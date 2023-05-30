Dünyanın en çok satan premium telefonları belli oldu: İşte liste

Listenin diplerinde olan Xiaomi 13 ve Huawei Mate 50 ile sırasıyla on üçüncü ve on dördüncü olarak sıralamaya girdi. Öte yandan katlanabilir akıllı telefonlar tarafında ise Galaxy Z Flip 4, listedeki tek katlanabilir telefon oldu ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar açısından dünya çapında onuncu sırada yer aldı.
Rapor ayrıca insanların son birkaç yıldır daha fazla üst düzey telefon satın aldığını gösteriyor. 2019'da satılan tüm akıllı telefonların yüzde 22'sinin fiyatı 500 dolar veya üzerindeydi, ancak 2023'ün ilk çeyreğinde bu sayı yüzde 31'e yükseldi. Yıllık bazda premium sınıfı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 4,7 artarken genel olarak akıllı telefon satışları ise yüzde 13,3 düşüş yaşadı.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)