cihazın, deri kayışlı versiyonu 199 Avro, metal kayışlı versiyonu ise 249 Avro olarak belirlenmiş. 

 

https://twitter.com/HuaweiDevice Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
nereden alabiliriz
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ukc34 3 yıl
Benim halen favorim Moto 360.... Sonra da GEAR S :) Diğerleri tırt :) Aynı şeyin laciverti olduğundan başka birşey değiller :P
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Kefelon 3 yıl
İlk akıllı saatimi almak için Xiaomi'yi bekliyorum kesin Mi Band'de olduğu gibi tasarımı harika ve fiyatı gerçekten ucuz bir saat çıkarırlar. İlk akıllı saat deneyimini de öyle yaşarız.
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JoeyBane 3 yıl
Bu Oled'in kac versiyonu var?
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
IceRulez
huawei ortalığı dağıtıyor, aferim adamlara

Sen de ortalığı toparlıyon, aferim sana.
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Greylights 3 yıl
Bluetooth 3.0? En son sürüm 4.3 değil miydi?
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IceRulez 3 yıl
huawei ortalığı dağıtıyor, aferim adamlara
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