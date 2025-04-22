Huawei, 1.5 MW'lık süper hızlı şarj ünitesini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv ve teknoloji devleri hızlı şarj konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. BYD'den sonra bu kez Huawei, 1.5 MW'lık tamamen sıvı soğutmalı hızlı şarj çözümünü tanıttı.

Yeni şarj ünitesi, 1.5 MW maksimum güç çıkışının yanı sıra 15 dakika boyunca 2400 amperlik maksimum şarj akımını sürdürebiliyor. Bu da devasa batarya paketlerine sahip bir ağır ticari aracın %10'dan %90'a sadece 15 dakikada sarj olabilmesini sağlıyor. Huawei, bu performansın geleneksel hızlı şarj istasyonlarına kıyasla şarj verimliliğinde neredeyse dört kat artış anlamına geldiğini belirtiyor.

Bu teknolojinin merkezinde, şarj ünitesinin daldırma sıvı soğutma sistemi yer alıyor. Bu sistem, yüksek güçlü şarj işlemlerinde sıkça karşılaşılan termal kaçak sorununu çözüyor ve cihazın -30°C ile 60°C arasındaki geniş sıcaklık aralığında kararlı çalışmasını sağlıyor. Huawei’ye göre bu yenilik, arızalanma oranını %50 azaltıyor ve ekipmanın kullanım ömrünü 15 yıla çıkarıyor. Ayrıca sistemde Huawei’nin kendi geliştirdiği Silikon Karbür (SiC) çipleri kullanılıyor; bu çipler, geleneksel silikon bazlı bileşenlere göre üç kat daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor.

Sistem aynı zamanda çeşitli akıllı özelliklere sahip. Bunlardan biri, elektrik şebekesini dengelemeye yardımcı olan dinamik güç ayarlama algoritması. Ayrıca sistem, çift yönlü enerji akışını mümkün kılan Araçtan Şebekeye (V2G) desteği sunuyor. Huawei, Çin Devlet Elektrik Şebekesi ile iş birliği yaparak şarj gücünü dinamik olarak yöneten ve şebeke üzerindeki zirve yükü %40’a kadar azaltabilen akıllı bir planlama sistemi geliştirdi.

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Sistem, gerçek dünyada Shenzhen’deki Yantian Limanı’nda pilot olarak test edildi. Burada elektrikli ağır vasıta araçlar, “15 dakikalık şarj – 4 saatlik operasyon” döngüsüyle çalışıyor. Bu uygulama, geleneksel dizel kamyonlara kıyasla işletme maliyetlerinde %35’e varan düşüş sağladı. Söz konusu sistem özellikle madenlerde ve limanlarda kullanılan ağır yük araçları için geliştirilmiş olsa da binek araçlar ve iş makineleriyle de uyumlu olduğu ifade ediliyor.

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Huawei, 1.5 MW'lık süper hızlı şarj ünitesini tanıttı