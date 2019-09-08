Joker, daha vizyona girmeden ilk büyük ödülünü kazandı

Warner Bros'un heyecanla beklenen Joker filmi, Venedik Film Festivali'nde çok büyük bir ilgi gördü. Bu yıl İtalya'da 76'ncısı düzenlenen film festivalinin büyük ödülü "Altın Aslan" (Golden Lion), Joker filmine verildi. Joker, Altın Aslan ödülünü alabilen ilk çizgi roman uyarlaması olarak tarihe geçti.
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanmak gerçekten de çok büyük bir başarı. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Roma (2018) ve The Shape of Water (2017) gibi filmler var. Her iki film de sonrasında Oskar Akademi Ödülleri'nde de büyük başarıya ulaşmıştı. Şimdi Joker filminin de Oskar'da en iyi film kategorisinde aday gösterilmesi bekleniyor.
Joker filminin Venedik Film Festivali'ndeki ön gösterimi seyircilerden inanılmaz bir ilgi gördü. Variety tarafından yapılan habere göre, ön gösterime katılan izleyiciler Joker'i tam sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı. Katılımcıların özellikle de Joaquin Phoenix'e büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Venedik Film Festivali'ndeki ön gösterimin ardından yabancı medyada Joker filmiyle ilgili incelemeler de yayınlandı. Filmin puanları şu anda beklentilerin çok üzerinde. The Guardian, Empire ve IGN eleştirmenleri Joker'e 10 üzerinden 10 puan verdi. Bu tarz sitelerden 10/10 not almayı başarabilen filmler çok nadir görülüyor.
Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi, 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin başrolünde son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor.
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanmak gerçekten de çok büyük bir başarı. Bu ödülün önceki sahipleri arasında Roma (2018) ve The Shape of Water (2017) gibi filmler var. Her iki film de sonrasında Oskar Akademi Ödülleri'nde de büyük başarıya ulaşmıştı. Şimdi Joker filminin de Oskar'da en iyi film kategorisinde aday gösterilmesi bekleniyor.
8 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Joker filminin Venedik Film Festivali'ndeki ön gösterimi seyircilerden inanılmaz bir ilgi gördü. Variety tarafından yapılan habere göre, ön gösterime katılan izleyiciler Joker'i tam sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı. Katılımcıların özellikle de Joaquin Phoenix'e büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Venedik Film Festivali'ndeki ön gösterimin ardından yabancı medyada Joker filmiyle ilgili incelemeler de yayınlandı. Filmin puanları şu anda beklentilerin çok üzerinde. The Guardian, Empire ve IGN eleştirmenleri Joker'e 10 üzerinden 10 puan verdi. Bu tarz sitelerden 10/10 not almayı başarabilen filmler çok nadir görülüyor.
Toplumun umursamadığı başarısız bir komedyenin inanılmaz değişimini izleyeceğimiz Joker filmi, 4 Ekim 2019'da vizyona girecek. Filmin başrolünde son yıllarda muazzam performanslara imza atan Joaquin Phoenix yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise The Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips oturuyor.
https://www.euronews.com/2019/09/07/joker-wins-golden-lion-at-venice-film-festival Yorum Yaz Paylaş Tweetle