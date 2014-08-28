Huawei : Tizen'in başarı şansı yok





Samsung'un geniş bir ürün gamına yaymak istediği ancak bir türlü bitirici hamleyi yapamadığı Tizen işletim sistemi, farklı eleştirilere de konu oluyor. Baştan itibaren platforma yatırım yapan ancak Android işletim sisteminden vazgeçmeyen Huawei de eleştiri yapan firmalar arasında.





Firmanın tüketici elektroniği bölümü başkanı Richard Yu, Tizen işletim sisteminin ileriye götürülmesi için herhangi bir planlarının olmadığını ve operatörlerin kendilerine yaptıkları Tizen akıllı telefon geliştirme teklifine hayır cevabını verdiklerini belirtti. Yu'ya göre Tizen'in başarı şansı yok.





Yu ayrıca Windows Phone ekosistemine de mesafeli duruyor. İki yıldır WP tabanlı akıllı telefonlarında sürekli zarar eden firma platformun başarıya ulaşmasının zor olduğunu düşünüyor. Bu bakımdan şimdilik WP akıllı telefon üretimini askıya almış durumda.





Huawei yoluna Android işletim sistemi ile devam etmek isterken, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. Şu anda akıllı telefon pazarında üçüncü sırada olan firma bu yılı 80 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlamayı umut ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-says-Tizen-is-doomed-Windows-Phone---money-down-the-drain_id59763