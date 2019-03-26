Huawei "akıllı" gözlüğünü duyurdu

Huawei'nin Paris'te düzenlediği etkinliğin yıldızı yeni P30 serisiydi. Ancak akıllı telefonların ardından firmadan birçok farklı ürün duyurusu geldi. Bunlardan biri de firmanın "akıllı" gözlüğü. Her ne kadar Huawei bu gözlüğe akıllı demeyi tercih etse de bildiğimiz akıllı gözlüklere pek benzemediğini söyleyebiliriz.

Kablosuz kulaklık demek daha doğru

Akıllı gözlük dendiğinde çoğu kullanıcının aklına Google Glass gibi ekranı, kamerası vs. bulunan gözlükler geliyor. Ancak Huawei etkilik sırasında akıllı gözlük kavramına farklı bir açıdan bakılması gerektiğini vurguladı. Üzerinde hiçbir buton bulundurmayan gözlük, özellikleri itibariyle daha çok bir "bluetooth kulaklık" olarak tanımlanabilir. Sesinizi net algılayabilmesi için çift mikrofon ve kulaklarınızın arkasına yerleşen iki adet hoparlör bulunuyor. Bu gözlüğü telefonunuza bağlayarak görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz.

Üzerinde buton bulunmasa da çağrılarınızı cevaplamak için gözlüğün yan tarafına dokunmanız yeterli. Ek olarak IP67 sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığa da sahip olduğunu belirtelim. Koreli gözlük üreticisi Gentle Monster ile ortaklaşa üretilen bu gözlüğün sıradan gözlüklerle neredeyse aynı göründüğünü söyleyebiliriz.

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Gözlüğünüzün şarjı bittiğinde tek yapmanız gereken ise yanında gelen kılıfın içine koymak oluyor. 2200 mAh boyutunda bataryaya sahip olan bu kılıf sayesinde gözlük kablosuz olarak şarj olabiliyor. Yeni akıllı gözlüğün fiyat etiketi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yalnızca 2019 yılının Temmuz ayında raflardaki yerini almaya başlayacağı biliniyor.