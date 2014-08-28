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Huawei : Tizen'in başarı şansı yok

4 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei : Tizen'in başarı şansı yok

Samsung'un geniş bir ürün gamına yaymak istediği ancak bir türlü bitirici hamleyi yapamadığı Tizen işletim sistemi, farklı eleştirilere de konu oluyor. Baştan itibaren platforma yatırım yapan ancak Android işletim sisteminden vazgeçmeyen Huawei de eleştiri yapan firmalar arasında.

Firmanın tüketici elektroniği bölümü başkanı Richard Yu, Tizen işletim sisteminin ileriye götürülmesi için herhangi bir planlarının olmadığını ve operatörlerin kendilerine yaptıkları Tizen akıllı telefon geliştirme teklifine hayır cevabını verdiklerini belirtti. Yu'ya göre Tizen'in başarı şansı yok. 

Yu ayrıca Windows Phone ekosistemine de mesafeli duruyor. İki yıldır WP tabanlı akıllı telefonlarında sürekli zarar eden firma platformun başarıya ulaşmasının zor olduğunu düşünüyor. Bu bakımdan şimdilik WP akıllı telefon üretimini askıya almış durumda.

Huawei yoluna Android işletim sistemi ile devam etmek isterken, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. Şu anda akıllı telefon pazarında üçüncü sırada olan firma bu yılı 80 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlamayı umut ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-says-Tizen-is-doomed-Windows-Phone---money-down-the-drain_id59763 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
huvei sen kimsin ....samsung hakkında yorum yapıyosun...senin bir kere telefonunu alalım dedik..1 aylık garantili telefon elimizde sustu telefona sahip çıkmadınız telefonu çöpe attık..dünyadaki en adi elektronik markası sizsiniz...sizden daha kötü bi marka 2014 yılı itibarıyle mevcut değildir...saygılarımla tüm kamu oyuna duyrulur...
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crashday 4 yıl
Üretici politikalarından dolayı android tekelleşmiş durumda.Yenilikci bir firma eline alıp geliştirirse tutar.
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eskibirkurt 4 yıl
Mikrosoft tüm hegemonyasını intelin x86 sı üzerine kurdu. Windowsu windows yapan ona çıkan yazılımlar. Tekelleşmiş olması.

Ancakkk iş dokunmatiğe geçip o x86 üzerine kurulu mirası tamamen kaybedince işin rengi değişti. Bu sefer cpu ve ram canavarı sistemler yok düzgün optimum kod hazırlamak zorunda. Hal böyle olunca mikrosoftun tablet ve telefondaki aczi ortaya çıkıyor ve bunu keyifle izliyorum.

Sözkonusu olan saat gibi bir sistemse anroid o tür bir cihaz için geliştirilmiş bir sistem değil uyarlamak yerine başlı başına bir sistem hazırlamak mantıklı. Huawei androidli saat mi çıkarmış?

Huawei gitsin p7 satışları ile uğraşsın. Aman ha p6 dır matr g600 - 700 dür yazılım çıkarmasın :)
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kingofnothings 4 yıl
ben markaya genel olarak bakarim, 2014de android 2.1 ile tlfn satiyor ve o urunu ortada birakiyorsa o markanin hicbir urunune yaklasmam
buradan tecrubemi aktariyorum diger kullanicilara
ben hata yaptim siz yapmayin diyorum
kimseye de cokbilmislik yapmiyorum, bi markanin avukatligini ustlenip
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beter.böcek 4 yıl
Tizeni cihazlarda kullanip bu seferde kendi tekellerini kendileri yapacaklar ayni hesap olacak yine.
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doctor_bey 4 yıl
Tizen akıllı saatlerde kalsın,telefonlara girmesin lütfen
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DH Misafiri 4 yıl
Popülist Çin markaları. Bedava işletim sistemi, bedava işçiler, çöpe dönmüş malzemeler ve sürümden kazanılan satışlar. Tipik Çin modeli.
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skyrime2828 4 yıl
Bunu diyen kıcı kirik huawei :D
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Ans Destroyer 4 yıl
tutarsa gör sen
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bafbaf 4 yıl
Kavgada söylenmez.
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1BilimAdamı 4 yıl
Bunlarda herşeye karşı!
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