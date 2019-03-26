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Huawei "akıllı" gözlüğünü duyurdu

Huawei'nin akıllı olma konusunda soru işaretleri barındıran gözlüğü duyuruldu. Gentle Monster firmasıyla ortaklaşa üretilen bu gözlüğün üzerindeki mikrofon ve hoparlörler ile görüşme yapabiliyorsunuz.
1 ay
18,4b
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12
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei
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Huawei'nin Paris'te düzenlediği etkinliğin yıldızı yeni P30 serisiydi. Ancak akıllı telefonların ardından firmadan birçok farklı ürün duyurusu geldi. Bunlardan biri de firmanın "akıllı" gözlüğü. Her ne kadar Huawei bu gözlüğe akıllı demeyi tercih etse de bildiğimiz akıllı gözlüklere pek benzemediğini söyleyebiliriz.

Kablosuz kulaklık demek daha doğru 

Akıllı gözlük dendiğinde çoğu kullanıcının aklına Google Glass gibi ekranı, kamerası vs. bulunan gözlükler geliyor. Ancak Huawei etkilik sırasında akıllı gözlük kavramına farklı bir açıdan bakılması gerektiğini vurguladı. Üzerinde hiçbir buton bulundurmayan gözlük, özellikleri itibariyle daha çok bir "bluetooth kulaklık" olarak tanımlanabilir. Sesinizi net algılayabilmesi için çift mikrofon ve kulaklarınızın arkasına yerleşen iki adet hoparlör bulunuyor. Bu gözlüğü telefonunuza bağlayarak görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. 
Üzerinde buton bulunmasa da çağrılarınızı cevaplamak için gözlüğün yan tarafına dokunmanız yeterli. Ek olarak IP67 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığa da sahip olduğunu belirtelim. Koreli gözlük üreticisi Gentle Monster ile ortaklaşa üretilen bu gözlüğün sıradan gözlüklerle neredeyse aynı göründüğünü söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri"
Huawei
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Gözlüğünüzün şarjı bittiğinde tek yapmanız gereken ise yanında gelen kılıfın içine koymak oluyor. 2200 mAh boyutunda bataryaya sahip olan bu kılıf sayesinde gözlük kablosuz olarak şarj olabiliyor. Yeni akıllı gözlüğün fiyat etiketi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yalnızca 2019 yılının Temmuz ayında raflardaki yerini almaya başlayacağı biliniyor.

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vollkan59 1 ay
Akıllı tuvalet te var mı?
Suyu döken, kicimizi silebilen

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ShadowWyvern 1 ay
ya şu projeksiyonlu bileklikleri getirin artık...
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swat882 1 ay
Güzel oldu xiaomi huawei derken teknolojiye yeni soluk geldi.
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The Red Devil 1 ay
O bataryalar patlasa bir şekilde telefonların patladığı gibi ne olur acaba?
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EinemStick 1 ay yeni yorumcu
Dışarıya ses vermiyosa iyi olur xD.
Ama gerçekten güzel bir cihaz umarım ütopik fiyatlarda çıkmaz
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denizmir02 1 ay
Artık yolda kendi kendine konuşan birini görünce DELİ diyemeyeceğimizin haberidir bu.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Bu da apple'ı her şeyde kopyalıyor zannedersin ilk kez yapılmış apple gibi tanıtım bir de fiyatını ilk ben açıklıyorum 400 💵 2500₺ 😁
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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exdanples 1 ay
Şimdi anlamadım ne özelliği var bu gözlüğün?
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WB 1 ay
200-300tl fiyat araliginda iyi olabilir yoksa çöp
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FerdosParadise 1 ay
MaşaALLAH.
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