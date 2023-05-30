Dünyanın en çok satan premium telefonları belli oldu: İşte liste

Tam Boyutta Gör Küresel teknoloji pazarını izleyen ve düzenli aralıklarla sektörlere dair raporlar sunan Canalys, paylaştığı son verilerde 2023’ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan premium akıllı telefonlarını deşifre etti. Android tarafında Samsung’un ağır bir üstünlüğü bulunurken genel anlamda bir iPhone dominasyonu söz konusu.

iPhone 14 Pro Max açık ara lider

Tam Boyutta Gör Rapor, Galaxy S23 Ultra'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olduğunu gösteriyor. Dünyanın en çok satan üst düzey akıllı telefonları (500 $ veya üzeri fiyatlı) listesinde beşinci sırada yer alan S23 Ultra, zirveden ise hayli uzak. Zira listenin tepesinde S23 Ultra’dan yaklaşık üç kat daha fazla satmayı başarın iPhone 14 Pro Max yer alıyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Öte yandan Galaxy S23 yedinci sırada yer alırken, Galaxy S23 Plus dokuzuncu sırada yer aldı.

Kamerası en iyi çeken telefonlar 5 ay önce eklendi

Listenin diplerinde olan Xiaomi 13 ve Huawei Mate 50 ile sırasıyla on üçüncü ve on dördüncü olarak sıralamaya girdi. Öte yandan katlanabilir akıllı telefonlar tarafında ise Galaxy Z Flip 4, listedeki tek katlanabilir telefon oldu ve 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar açısından dünya çapında onuncu sırada yer aldı.

Rapor ayrıca insanların son birkaç yıldır daha fazla üst düzey telefon satın aldığını gösteriyor. 2019'da satılan tüm akıllı telefonların yüzde 22'sinin fiyatı 500 dolar veya üzerindeydi, ancak 2023'ün ilk çeyreğinde bu sayı yüzde 31'e yükseldi. Yıllık bazda premium sınıfı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 4,7 artarken genel olarak akıllı telefon satışları ise yüzde 13,3 düşüş yaşadı.

2023'te en çok satan üst seviye telefonlar (Q1)

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Plus Galaxy S23 iPhone 12 Galaxy S23 Plus Galaxy Z Flip 4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Dünyanın en çok satan premium telefonları belli oldu: İşte liste