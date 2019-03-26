Huawei’nin 40W şarj destekli yeni powerbank'i dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyor

Huawei’nin etkinliğinde birçok yeni ürün gördük. Her ne kadar dikkatler yeni P30 serisi üzerine yoğunlaşmış olsa da firma, akıllı gözlükten, kulaklığa varan geniş bir skalada tanıtım gerçekleştirdi. Bunlardan bir diğeri ise Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank.

Ayrıca Bkz.

"Huawei "akıllı" gözlüğünü duyurdu"

12000 mAh kapasite, 40W şarj desteği

Yeni şarj istasyonu isminden de anlayabileceğiniz üzere 12000 mAh boyutunda kapasiteye sahip. Bu devasa boyuta 40W şarj desteği ekleyen Huawei, bu sayede sadece akıllı telefonları değil, dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyor. Etkinlik kapsamında tanıtılan Huawei P30 Pro akıllı telefonu, yeni power bank ile yalnızca 30 dakika içerisinde yüzde 70 şarj edebiliyorsunuz.

Ayrıca 40W şarj desteği powerbanki geri şarj ederken de mevcut. Yani 12000 mAh boyutundaki yeni Huawei Power Bank yalnızca 2 saat 14 dakika içerisinde sıfırdan yüzde 100’e şarj edilebiliyor. Son olarak 227 gram ağırlığında ve 135.4 mm x 69 mm x 15.5 mm boyutlarında olan powerbank'in bir adet Type-A ve bir adet Type-C girişine sahip olduğunu belirtelim. Type-C girişi ek olarak cihazı şarj etmek için kullanılıyor.

Huawei, etkinlik sırasında akıllı telefonlar, Macbook, Matebook gibi cihazların yanı sıra Nintendo Switch, bazı akıllı saatler vb. ürünlerinde bu powerbank sayesinde şarj edebileceğini belirtti. Beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen Huawei SuperCharge Power Bank modelinin fiyat etiketi 99 Euro olarak açıklandı. Raflardaki yerini alacağı tarih hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.