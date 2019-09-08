Huawei Watch GT 2 modeli 19 Eylül’de tanıtılacak

Huawei’nin Mate 30 serisini 19 Eylül’de tanıtacağını biliyoruz. Teknik özellikleri, tasarımı ve Google lisansı gibi konular sebebiyle, gözler Mate 30’a odaklanmış durumda. Ancak Huawei, Weibo sosyal medya hesabından Watch GT 2 modelinin de 19 Eylül’de tanıtılacağını açıkladı.

Kirin A1’den gücünü alıyor

Geçtiğimiz gün tanıtılan FreeBuds 3 kablosuz kulaklık modeli bildiğiniz üzere Kirin A1 yonga setinden gücünü alıyordu. Huawei’nin Watch GT 2 için yaptığı paylaşımda da akıllı saatin Kirin A1 yonga setini kullanacağını görebiliyoruz.

Cihazın görselleri ve bazı teknik özellikleri halihazırda biliniyor. Bunlar dahili GPS, 445 mAh batarya, kalp atışı takibi, hoparlör ve mikrofon şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca Classic ve Sport olmak üzere iki farklı model tanıtılacak. Haberimizin başında yer alan görselde sol tarafta bulunan Classic, sağ tarafta bulunan ise Sport modeli.

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İlk Huawei Watch GT modeli kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2 milyon satış adedini geride bırakmıştı bile. Huawei Watch GT geçtiğimiz sene Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte duyurulmuştu. Bu bakımdan Watch GT 2’nin de Mate 30 serisiyle tanıtılacağı tahmin ediliyordu. Tahminler bugün itibariyle resmiyet kazanmış oldu. Yeni akıllı saatin tüm detaylarını 19 Eylül tarihinde öğreneceğiz.

https://www.gsmarena.com/huawei_watch_gt_2_launch_date-news-39086.php